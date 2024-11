Cho con học 7 ngành này, cha mẹ "nhẹ lòng" vì cơ hội việc làm rộng mở, khó mà thất nghiệp

Bạn muốn tăng thêm thu nhập, tăng khả năng tiết kiệm, sống một cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ? Vậy thì ngay từ bây giờ bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch và xác định điều mình cần phải làm để theo đuổi và giành lấy những ngành nghề "hot" nhất cho tương lai.

Bắt đầu từ việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo phù hợp, bạn có thể xây dựng cho mình một "background khủng" xứng với vị trí thu nhập mà bản thân hướng tới. Sự ổn định tài chính này cho phép bạn có điều kiện sống tốt hơn, nâng cao hơn đời sống sức khoẻ và có một đời sống tinh thần "xa xỉ" hơn.

Việc lập kế hoạch để chinh phục được những ngành "hot" không chỉ là con đường đến với mức lương hấp dẫn mà còn là nền tảng vững chắc cho tài chính của bạn trong tương lai. Một công việc ổn định với mức thu nhập tốt sẽ giúp bạn tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể, đảm bảo cho bạn một cuộc sống thoải mái khi về hưu và giúp bạn thực hiện được những ước mơ lớn.

Và một trong những điều quan trọng nhất là bạn phải tự tin vào năng lực của chính bản thân mình, hiểu được mình. Trong Tháp nhu cầu của Maslow, ông liệt kê nhu cầu thể hiện bản thân ở đỉnh kim tự tháp - đứng trước các nhu cầu sinh lý, sự an toàn, giao tiếp xã hội và lòng tự trọng. Bởi thế, việc được "toả sáng" ở công việc mình giỏi nhất, đam mê nhất sẽ mang đến nhiều thành công, đó là một nguồn lực mạnh mẽ giúp bạn phá bỏ mọi rào cản, vượt lên mọi khó khăn để đạt được mục đích và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

7 công việc "siêu hot" dẫn đầu xu thế tương lai

1. Kỹ sư khoa học dữ liệu

Thời đại công nghệ đang phát triển nhanh chóng và định hình hầu hết mọi ngành nghề trên thế giới khiến nhu cầu về các kỹ sư khoa học dữ liệu tăng theo cấp số nhân.

Yêu cầu công việc: Họ là những người có nhiệm vụ phân tích, sắp xếp và thay dữ liệu "kể chuyện". Công việc của họ sẽ cần phối hợp giữa cả khoa học máy tính, thống kê và toán học. Họ sẽ là người phân tích, xử lý và "mô hình hóa" các dữ liệu, sau đó diễn giải các kết quả để tạo ra các kế hoạch hoạt động cho team và doanh nghiệp.

Cơ hội thăng tiến: Khả năng thăng tiến của các kỹ sư khoa học dữ liệu vô cùng rộng mở. Những "junior" bằng sự nỗ lực và không ngừng phát triển có thể nhanh chóng "thăng cấp" lên các vai trò cấp cao như nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu cấp cao hoặc thậm chí là giám đốc dữ liệu (CDO). Và với kinh nghiệm và chuyên môn hiện có, các kỹ sư khoa học dữ liệu cũng có thể chuyển sang các lĩnh vực chuyên biệt như AI/ML hoặc kỹ sư dữ liệu lớn. Đây gần như là một vị trí tất yếu, có nhu cầu trong mọi lĩnh vực như: tài chính, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử,... vì vậy tiềm năng tăng trưởng là rất lớn.

Các kỹ năng cần thiết: Thành thạo ngôn ngữ lập trình, phân tích thống kê, thuật toán ML, các công cụ như SQL để xử lý dữ liệu và các công cụ trực quan hóa khác, cùng với khả năng giao tiếp và cộng tác chặt chẽ.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm làm việc: Bằng cấp về Khoa học máy tính, thống kê hoặc các lĩnh vực liên quan; Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; sở hữu các chứng chỉ chuyên môn; các project cá nhân ấn tượng, đạt giải các cuộc thi về công nghệ thông tin, kinh nghiệm thực tập thực tế,... cũng là các yếu tố cần có để trở thành một kỹ sư khoa học dữ liệu tương lai.

2. Quản lý dự án

Quản lý dự án là một trong những nghề nghiệp triển vọng nhất trong tương lai. Nó đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp như công nghệ thông tin, xây dựng, sản xuất và tài chính. Quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ dự án từ đầu đến cuối - lập kế hoạch, thực hiện và kết quả. Điểm "đích" của họ là đạt được mục tiêu bằng cách thức tối ưu nhất.

Yêu cầu công việc: Nhiệm vụ của họ bao gồm phân bổ nguồn lực, quản lý rủi ro, phối hợp nhóm và giao tiếp với các bên liên quan.

