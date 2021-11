Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo về nội dung giáo dục ATGT cấp trung học cơ sở (THCS) chính thức khởi động Chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2021-2022.



Nhằm hướng dẫn triển khai dạy học bộ tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS và trao đổi thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục ATGT để từ đó truyền tải đến các em học sinh một cách hiệu quả, Hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo về nội dung giáo dục ATGT cấp THCS được tổ chức trong 02 ngày 16 và 17/11/2021 dành cho hơn 300 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo thuộc 63 tỉnh/thành phố.

Bộ Giáo dục & Đào tạo giới tập huấn chuyên môn về chương trình giáo dục ATGT cấp THCS 2

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hướng dẫn về ATGT dành cho các em học sinh cấp THCS mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" do Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học – Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước, hội thảo được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến (qua ứng dụng Microsoft Teams), nhằm thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các cán bộ quản lý, thầy cô giáo và cộng đồng.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục đã có cơ hội học tập, thảo luận những nội dung đào tạo mới và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho các em học sinh cấp THCS nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ATGT.

Các thầy cô thảo luận về phương pháp, kế hoạch giảng dạy

Sau 02 ngày tập huấn, chương trình giáo dục "ATGT cho nụ cười ngày mai" năm học 2021 – 2022 sẽ được triển khai đến 63 tỉnh/thành phố cho khoảng 2,5 triệu học sinh cấp THPT và 5,3 triệu học sinh THCS trên cả nước.

Để đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục trong trường học và khuyến khích thầy và trò không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học về ATGT, Cuộc thi tìm hiểu ATGT cho giáo viên và học sinh THCS và THPT mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022 để giáo viên và học sinh cùng thể hiện những hiểu biết và kỹ năng của mình. Vòng Chung kết và Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2022.

Với việc tích cực mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo về ATGT cho học sinh, Honda Việt Nam mong muốn góp phần đem đến cho các thế hệ tương lai của đất nước những kiến thức và kỹ năng thiết thực góp phần hình thành thói quen, những hành vi, những kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam trong tương lai.

Giáo viên hướng dẫn học sinh về ATGT

"ATGT cho nụ cười ngày mai" là chương trình giảng dạy về ATGT cho học sinh khối trung học do HVN phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học – Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai bắt đầu từ năm 2011 với mong muốn trang bị cho các em kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như những kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó hình thành văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ Luật pháp nói chung và Luật giao thông nói riêng.

Chương trình được triển khai với hai đối tượng: học sinh THPT (bắt đầu từ năm 2011 tại 5 tỉnh thành và mở rộng đến 63 tỉnh thành tính từ năm học 2016 - 2017) và học sinh THCS (bắt đầu từ năm 2017 tại 10 tỉnh thành và sau đó mở rộng đến 52 tỉnh thành vào năm học 2020 - 2021).

Qua các năm, chương trình không ngừng được nhân rộng ra các địa phương với nhiều đánh giá tích cực từ các cơ quan Chính phủ, các sở giáo dục cũng như giáo viên và học sinh trong cả nước. Năm học 2020 – 2021 vừa qua, chương trình tiếp tục được duy trì triển khai tại 63 tỉnh/thành phố cấp THPT và 52 tỉnh/thành phố cấp THCS với kết quả đào tạo cho hơn 2,7 triệu học sinh cấp THPT và hơn 5,1 triệu học sinh cấp THCS.