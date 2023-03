Chuẩn bị du lịch Việt Nam, cô gái Singapore nhờ AI tư vấn địa điểm tham quan rồi tròn mắt với kết quả nhận được

Lên kế hoạch cho một chuyến đi nước ngoài nhưng không biết phải làm gì hoặc bắt đầu từ đâu? Sử dụng công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bạn thoát khỏi căng thẳng đó. Nghe có vẻ khó tin nhưng câu chuyện của cô nàng người Singapore này là minh chứng cho thấy AI quả là "không phải dạng vừa đâu".

Theo Asia One, Mel (28 tuổi), người đồng sáng lập và giám đốc của công ty truyền thông xã hội Two Sleepy Heads, có dự định đến thăm đất nước Việt Nam, mà cụ thể là thủ đô Hà Nội, trong chuyến đi dự kiến kéo dài 12 ngày. Nếu đi theo tour du lịch của các công ty lữ hành, có thể Mel chẳng cần đau đầu suy nghĩ về hành trình này nhưng ở đây Mel muốn đi một mình, tự do khám phá.

Tuy nhiên, đến một nơi chưa bao giờ đặt chân tới chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ và một kế hoạch cụ thể chi tiết sẽ giúp Mel chủ động hơn trong lịch trình.

Vậy là, Mel quyết định nhờ sự giúp đỡ của công cụ Notion AI (trợ giúp công việc viết lách, lên ý tưởng…). Cô chỉ việc gõ vào những nơi cô muốn đến, chẳng hạn như Sapa và Vịnh Hạ Long, cũng như dự định ngày đến và ngày về của mình. Sau đó, cô để AI tự động lập kế hoạch du lịch.

Kết quả là, một hành trình chi tiết đã được phần mềm này đưa ra. Các gợi ý mà Notion AI đưa ra có chú thích rõ ràng và chia thành các ngày khác nhau.

Chẳng hạn, ngày đầu tiên gồm một danh sách ngắn những việc cần làm như nhận phòng khách sạn sau đó là "khám phá khu phố cổ" và "thăm hồ Hoàn Kiếm".

Ngày thứ hai, Notion AI đưa ra nhiều đề xuất hơn về các địa điểm có thể tham quan. Điểm đặc biệt là phần mềm nhắn tin tự động sử dụng AI này cũng thông minh đến mức biết cách sắp xếp hoạt động để không làm cho lịch trình tham quan bị quá tải vào những ngày dự kiến phải di chuyển giữa các thành phố.

Phóng viên tờ Asia One cũng đã thử tra cứu trên Google và nhận thấy danh sách gợi ý của Notion AI bao gồm khá nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố Hà Nội, ví như "phố đường tàu" (khu vực xung quanh phố Phùng Hưng) và chợ đêm Hà Nội.

Nó thậm chí còn đưa ra các gợi ý về ẩm thực, nhưng lại không phải là món ăn đặc trưng của Việt Nam mà là một quán pizza và một quán ăn Ý. Tuy nhiên, 2 quán ăn này dường như được đánh giá cao trên mạng và có lẽ Notion AI muốn Mel biết để đề phòng trường hợp du khách không hợp với đồ ăn địa phương.

Ảnh minh họa

Vào 2 ngày cuối cùng, AI dường như đã "hết dữ liệu" nên số gợi ý bắt đầu ít đi, chủ yếu là địa điểm ăn uống. Cũng có những hoạt động AI sắp xếp không hoàn toàn hợp lý, chẳng hạn như đang ở Hà Nội mà đi Hội An chỉ trong ngày; hoặc vào ngày thứ 8, đang ở Hà Nội mà lại đến Bà Nà Hills ở Đà Nẵng rồi lại ghé ăn bánh mì ở Hà Nội.

Bất kể là có đôi chỗ sai sót thì bảng kế hoạch này vẫn rất đáng để tham khảo.

Mel đã rất ngạc nhiên về gợi ý của Notion AI và quyết định chia sẻ lên tài khoản TikTok, nào ngờ cư dân mạng cũng sửng sốt theo.

Nói chuyện với Asia One, Mel thừa nhận rằng cô rất ngạc nhiên trước kết quả của Notion AI, cũng như phản ứng của cư dân mạng đối với đoạn video của mình. Đoạn video của Mel đã thu hút tới 1,3 triệu lượt xem và nhiều bình luận.

“Tôi thực sự ngạc nhiên khi công cụ AI lên kế hoạch cho lịch trình từng ngày”, Mel nói. Cô cũng cho biết mình tình cờ thấy một người dùng TikTok khác sử dụng Notion AI cho hành trình du lịch và quyết định dùng thử.

Mặc dù ban đầu Mel đã cân nhắc việc sử dụng ChatGPT, nhưng nó đã ngừng hoạt động vào ngày hôm đó, vì vậy cô dùng Notion AI để thử.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về video của Mel và tỏ ra kinh ngạc trước kết quả.

"Điều này không thể là sự thật", một cư dân mạng viết trong sự hoài nghi.

"Thật tuyệt vời", một người khác bình luận, đồng thời cho biết thêm rằng công cụ AI thực sự có thể giúp "giảm bớt căng thẳng" cho những du khách đang lên kế hoạch cho hành trình của họ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cảnh báo Mel về sự nguy hiểm khi tiết lộ hành trình du lịch của mình trên mạng.

Mel cho biết: “Tôi đoán họ thực sự quan tâm đến sự an toàn của tôi và điều đó thật tuyệt vời".

Một số cư dân mạng từng sử dụng công cụ AI để lên kế hoạch cho chuyến đi của họ đã đưa ra lời khuyên cho Mel rằng hãy luôn kiểm tra kỹ kết quả vì chúng thường có thể không chính xác.

Một người lưu ý rằng những hành trình như vậy khó có thể thực hiện được vì "nó chưa bao gồm thời gian di chuyển".

Mel thừa nhận rằng cô sẽ không hoàn toàn đi theo lịch trình này nhưng công cụ AI ít nhất đã giúp cô có chút ý tưởng gợi ý cho chuyến đi của mình.

Mel chia sẻ: "Hành trình do AI tạo ra chỉ để giúp tôi bắt đầu và nghiên cứu thêm về những địa điểm sẽ đến thăm. Tôi rất vui vì video này đã làm nên điều kỳ diệu và giúp cung cấp các mẹo du lịch không chỉ cho tôi mà còn cho cả cộng đồng TikTok".