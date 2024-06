Mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1983 - Jang Hee Jin gây bất ngờ cho khán giả khi đăng tải loạt hình ảnh vô cùng trẻ đẹp của mình. Xem những hình ảnh này, khán giả hoàn toàn không dám tin mỹ nhân họ Jang đã 41 tuổi. Trong trang phục đơn giản nhưng rất năng động, trẻ trung và khoe được vóc dáng đáng ghen tị, trông mỹ nhân họ Jang như đang ở độ tuổi đôi mươi. Thậm chí nhiều bình luận còn gọi cô là "chiến thần hack tuổi", mỹ nhân "thách thức thời gian".

Những hình ảnh gần đây của Jang Hee Jin

Nhìn những hình ảnh hiện tại, so sánh với thời điểm cách đây khoảng 20 năm, khi Jang Hee Jin mới vào nghề chưa lâu, khán giả phải khẳng định mỹ nhân họ Jang thực sự đã lão hoá ngược. So với những mỹ nhân hàng đầu cùng lứa đầu 8x như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Han Ga In,… Jang Hee Jin nhìn có phần trẻ trung hơn hẳn.

Jang Hee Jin sau 20 năm

Vốn dĩ Jang Hee Jin luôn được đánh giá cao về nhan sắc của mình. Cô được cho là sở hữu diện mạo có sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp cổ trang với hiện đại, vừa thanh lịch nhưng không kém phần sang chảnh. Nhờ nét đẹp này, Jang Hee Jin từng được tung hô là nữ thần cổ trang khi xuất hiện trong bộ phim đình đám The Red Sleeve.

Jang Hee Jin vào vai hoàng hậu quyền lực ở The Red Sleeve

Đáng tiếc, có cả nhan sắc lẫn diễn xuất ấn tượng nhưng sự nghiệp của Jang Hee Jin lại không quá thành công. Cô gia nhập làng giải trí từ khi còn khá trẻ với tư cách người mẫu cho các tạp chí thời trang như CeCi, Marie Claire, Cindy the Perky. Sau một vài năm làm mẫu ảnh, Hee Jin xuất hiện lần đầu với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình năm 2004 Nonstop 5.

Những năm sau đó, cô có cơ hội đóng vai chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng bao gồm Big (2012), The Woman Who Married Three Times (2013), Scholar Who Walks the Night (2015), The Village: Achiara’s Secret (2015), Mirror of the Witch (2016), On the Way to the Airport (2016),... và gần đây nhất là "bom xịt" Pandora: Thiên Đường Giả Tạo (2023). Nhiều lần đóng chính trong các dự án của nhà đài lớn nhưng Jang Hee Jin lại không quá được quan tâm. Tên tuổi của cô cứ vậy mà mờ nhạt trong làng giải trí có quá nhiều mỹ nhân đình đám. Chứng kiến nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, bất chấp thời gian, khán giả mong mỏi Jang Hee Jin sẽ sớm tìm được dự án xứng tầm để có thể khoe trọn nhan sắc và năng lực của mình.

Nguồn ảnh: Hancinema

Lệ An