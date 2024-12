Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa thiên - Huế cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990; trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Đối tượng Nguyễn Trọng Luận bị bắt khi đang thực hiện hành vi mô giới mua bán thận. Ảnh: CACC

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác minh, điều tra. Vào ngày 20-12, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đối tượng đang tổ chức ca môi giới mua bán thận.

Theo điều tra, từ tháng 2-2023 đến nay, Nguyễn Trọng Luận liên lạc với người có nhu cầu mua bán thận trong toàn quốc qua số điện thoại cá nhân. Sau khi thỏa thuận giá mua và bán thận, đối tượng sắp xếp cho người bán thận di chuyển đến lưu trú gần Bệnh viện Trung ương Huế ở TP Huế để làm các thủ tục xét nghiệm phục vụ ghép thận. Khi các thủ tục xong xuôi và người bán vào phòng phẫu thuật, đối tượng sẽ chuyển hết tiền đã thỏa thuận cho người bán.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua 1 quả thận từ người hiến với giá từ 380 triệu đến 450 triệu, sau đó môi giới bán cho người mua với giá từ 1 tỉ đến 1,45 tỷ đồng.