Chồng bị bạn thân gài bẫy nên ly hôn với tôi, sau 3 năm anh cầm 2 tỷ quay về quỳ xin mẹ con tôi tha thứ

Có chị em nào từng ly hôn xong được vài năm thì chồng cũ năn nỉ xin quay lại không? Tôi với chồng cũ thì bỏ nhau không phải vì hết yêu, mà tôi chấp nhận buông tay vì bạn thân của anh xen vào phá hoại. Chính vì thế nên bây giờ tôi đang hoang mang lắm, chẳng biết phải làm sao để tìm được hạnh phúc cho chính mình...

Tôi với anh cưới nhau thông qua mai mối, bà ngoại anh chơi thân với bà nội tôi nên đính ước kết thông gia từ khi chúng tôi còn bé xíu xiu. Bọn tôi chỉ gặp mặt nhau vài lần, không hề có tình cảm yêu đương nam nữ, song vì ở quê nặng lễ giáo nên cuối cùng tôi phải nghe theo sắp đặt của bố mẹ ông bà. 22 tuổi tôi sinh con gái đầu lòng, càng ở lâu thì vợ chồng lại càng mặn mà tình cảm, tôi thấy mình may mắn vì được anh đối xử tốt vô cùng.

Nhưng cuộc sống êm đềm hạnh phúc của gia đình tôi chỉ kéo dài được 2 năm. Chồng tôi làm ở trên tỉnh, thi thoảng đi công tác xa nhà, tôi nghe phong phanh mọi người kể là có một chị ở gần đó rất hay qua thăm anh. Tính tôi hiền lành nhút nhát nên chẳng đi đánh ghen hay gì hết, ban đầu tôi nghĩ chắc bạn bè bình thường với chồng thôi, đến khi cô em họ chụp được ảnh bắt quả tang người phụ nữ kia ôm ấp chồng tôi giữa quán cafe đông đúc thì tôi mới rụng rời tay chân.

Tôi nói chuyện đàng hoàng với chồng về người phụ nữ ấy, anh bảo rằng đó là "cô bạn thân" từ hồi đi học. Chị ấy lấy chồng ở tỉnh xa, vừa mới ly dị trở về quê thì gặp chồng tôi trên ủy ban tỉnh. Thế là chị lấy cớ nhờ chồng tôi giúp thủ tục giấy tờ nọ kia, suốt ngày hẹn đi ăn uống bên ngoài và "thả thính" anh cả trên Facebook.

(Ảnh minh họa)

Dù nghe chồng nói thì tôi cảm giác anh không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng chị bạn thân của anh rất mưu mô xảo quyệt. Bao người nhắc nhở rằng "thằng T. đã có vợ con rồi" song chị ta vẫn ngang nhiên ôm ấp chồng tôi như bồ bịch vậy! Tôi thấy khó chịu quá nên hẹn chị ta ra ngoài gặp mặt, bữa đó tôi mang cả con gái đi cùng vì không có ai trông. Ngờ đâu chị ta lại gọi điện cho chồng tôi "mách" là bị vợ con anh kéo tới đánh ghen, chửi tôi là đứa lợi dụng trẻ con để "hạ nhục" chị ấy. Tôi chưa kịp làm gì đã bị chủ quán đuổi đi, khách khứa xung quanh đều chỉ trỏ nhận xét tôi đanh đá chua ngoa các thứ. Về kể lại cho mấy đứa bạn thân thiết, chúng nó đều xúm vào mắng tôi là "ngu", đáng lẽ ra phải gọi chúng nó đi cùng để dạy bà kia một bài học.

Sau cuộc gặp mặt bất thành đó, hôn nhân của tôi và chồng dần rơi vào bế tắc. Cô bạn thân cũ của anh giở đủ chiêu trò để khủng bố tinh thần tôi, nào là thuê "đầu gấu" đến phá tiệm may của tôi, lảng vảng trước cổng nhà dọa bắt cóc con tôi, rải giấy in bịa chuyện tôi cặp bồ với ông nào đó trên huyện, lại còn bôi nhọ cả bố mẹ tôi nữa. Tôi không hiểu mục đích của chị ta là gì, cho đến ngày chồng tôi bật khóc để lên bàn lá đơn ly hôn, nói rằng anh bị chuốc rượu say rồi làm chị ta có bầu...

Tôi sốc mất cả tháng trời, ốm liệt giường không bò dậy nổi. Con gái khóc ngằn ngặt đòi sữa mà tôi chẳng còn tâm trí để chăm con, cứ ngây ngô như kẻ mất hồn. Lòng tự trọng của tôi khá cao nên tôi chấp nhận ly hôn, nhường chồng cho mụ đàn bà xảo quyệt vì đứa bé kia cũng cần có bố. Tôi ôm con lên thành phố một mình, mất nửa năm để hồi phục tâm lý rồi sau đó đi vay mượn khắp nơi để mở một shop quần áo riêng.

Trời thương cho số phận ngặt nghèo của 2 mẹ con nên buôn bán rất thuận lợi, tôi tích góp đủ tiền thuê một căn nhà riêng và nhờ mẹ dưới quê lên trông cháu giúp. Đến lúc mở thêm cửa hàng nữa thì tôi quen anh kiến trúc sư, thi công xong shop mới cho tôi thì anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Tôi nói rõ hoàn cảnh mẹ đơn thân với tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ chưa lành, anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi tận 3 tháng.

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời tỏ tình, anh cũng đối xử rất tốt với con gái riêng của tôi. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, khi chúng tôi dự định sẽ cưới nhau thì chồng cũ bất ngờ đến làm phiền! Chiều hôm ấy khi tôi đang soạn hàng để ship cho khách, một người đàn ông đội mũ kín mít bước vào trong. Một lúc sau tôi mới nhận ra chồng cũ, anh ngỡ ngàng khi thấy tôi xinh đẹp trẻ trung hơn xưa. Khi biết tôi định đi bước nữa ở tuổi 26, anh bỗng quỳ xuống khóc lóc xin tôi nghĩ lại, còn chìa ra cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ bảo sẽ cho mẹ con tôi hết.

Hóa ra anh bị cô "bạn thân" kia lừa đến nỗi tan nát cả sự nghiệp, chị ta lập mưu để cướp anh về làm chồng chứ không hề có thai! Anh cũng hiền lành nên chẳng biết đấu tranh, cứ để chị ta bắt nạt mãi, trấn lột hết tiền lương và chửi bới cả bố mẹ chồng. Lúc cần thì anh chẳng bảo vệ mẹ con tôi, bây giờ tôi có hạnh phúc riêng thì đòi quay lại, đời nào tôi ngu ngốc thế!