Tối 24/8, Chung kết Miss International Queen 2024 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024) đã chính thức diễn ra tại Pattaya, Thái Lan.

Mở đầu chương trình, Tường San cùng đại diện 20 quốc gia đã có màn đồng diễn xuất sắc trước sự cổ vũ nhiệt tình từ công chúng.

Tường San giành giải thưởng phụ "The Best National Costume" tại Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024

Sau màn trình diễn trang phục dạ hội, 12 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp trong đêm Chung kết đã được gọi tên. Trong đó, Tường San là thí sinh đầu tiên được gọi tên sau khi đạt 2 giải thưởng phụ là “The Best National Costume” (Trang phụ dân tộc đẹp nhất) và “Miss Photogenic”.

Theo sau Việt Nam là thí sinh tới từ các quốc gia gồm: Thái Lan, Mỹ, Mexico, Puerto Rico, Lào, Venezuela, Brazil, Nhật Bản, Peru, Colombia, Philippines. Đại diện Thái Lan cũng giành được 2 giải thưởng phụ là “Miss Congeniality” và “The Best Evening Gown”.

Đại diện Mỹ giành được 2 giải thưởng phụ là “The Best Social Influence” và Best Talent. Giải thường Future of Beauty thuộc về đại diện Indonesia.

Tường San cực slay với phần trình diễn trang phục dạ hội

Tường San nhận được sự ủng hộ từ công chúng

Tường San trong phần thi trang phục áo tắm

Sau phần trình diễn trang phục áo tắm, ban tổ chức tiếp tục công bố Top 6 thí sinh xuất sắc đi vào vòng trong gồm: Colombia, Peru, Philippines, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam.

Tiếp đó, Việt Nam cùng 2 đại diện đến từ Thái Lan và Peru được gọi tên bước vào Top 3 chung cuộc.

Người đẹp Peru chính thức trở thành tân Miss International Queen 2024

Kết quả chung cuộc, chiến thắng thuộc về người đẹp Peru Catalina Marsano. Danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan Saruda Panyakham và đại diện Việt Nam Tường San.

Chiến thắng của người đẹp Peru nhận được sự đồng tình của công chúng và người hâm mộ nhan sắc. Theo cư dân mạng, tân Miss International Queen 2024 có câu trả lời xuất sắc trong phần thi ứng xử cuối cùng.