Sáng nay 19/8, tại Ga Hà Nội, đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) - đoàn tàu 2 tầng độc đáo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của kinh thành Thăng Long xưa đã chính thức được ra mắt. Điều này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân tình bởi sự xuất hiện của một trải nghiệm mới mẻ và đầy hấp dẫn.

Video: Chính thức ra mắt đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô"

Không gian văn hóa di động giữa lòng Hà Nội

Theo thiết kế, đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" gồm 2 tầng với 10 toa, trong đó 5 toa hành khách được thiết kế theo chủ đề gắn liền với những cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Mỗi cái tên gợi nhắc ký ức nghìn năm văn hiến, đồng thời trở thành biểu tượng di sản của mảnh đất kinh kỳ.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" được định vị như một "không gian văn hóa di động". Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm ngay trên tàu - biến mỗi toa thành một sân khấu nhỏ, nơi nghệ thuật truyền thống gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, trên tàu còn có triển lãm mini, hoạt động âm nhạc, không gian tương tác, giúp hành khách trải nghiệm "ký ức Hà Nội" qua lăng kính hiện đại. Đây được xem là mô hình hoàn toàn mới mẻ tại Việt Nam, mở ra hướng đi tích cực trong việc gắn kết bảo tồn di sản đô thị với đời sống hiện đại.

Lịch trình khai thác và trải nghiệm độc đáo

Theo dự kiến, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" sẽ chính thức khai thác từ tháng 9/2025.Trong giai đoạn đầu, tàu sẽ đi vào vận hành với 3 chuyến/ngày (8h, 14h và 20h30). Tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, đi qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay trở lại. Hành khách có thể linh hoạt lựa chọn hành trình ban ngày hoặc trải nghiệm Hà Nội về đêm đầy lãng mạn.

Không gian nội thất mang phong cách cổ điển pha hiện đại, với cửa sổ lớn để du khách ngắm nhìn, chụp ảnh phố phường Hà Nội từ một góc nhìn mới lạ. Mỗi toa được thiết kế riêng theo chủ đề của một cửa ô, trở thành điểm check-in ấn tượng.

Trên hành trình, du khách được phục vụ trà hoa quả, rượu vang cùng nhiều tiện ích nghỉ ngơi, giải trí, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ ẩm thực đến văn hóa.

Thông điệp từ "Hà Nội 5 cửa ô"

Sự kiện ra đoàn tàu mắt diễn ra đúng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) được gửi gắm thông điệp "du lịch là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại", khẳng định hướng đi mới của Thủ đô trong phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Sự ra đời của đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, tham quan mà còn là cách để Hà Nội quảng bá hình ảnh một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu truyền thống nhưng cũng hiện đại, sáng tạo.

Mặc dù tháng 9/2025 mới đi vào khai thác nhưng hiện tại, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô cũng như du khách bốn phương. Nhiều người háo hức mong chờ được trực tiếp trải nghiệm cảm giác độc đáo: vừa ngồi tàu ngắm cảnh phố phường, vừa thả mình trong không gian văn hóa - âm nhạc rất riêng của Hà Nội.