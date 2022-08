Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo điều tra khắc phục hậu quả vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

Ngày 2/8/2022, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy về vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Theo đó, hồi 13h06 ngày 1/8/2022, nhận tin có cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Đống Đa) đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Quá trình tham gia chữa cháy, có 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh.

Vụ cháy làm 3 chiến sĩ hy sinh

Chủ tịch UBND thành phố đã phân công ngay Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công an thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận Cầu Giấy đến hiện trường để chỉ đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, xử lý các bước tiếp theo đối với các đồng chí Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố được giao phối hợp với Công an thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