Cơ hội thăng tiến: Quản lý dự án là một ngành nghề có phạm vi rộng, hiện diện ở mọi mặt, điều này khiến nó trở thành một trong những "best choice" cho tương lai. Bạn có thể chuyển từ quản lý cấp cơ sở lên quản lý cấp cao và mở rộng sang xử lý nhiều dự án và nhóm trong nhiều năm. Với sự tăng tiến không ngừng của các dự án và quy mô sáng chế, nhu cầu về các nhà quản lý dự án lành nghề vẫn sẽ luôn đầy hứa hẹn.

Kỹ năng thiết yếu: Các kỹ năng chính của người quản lý dự án bao gồm khả năng tổ chức mạnh mẽ, giao tiếp tuyệt vời, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và thành thạo các công cụ quản lý dự án. Sở hữu thêm các chứng chỉ Agile, Scrum và PMP (Project Management Professional) cũng là một điểm cộng cho bạn.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm làm việc: Để có sự nghiệp đáng kể trong quản lý dự án , bạn cần có trình độ học vấn phù hợp về quản trị kinh doanh; các chứng chỉ về lãnh đạo, phân tích kinh doanh và tăng trưởng kinh doanh. Việc tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các kỳ thực tập và làm việc trên nhiều dự án khác nhau cũng có thể giúp bạn "ghi điểm" trong lĩnh vực năng động này.

3. Chuyên gia an ninh mạng

Việc số hóa dữ liệu kinh doanh đã tạo ra một lượng thông tin khổng lồ, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới về an ninh mạng. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của nhiều tổ chức. Chính vì vậy, nhu cầu về các chuyên gia an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu và hệ thống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh, giúp bảo vệ thế giới số và xây dựng một tương lai an toàn hơn..

Yêu cầu công việc: Bao gồm bảo vệ thông tin nhạy cảm, giám sát mạng lưới để phát hiện vi phạm an ninh và triển khai các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa mất dữ liệu và tấn công mạng. Họ cũng tiến hành đánh giá rủi ro, xây dựng chính sách bảo mật và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Cơ hội thăng tiến: An ninh mạng đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất hiện nay. Với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, nhu cầu về các chuyên gia an ninh mạng không ngừng tăng cao. Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực này là vô hạn. Bạn có thể bắt đầu với vai trò nhà phân tích an ninh và nhanh chóng phát triển thành kỹ sư an ninh, kiến trúc sư an ninh, thậm chí là giám đốc an ninh thông tin. Đây là một con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn cho những ai đam mê công nghệ và muốn đóng góp vào việc bảo vệ thế giới số.

Kỹ năng thiết yếu: Hiểu biết sâu sắc về bảo mật mạng, mật mã, quản lý rủi ro và ứng phó sự cố. Thành thạo các công cụ như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập và nền tảng quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM); kiến thức về ngôn ngữ lập trình như Python và quen thuộc với các kỹ thuật hack có đạo đức cũng rất có lợi.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm làm việc: Sở hữu bằng cấp về khoa học máy tính hoặc công nghệ thông tin; các chứng chỉ trong Chương trình điều hành về Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng cho các tổ chức, CEP-IIT Delhi; kinh nghiệm thực tế thông qua các kỳ thực tập và các dự án thực hành cũng là rất quan trọng.

4. Quản lý chăm sóc sức khỏe

Ngành y tế đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và quản lý. Điều này tạo ra vô số cơ hội việc làm hấp dẫn cho các chuyên gia y tế. Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đây chính là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất để bạn xây dựng sự nghiệp.

Yêu cầu công việc: Bao gồm giám sát hoạt động của các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám và viện dưỡng lão. Người quản lý sẽ phải đảm bảo các tổ chức này cung cấp dịch vụ hiệu quả, tuân thủ các quy định và thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe. Họ cũng cần phải xử lý ngân sách, nhân sự và lập kế hoạch chiến lược để nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân và hoạt động.

Cơ hội thăng tiến: Ngành y tế mang đến cho bạn một con đường sự nghiệp đa dạng và đầy hứa hẹn. Bạn có thể bắt đầu từ những vị trí hành chính cấp thấp và nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như quản trị viên bệnh viện hoặc quản lý dịch vụ y tế. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển sự nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế.

Kỹ năng cần thiết: Lãnh đạo, giao tiếp, lập kế hoạch chiến lược và hiểu biết về hệ thống và quy định chăm sóc sức khỏe.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm làm việc: Cá nhân cần được đào tạo và cấp bằng về quản lý hoặc quản trị chăm sóc sức khỏe, tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua thực tập, sở hữu chứng chỉ trong Chương trình điều hành về Quản lý khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe,... sẽ giúp bạn "ghi điểm" rất cao trong mắt nhà tuyển dụng.

