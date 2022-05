Choáng với giá sầu riêng Musang King trồng tại Việt Nam

Mức giá này cao hơn sầu riêng Ri 6 từ 5-6 lần, tương đương với sầu riêng Musang King đông lạnh nhập khẩu (quy đổi về cơm sầu riêng).



Theo anh Hoàng Trung Quân, quản lý cửa hàng sầu riêng Hoàng Kim (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM), hồi tháng 4, cửa hàng về đợt sầu riêng Musang King đầu tiên với số lượng chỉ 10 quả, giá bán khi đó lên đến 800.000 đồng/kg.

So với hồi đầu tháng 4, giá sầu riêng Musang King tươi đã giảm nhưng vẫn còn ở mức gần 500.000 đồng/kg. Cả cửa hàng chỉ còn 2 quả.

"Đợt này cửa hàng nhập về 150 quả, với giá bán 499.000 đồng/kg, chỉ trong 4 ngày đã bán gần hết, chỉ còn lại 2 quả. Dự kiến cuối tuần (ngày 21-5), sầu riêng Musang King sẽ về tiếp đợt hàng mới, cửa hàng đang nhận đặt hàng trước và giao dần. Tất cả hàng được nhập trực tiếp từ các vườn liên kết tại Đồng Nai, không qua trung gian. Giống sầu riêng này nặng tầm 2-3 kg/quả, cá biệt có quả lên đến 4 kg, giá bán hơn 2 triệu đồng" – anh Quân cho hay.

Cũng theo anh Quân, sầu riêng Musang King là giống nổi tiếng trên thế giới nên đa phần người sành sầu riêng đều biết qua. Đặc điểm nổi bật của loại sầu riêng này là mùi thơm nhẹ, cơm dẻo, ngọt dịu, hậu vị dễ chịu, hạt nhỏ và rất lép nên nhiều người ưa thích.

Sầu riêng Musang King có cỡ trái nhỏ nên các múi cũng nhỏ

"Một số người tiêu dùng than giá cao khi so sánh với nhiều giống sầu riêng khác nhưng giá hiện tại đã giảm rồi và khó giảm thêm do nguồn cung vẫn còn khan hiếm. Phải vài năm nữa, khi có nhiều vườn sầu riêng Musang King mới thu hoạch thì giá mới hạ nhiệt dần" – anh Quân nhận định.

Sầu riêng Musang King có đáy hình ngôi sao

Theo chị Châu, chủ cửa hàng Ngọc Châu Fruits (đường Bùi Minh Trực, quận 8), năm nay, cửa hàng lần đầu bán sầu riêng Musang King với giá 599.000 đồng/kg và đã bán được 50 quả.

"So với sầu riêng Ri 6 bên cửa hàng đang bán thì giá Musang King cao hơn 6 lần nên rất kén khách. Dòng hàng này chủ yếu dành cho khách tò mò mua để trải nghiệm và thể hiện đẳng cấp. Cơm sầu riêng này rất ngon, mùi thơm dễ chịu lại có gai cứng, vận chuyển xa tốt" – chủ cửa hàng này nhận xét.

Do giá bán cao nên chỉ một quả sầu riêng cỡ nhỏ đã có giá hơn 770.000 đồng

Trong khi đó, theo giám đốc một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sầu riêng tại TP HCM, giá sầu riêng Musang King cao như hiện nay là do còn khan hiếm, sau này khi hàng ra đại trà thì mới về giá trị thật. "Hàng ít, giá cao nên chỉ bán nội địa cho khách nhà giàu, không thể xuất khẩu vì không có tính cạnh tranh" – vị này nhận định.

Chủ một vườn sầu riêng lớn tại Vĩnh Long cho hay gia đình ông cũng có trồng một ít cây giống Musang King để "ăn chơi", còn lại vẫn trồng Ri 6. Lý do là chi phí trồng Musang King cao từ cây giống nhưng năng suất lại thấp hơn do quả có kích thước nhỏ.

Sầu riêng Musang King nhập khẩu được bán dưới dạng đông lạnh

Musang King là giống sầu riêng nổi tiếng của Malaysia. Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều sầu riêng này dưới dạng đông lạnh, đóng gói và hút chân không trong các túi 400g với giá bán từ 450.000 – 600.000 đồng/túi/hộp.

Do nhiều người thích ăn trái tươi hơn đông lạnh nên sầu riêng Musang King trồng tại Việt Nam có nhiều lợi thế.