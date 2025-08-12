Chưa có lương nhưng vẫn sắm đủ đồ cho cả nhà: Cách chi tiêu của người vợ khiến chồng phải gật gù khen khéo

Câu chuyện chi tiêu "khó mà dễ" của một gia đình nhỏ

Gia đình chị Hạnh (35 tuổi, Hà Nội) có hai con nhỏ đang "tuổi ăn tuổi lớn", chi phí sinh hoạt hàng tháng luôn ở mức cao. Những ngày cuối tháng, khi chưa đến kỳ nhận lương, áp lực tài chính trở nên rõ rệt.

Vậy nên, chị Hạnh luôn cố gắng săn ưu đãi nhiều hơn, từ việc chọn siêu thị đang có khuyến mại, tìm mã giảm giá online, đến tận dụng các chương trình hoàn tiền, tích điểm. Gần đây, khi quét mã VNPAY-QR để mua hàng ở cửa hàng mẹ và bé quen thuộc, chị bất ngờ phát hiện có thể chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng.

"Nhờ quét mã QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng tôi mở dự phòng sẵn, nhiều khi cần sắm đủ thứ đồ cho gia đình tôi vẫn có thể xoay sở được, đặc biệt đặc biệt tại các cửa hàng nhỏ, chợ dân sinh tôi vẫn có thể thanh toán được mà không cần mang theo tiền mặt", chị Hạnh chia sẻ.

Chi tiêu trong gia đình chưa bao giờ là một bài toán kinh tế dễ dàng

Chi tiêu chủ động với VNPAY-QR: Không tiền mặt, không lo thiếu trước hụt sau

Thay vì phải mang theo tiền mặt hay loay hoay tìm nơi có thiết bị thanh toán với thẻ vật lý, chị Hạnh chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng quen thuộc, quét mã VNPAY-QR tại điểm bán và chọn nguồn thanh toán là thẻ tín dụng. Giao dịch diễn ra nhanh chóng, không cần nhập số thẻ, không cần ký hóa đơn, và bảo mật ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Giải pháp này giúp chị Hạnh tận dụng được cơ chế "chi trước - trả sau" của thẻ tín dụng, hỗ trợ kịp thời những khoản chi cần thiết mà không phải động đến khoản tiền dành cho chi phí cố định hay tiết kiệm. Khi cần mua nồi cơm mới - món đồ không thể trì hoãn vì ảnh hưởng đến việc nấu nướng hàng ngày, chị chỉ cần quét mã QR. Nhờ vậy, gia đình vừa giải quyết được nhu cầu cấp thiết, vừa tránh áp lực xoay tiền mặt gấp trong vài ngày chờ lương về.

Hình thức trả thẻ tín dụng qua mã VNPAY-QR đang được nhiều bà mẹ hiện đại ưa chuộng

Không dừng lại ở đó, thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Không chỉ tận dụng được đồng thời ưu đãi từ ngân hàng phát hành thẻ như hoàn tiền, tích điểm, người dùng còn có thể nhận thêm khuyến mại từ VNPAY. Thay vì giới hạn trong trung tâm thương mại hay siêu thị lớn, giờ đây thẻ tín dụng có thể sử dụng ở mọi nơi có mã VNPAY-QR – từ hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa đến các quán ăn nhỏ hay sạp hàng ngoài chợ. Việc thanh toán cũng đơn giản và an toàn hơn khi không cần mang theo thẻ vật lý, chỉ cần một chiếc điện thoại có ứng dụng ngân hàng là đủ.

Tính năng này hiện đã được tích hợp tại nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, VIB, Nam A Bank,.. và có mặt tại hơn 600.000 điểm chấp nhận thanh toán nên người dùng hoàn toàn yên tâm về độ phủ rộng và tính tiện dụng khi đi chợ, siêu thị, cửa hàng gia dụng hay cả quán ăn nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Thực hiện thanh toán VNPAY-QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng dễ dàng bằng ứng dụng ngân hàng

Chồng bất ngờ vì vợ chi tiêu quá khéo

Tưởng rằng cuối tháng sẽ phải trì hoãn việc mua sắm, anh Tuấn - chồng chị Hạnh - bất ngờ khi mọi thứ trong nhà vẫn được sắp xếp chu toàn. Không chỉ mua được chiếc nồi cơm điện mới nhanh chóng, chị Hạnh còn tận dụng thêm khuyến mại từ ngân hàng và VNPAY, giúp tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

"Trước kia cứ đến cuối tháng là vợ chồng tôi lại cân nhắc từng khoản, có khi phải vay tạm bạn bè hoặc ứng lương. Nhưng từ khi biết đến tính năng quét mã QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng này, mọi thứ dễ thở hơn hẳn", anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ là chuyện đi chợ hay sắm đồ, tính năng thanh toán VNPAY-QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng đang trở thành bí quyết chi tiêu mới cho nhiều phụ nữ nội trợ hiện đại - linh hoạt hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn mỗi ngày.