5. Chuyên gia Công nghệ giáo dục

Sự kết hợp giữa giáo dục và công nghệ đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực học tập. Các công ty EdTech đang không ngừng đổi mới, mang đến những giải pháp học tập trực tuyến linh hoạt và hiệu quả. Đặc biệt với các nước đang phát triển, dân số đông đang cần tận dụng tối đa những lợi ích của công nghệ để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Yêu cầu công việc: Phát triển các công cụ học tập kỹ thuật số, đào tạo giáo viên và quản lý nền tảng học tập trực tuyến, phân tích nhu cầu giáo dục để triển khai các giải pháp công nghệ hiệu quả và cải thiện sự tham gia của học sinh.

Cơ hội thăng tiến: Ngành công nghệ giáo dục (EdTech) đang mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp thú vị và sáng tạo. Bạn có thể trở thành nhà thiết kế trải nghiệm học tập, xây dựng những khóa học trực tuyến hấp dẫn, hoặc trở thành cố vấn EdTech, giúp các trường học và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn. Với sự phát triển nhanh chóng của EdTech tại Ấn Độ, con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn mở rộng và đầy bất ngờ.

Kỹ năng cần thiết: Có chuyên môn về phần mềm giáo dục, thiết kế hướng dẫn, quản lý dự án và hiểu biết sâu sắc về phương pháp sư phạm.

Yêu cầu về học tập và kinh nghiệm làm việc: có bằng cấp về công nghệ giáo dục hoặc thiết kế hướng dẫn, tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tập và chứng chỉ, đồng thời cập nhật các xu hướng và công cụ Edtech mới nhất.

6. Chuyên viên phân tích tài chính

Trong một thế giới ngày càng số hóa, dữ liệu tài chính trở thành tài sản quý giá. Để khai thác tối đa giá trị của dữ liệu này, các tổ chức cần đến những chuyên gia phân tích tài chính có khả năng biến những con số thành những thông tin hữu ích. Đây là một trong những công việc có nhu cầu cao và mang lại nhiều cơ hội phát triển.

Yêu cầu công việc: Các nhà phân tích tài chính chịu trách nhiệm đánh giá dữ liệu tài chính, xu hướng và cơ hội đầu tư để cố vấn cho các doanh nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định tài chính sáng suốt.

Cơ hội việc làm: Ngành tài chính không chỉ cung cấp một mức lương hấp dẫn mà còn là một môi trường làm việc đầy thử thách và thú vị. Từ quản lý danh mục đầu tư, ngân hàng đầu tư đến tư vấn tài chính, bạn sẽ có cơ hội được làm việc với những con người tài năng và cùng nhau giải quyết những vấn đề phức tạp. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng một sự nghiệp thành công và ý nghĩa.

Kỹ năng cần thiết: Khả năng phân tích chính xác, thành thạo về mô hình tài chính, hiểu biết về xu hướng thị trường và chuyên môn sử dụng các công cụ như Excel và phần mềm tài chính.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm: Có bằng cấp về các chuyên ngành tài chính hoặc kinh tế, có chứng chỉ trong Chương trình chứng nhận sau đại học về quản lý tài chính hoặc Khóa học chứng nhận trực tuyến về công nghệ tài chính và tích lũy kinh nghiệm thông qua các kỳ thực tập hoặc vị trí đầu vào tại các tổ chức tài chính.

7. Quản lý nhân sự

Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, các nhà quản lý nhân sự chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ pháp luật.

Yêu cầu công việc: Ứng viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Công việc bao gồm việc xây dựng các chính sách nhân sự, quản lý phúc lợi, tổ chức đào tạo và đảm bảo môi trường làm việc lý tưởng. Bên cạnh đó, ứng viên cũng sẽ tham gia vào việc quản lý tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của tổ chức.

Cơ hội thăng tiến: Đây là một trong những con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn, mở ra cơ hội thăng tiến lên những vị trí lãnh đạo cấp cao. Từ việc quản lý một đội ngũ nhỏ, bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình trở thành Giám đốc Nhân sự, thậm chí là Giám đốc Điều hành Nhân sự của cả một tổ chức lớn.

Kỹ năng cần thiết: Đây là sự lựa chọn "hoàn hảo" dành cho những người có khả năng giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết xung đột, lập kế hoạch chiến lược và hiểu biết về phần mềm nhân sự và luật lao động.

Yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm: Bằng cấp về chuyên ngành Nhân sự, MBA về Nhân sự và các chứng chỉ khác.

Thị trường lao động luôn biến đổi, nhưng một điều chắc chắn là luôn có những cơ hội mới đang mở ra. Dù bạn đang theo đuổi lĩnh vực nào, hãy chủ động tìm kiếm, học hỏi và không ngừng nâng cao bản thân. Chúc bạn tìm được con đường sự nghiệp phù hợp và gặt hái nhiều thành công!

Theo Jaro Education