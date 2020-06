Chiêu thức tinh vi của hot girl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy

Chiều 13/6, thông tin từ Công an TT-Huế cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, do một nữ sinh viên 21 tuổi cầm đầu với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Theo điều tra của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy TT-Huế, để tránh bị công an phát hiện, sau khi gom mua ma túy từ TPHCM, nữ sinh viên Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, quê quán Đông Hà, Quảng Trị; hiện là sinh viên một trường cao đẳng du lịch tại Huế) yêu cầu nơi bán cất giấu ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm để ngụy trang. Ma túy sau đó được vận chuyển bằng xe khách từ TPHCM về Huế bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt kể trên.

Làm việc với công an, đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng khai ra nhiều thủ đoạn ma mãnh, xảo quyệt trong mua bán, vận chuyển ma túy.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT-Huế, sau khi ma túy tập kết về Huế, “bà trùm” Hoàng Nguyễn Minh Hằng thuê tài xế xe ôm, xích lô ở bến xe chở những gói quà này về nhà.

Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm để làm phương tiện đi lại giao nhận “hàng trắng”. Tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, khiến công tác điều tra của lực lượng ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán ma túy do Hằng cầm đầu.

Để hình thành đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, Hoàng Nguyễn Minh Hằng đã lôi kéo, dụ dỗ nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, trợ giúp đắc lực cho Hằng là cặp đôi Nguyễn Văn Quang (SN 2000, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, trú phường Phường Đúc, TP Huế).

Trước đó, Hằng biết Quang và Dung (bạn gái Quang) không có nghề nghiệp ổn định, nên “bà trùm” này tìm cách lôi kéo 2 đối tượng nam nữ kể trên làm “chân rết” cho mình. Quang và Dung thường lấy ma túy do Hằng cung cấp để sử dụng và đem bán cho các đối tượng con nghiện ở địa bàn TT-Huế và Quảng Trị.

Hằng còn lôi kéo Cao Ngọc Sơn (SN 1997, trú ở TP Huế) và Nguyễn Thị Thủy (bạn gái Sơn, trú ở huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) tham gia vào đường dây ma túy của nữ sinh viên du lịch này.

Tang vật ma túy mà công an thu giữ được từ đường dây ma túy do Hằng cầm đầu.

Mặc dù hoạt động ma mãnh, "bà trùm" lại tạo được vỏ bọc là nữ sinh viên cao đẳng du lịch , nhưng nhóm tội phạm này đã không qua mắt được lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an TT-Huế. Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ các đối tượng trên.