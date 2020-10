Chủ động phòng chống muỗi và các dịch bệnh do muỗi với chiến dịch 3 không

Giữa tháng 9 2020, cả nước đã ghi nhận 70.585 trường hợp sốt xuất huyết. Tính đến tháng 9, đã ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất huyết tại các tỉnh thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ và Tây Ninh. Bên cạnh đó, có 3 trường hợp bệnh nhi cũng có dấu hiệu suy hô hấp do sốt xuất huyết chuyển biến phức tạp. Tuy vậy, người dân tại nhiều khu vực vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của các dịch bệnh cũng như có phương pháp phòng tránh, khắc phục hiệu quả.

Muỗi vằn là vật dẫn truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết, Zika,...

Nước ta với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc biệt là mỗi khi mùa mưa đến, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, khó kiểm soát. Thời điểm dịch sốt xuất huyết tăng cao, các bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn như sốt rét, Zika,… diễn biến phức tạp hơn. Tháng 8 năm nay, tại 12 tỉnh thành Campuchia ghi nhận hơn 1,000 ca bệnh Chikungunya có các triệu chứng tương đồng sốt xuất huyết khiến cho nỗi lo các bệnh do muỗi lây lan càng thêm chồng chất.

Lễ phát động chiến dịch "3 Không" tại quận Gò Vấp, Tp. HCM

Thấu hiểu điều đó, Remos thuộc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã nhanh chóng triển khai chiến dịch "3 Không" cùng xã hội phòng chống sốt xuất huyết, giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn chung. Chiến dịch đã phát động tại Tp. HCM và Cần Thơ, cùng đó là các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống muỗi hiệu quả tại 23 tỉnh thành.

Đây là chiến dịch diễn ra thường niên của Remos, nhằm chung tay nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng. Năm 2020, Remos mong muốn truyền tải thông điệp 3 Không -"Không lăng quăng, không muỗi, không các dịch bệnh do muỗi" thông qua chuỗi hoạt động thiết thực và cụ thể hơn hướng về cộng đồng.

Tại chiến dịch "3 Không", người dân được hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm chống muỗi Remos hiệu quả

Người dân còn được hướng dẫn cách phòng chống và loại trừ môi trường sinh sôi muỗi như phát quang bụi rậm, xử lý ao tù nước đọng, bên cạnh đó là chống muỗi đốt hiệu quả như mắc màn khi ngủ, xịt diệt muỗi, đốt nhang muỗi trong nhà. Chương trình cũng sẽ phát miễn phí mẫu thử sản phẩm chống muỗi Remos và hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách.

Dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở để loại bỏ môi trường sinh sống của muỗi

Cũng trong năm 2020, với dự án "Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam" do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, Liên danh Sáng kiến Cộng đồng Phòng chống Sốt rét Việt Nam (VietMCI) do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đại diện đã góp phần giải toả nỗi lo về bệnh do muỗi của người dân sinh sống tại vùng cao. Ngoài cung cấp kiến thức, chương trình còn hỗ trợ người dân đi rừng ngủ rẫy các vật phẩm phòng tránh muỗi như võng màn, mũ, quần áo bảo hộ... Sản phẩm chống muỗi Remos cũng được VietMCI tin tưởng lựa chọn để phân phát cho người dân nhằm hỗ trợ phòng chống bệnh dịch do muỗi hiệu quả.

Remos – chuyên gia về muỗi sẽ bảo vệ bạn và gia đình khỏi những vết đốt do muỗi và côn trùng gây ra. Remos chứa 15% Diethyltoluamide thành phần được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận an toàn và hiệu quả xua muỗi suốt 10 giờ.

- Dạng phun sương với 02 hương: Sả Chanh và Lavender

- Dạng kem với 03 hương: Cam, Sả Chanh và Lavender

Hướng dẫn sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi

- Với dạng phun sương: Để cách bề mặt da 10-15cm, phun một lượng thích hợp lên da rồi thoa đều.

- Đối với vùng mặt hay cổ, phun dung dịch ra lòng bàn tay, rồi thoa lên da.

- Với dạng kem: Lấy một lượng kem thích hợp ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên vùng da hở như cổ, mặt, tay chân.