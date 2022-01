Chuỗi sự kiện miễn phí tại Waterpoint Long An thu hút công chúng mùa lễ hội cuối năm

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động cuối năm của tập đoàn BĐS Nam Long, siêu lễ hội tại khu đô thị Waterpoint Long An được tổ chức hoàn toàn miễn phí, hút đông đảo du khách gần xa đến vui chơi. Tính đến thời điểm hiện tại, lễ hội này đã đón 18.000 lượt khách, ai nấy đều dành những lời khen cho các hoạt động lẫn khâu chuẩn bị và sắp xếp của Nam Long.



Về địa điểm, khu đô thị Waterpoint Long An tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa trên mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương rất dễ di chuyển. Dù lựa chọn phương tiện xe máy hay ô tô, tuyến đường này cũng vừa đủ gần để đi về trong ngày một cách nhanh chóng, nhưng vẫn đủ xa để mang đến cảm giác như một chuyến phượt nhẹ vào cuối tuần. "Đây là lần đầu tiên nhà mình đến Waterpoint Long An. Đường đi khá đẹp, nhà mình lái ô tô từ Biên Hòa chưa đầy 2 tiếng đã đến nơi rồi" - Anh Hùng ( 39 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ.

Về khâu tổ chức, chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm ở Waterpoint Long An được thiết kế đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của đa dạng đối tượng, từ các gia đình nhỏ, nhóm bạn đến cả những cặp đôi muốn dành thời gian cuối tuần lãng mạn cho nhau. Không những thế, các quy định về đảm bảo anh ninh và an toàn cho người tham gia cũng được ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Nhiều gia đình khi đến vui chơi đều rất thoải mái và yên tâm. Chị Mai, một khách du lịch từ TPHCM cho biết:"Lúc đầu khi biết chuỗi sự kiện ở Waterpoint Long An được tổ chức miễn phí mình cũng khá e dè, sợ lộn xộn. Nhưng khi đến đây mình hoàn toàn hài lòng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, gia đình mình đã có những ngày cuối tuần vô cùng thư giãn".

Cuối tuần chơi thả ga tại lễ hội Waterpoint Long An

Đến với lễ hội vào ban ngày, du khách sẽ được phục vụ Cafe Acoustic tại khu vực River Club Aquaria với nhiều menu các món ăn sáng kết hợp nước uống ngon miệng thịnh soạn trong không gian sang trọng. Bên cạnh đó còn được trải nghiệm các môn thể thao hiện đại dưới nước nổi tiếng thế giới phải kể đến như trượt ván (Wakeboarding), trượt nước (Waterskiing), cano kéo phao (Jetski Tubing) hay chèo SUP, chèo thuyền Kayak,... Tất cả các trò chơi sẽ diễn ra tại khu vực vịnh cảng nhân tạo Aqua Harbor 8,6ha và người chơi sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ Saigon Watersports & Boat club hướng dẫn kỹ lưỡng.

Ở khu vực công viên rộng lớn của Waterpoint Long An còn là nơi diễn ra lễ hội diều khổng lồ tung bay rợp cả bầu trời với hình dạng độc đáo và màu sắc rực rỡ. Hoạt động này còn giúp gắn kết gia đình, cho các bé khám phá nét độc đáo trong văn hóa lễ hội. Khi trời dần về chiều, lễ hội diều trở nên rực rỡ hơn với những cánh diều tích hợp đèn LED phát sáng đèn rực rỡ trên bầu trời đêm, tạo ra một khung cảnh huyền ảo đẹp mắt. Song song đó, du khách còn được thưởng thức đêm nhạc River Show hay lựa chọn cùng nhau xem những bộ phim từ Hollywood, Kdrama đến những bộ phim điện ảnh Việt Nam đặc sắc.

Khu vực xem phim ngoài trời tại lễ hội còn được trang bị ghế lười êm ái, màn hình LED 300 inch siêu to, siêu nét đi cùng hệ thống âm thanh siêu sống động, đáp ứng số lượng lớn người xem phim trong không gian mở cực chill. Tất cả đều mang đến bầu không khí sôi động đầy náo nhiệt. "Trong một không gian thoáng đãng, được cùng bạn bè xem lại những bộ phim đình đám một thời quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị với mình" - Ngọc Anh (26 tuổi, Bến Tre) chia sẻ

Đáng chú ý, ban tổ chức còn tạo điều kiện để khách tham quan mang lều trại đến khi muốn qua đêm tại Waterpoint. Đồng thời, còn cung cấp dịch vụ BBQ, phục vụ ẩm thực đa dạng cho những ai có nhu cầu.

Chẳng cần đi đâu xa, đến với lễ hội Waterpoint Long An là bạn đã có một cuối tuần vui chơi thả ga, nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng chỉ còn 9 ngày nữa là lễ hội tại Waterpoint Long An sẽ kết thúc vì chuỗi sự kiện này chỉ diễn ra đến hết ngày 30/1/2022. Tranh thủ cuối tuần này dành thời gian đến vui chơi để không bỏ lỡ các hoạt động miễn phí vô cùng đặc sắc ở đây nhé. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập ngay tại đây.

