Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nam thần đình đám Kim Bum đã chính thức đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm muộn ngày 28/8. Diễn viên Vườn Sao Băng sẽ gặp gỡ fan Việt Nam thông qua sự kiện Beauty Summit 2025 ngày 29/8.

Kim Bum vừa xuất hiện đã khiến fan ở sân bay hú hét không ngừng. Không hổ danh nam thần thanh xuân của cả 1 thế hệ, Kim Bum mặc trang phục đơn giản, hạ cánh sau chuyến bay dài vẫn đẹp ngất ngây. Kiểu tóc xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ điển trai "hack tuổi" của Kim Bum. Anh vẫn rạng rỡ, tươi trẻ chẳng khác gì ngày "làm mưa làm gió" với Vườn Sao Băng từ 16 năm trước. Kim Bum thân thiện hết nấc, vui vẻ cười chào fan Việt trong lần tái ngộ này.

Kim Bum khiến fan không ngừng hú hét khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vẻ đẹp của nam diễn viên 36 tuổi như tỏa sáng trong từng khung hình

Kim Bum tươi tắn rạng ngời sau chuyến bay dài. Nhìn cận cảnh vẻ điển trai của nam thần Vườn Sao Băng mà fan như muốn "ngất xỉu" vì quá đẹp

Kiểu tóc xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ điển trai "hack tuổi" của Kim Bum

Anh vẫn rạng rỡ, tươi trẻ chẳng khác gì ngày "làm mưa làm gió" với Vườn Sao Băng từ 16 năm trước

Quả không hổ danh là "chồng iu" của cả 1 thế hệ fangirl 8X-9X

Kim Bum thân thiện, chiều fan hết nấc trong lần đến Việt Nam này

Kim Bum có tên thật là Kim Sang Bum, sinh ngày 7/7/1989 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006, nhưng tên tuổi thực sự vụt sáng và được khán giả khắp châu Á biết đến rộng rãi nhờ vai diễn "chàng gốm" hào hoa So Yi Jung trong bộ phim truyền hình đình đám Vườn Sao Băng năm 2009. Sau vai diễn này, Kim Bum tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ấn tượng khác và khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình, bao gồm Gió Đông Năm Ấy, Bạn Trai Tôi Là Hồ Lý, Law School, Ghost Doctor...

Kim Bum từng công khai hẹn hò với "em gái quốc dân" Moon Geun Young trong năm 2013-2014. Năm 2018, nam thần Vườn Sao Băng nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào 2020. Dù đã ở tuổi ngoài 30, Kim Bum vẫn được mệnh danh là "mỹ nam không tuổi" với gương mặt trẻ trung và phong độ ổn định.

Ảnh&Clip: Đi Soi Sao Đi