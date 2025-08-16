Ngày 16-8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã xử phạt ông V.Đ.T (59 tuổi, ngụ phường Dĩ An) do để con bò đi vào hầm sông Sài Gòn.

Ông T. tại cơ quan công an

Lúc 13 giờ 30 phút chiều 15-8, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện một đàn bò không người trông coi ở giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh nên điều động lực lượng đến ngăn chặn.

10 phút sau, đàn bò đi qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, trong đó bất ngờ có một con tách đàn chạy thẳng vào bên trong đường hầm sông Sài Gòn.

Con bò sau đó được lực lượng chức năng ngăn chặn, đưa ra ngoài, song khiến giao thông di chuyển chậm 30-40 phút.

Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường An Khánh mời chủ đàn bò là ông T. đến làm việc.

Tại đây, ông T. cho biết do sơ suất trong khi đi ăn cơm trưa nên bị lạc mất con bò trắng, sau đó nó đi vào hầm sông Sài Gòn.

Con bò đi lạc vào hầm sông Sài Gòn.

Ông T. bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi "Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông". Với lỗi này, ông bị phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.

Cơ quan công an đề nghị ông T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.