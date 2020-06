Chương trình trải nghiệm trực tuyến Show Me My Home của P&G và Shopee ghi nhận đơn hàng kỷ lục

Ông Shankar Viswanathan, Phó Chủ Tịch tập đoàn P&G - thị trường Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thương mại điện tử khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi (Bên trái), cùng Ông Chris Feng, Giám đốc Điều hành tại Shopee (Bên phải), tại buổi ký kết Kế hoạch hợp tác

Shopee và P&G ghi nhận kết quả ấn tượng từ sáng kiến trải nghiệm trực tuyến đầu tiên - Show Me My Home. Hoạt động này ghi nhận số lượng đơn hàng tăng hơn 10 lần vào ngày cao điểm so với ngày thường và đây cũng là hoạt động chính theo kế hoạch hợp tác chiến lược toàn khu vực vừa được ký kết gần đây giữa Shopee và P&G.

Ông Chris Feng, Giám đốc Điều hành Shopee cho biết: "Trong thời điểm chúng ta chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thương mại điện tử ngày càng đóng góp vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của mọi người. Khi người tiêu dùng gia tăng việc mua sắm trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của họ, thì các doanh nghiệp cần chủ động thay đổi và thích nghi. Và thành công đạt được từ sáng kiến Show Me My Home trên Shopee của thương hiệu P&G đã minh chứng rõ ràng cho điều này. Bằng cách kết hợp danh mục các thương hiệu hàng đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh của tập đoàn P&G cùng thế mạnh về lĩnh vực bán lẻ của Shopee và sự am hiểu sâu sắc về hành vi mua sắm của người dùng, đã giúp chúng tôi mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến độc đáo cho người tiêu dùng trong khu vực. Từ kết quả đạt được đầy ấn tượng này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục đổi mới nhằm mang đến điều tốt nhất cho người dùng, đồng thời chúng tôi rất vui mừng được hợp tác chặt chẽ cùng P&G trong thời gian tới".

Người dùng tận hưởng nhiều sự tiện lợi khi tham gia Show Me My Home

Khởi đầu của Show Me My Home là hoạt động triển khai tại các cửa hàng được người dùng và nhà bán lẻ rất ủng hộ. Nhằm mục tiêu phục vụ lượng người tiêu dùng ngày càng yêu thích công nghệ trong khu vực, P&G đã kết hợp chuyên môn công nghệ và am hiểu về người mua hàng trực tuyến của Shopee nhằm tối ưu hóa, mở rộng trải nghiệm khách hàng. Thông qua việc hợp tác này, P&G và Shopee đã thử nghiệm thành công phiên bản trực tuyến của Show Me My Home và ghi nhận số lượng đơn hàng tăng hơn 10 lần vào ngày cao điểm. Sáng kiến Show Me My Home không chỉ mang đến sự tiện lợi hơn cho người dùng khi dễ dàng tìm thấy món hàng họ cần ngay trên giao diện trực tuyến được mô phỏng theo không gian trong gia đình, mà còn tạo sự thu hút cho người dùng giúp P&G gia tăng lượt truy cập gian hàng trên Shopee.

Đẩy mạnh tính năng tương tác trên Shopee

Cùng với chương trình Show Me My Home, P&G đã tận dụng các tính năng tương tác trên Shopee để thúc đẩy kết nối bền chặt hơn với khách hàng.

● Shopee Live: P&G đã khai thác tính năng phát trực tiếp trên Shopee Live thông qua chuỗi chương trình đặc biệt với sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng. Các ngôi sao hàng đầu như Hoa Hậu H’Hen Niê, ca sĩ Khởi My đã chia sẻ với người hâm mộ và người dùng Shopee về các sản phẩm yêu thích của họ cũng như bí quyết sử dụng sản phẩm hiệu quả.

● Thử Thách Shopee: Người dùng truy cập Shopee mỗi ngày để trải nghiệm trò chơi Thử Thách Shopee và nhận về nhiều quà tặng và voucher mua sắm độc quyền từ P&G. Trò chơi đã thu hút hơn 300.000 lượt tham gia chỉ trong 3 ngày, mang đến cho người dùng không gian giải trí thú vị khi mua sắm các sản phẩm yêu thích từ thương hiệu P&G.

"Tại P&G, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm các phương pháp mới để gia tăng tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng trong cả hình thức offline và online. Với kết quả đáng khích lệ mà chúng tôi đã đạt được từ chiến dịch này chứng tỏ sự hợp tác với Shopee là rất thành công, giúp chúng tôi kết nối khăng khít hơn với người tiêu dùng trên các nền tảng kỹ thuật số. Chúng tôi kỳ vọng kết nối tốt hơn với khách hàng thông qua hợp tác chặt chẽ cùng Shopee để triển khai các hoạt động trực tuyến với nhiều đổi mới trong tương lai, phục vụ nhiều khu vực hơn và gia tăng giá trị cho các giao dịch kỹ thuật số", ông Shankar Viswanathan, Phó Chủ Tịch tập đoàn P&G - thị trường Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thương mại điện tử khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, cho biết.

Cùng với thành công nổi bật của Show Me My Home vừa qua, P&G và Shopee sẽ tiếp tục giới thiệu chương trình khuyến mãi Tín Đồ Nghiện Nhà vào ngày 15 tháng 06, với nhiều ưu đãi giảm độc quyền đến 35% áp dụng cho tất cả các nhãn hàng nổi tiếng của P&G như Olay, Pantene, Rejoice, Head & Shoulders, Ariel, Pampers and Downy. Bên cạnh đó, người dùng còn có cơ hội nhận ngay quà tặng miễn phí khi mua sản phẩm P&G bất kỳ cùng chính sách miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng từ 99K.

