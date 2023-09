Chiến lược cạnh tranh giành thị phần trên thị trường đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp

Triển vọng của thị trường gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp Việt Nam

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), quy mô thị trường ngành hàng gia dụng trong nước ước tính khoảng 12,5 - 13 tỷ USD, còn với thị trường thiết bị nhà bếp sẽ vượt 250 tỷ USD vào năm 2023. Triển vọng của hai ngành hàng này là rất lớn, bởi dân số trẻ (tỷ lệ người dân trong ngưỡng 18 - 45 tuổi chiếm tới 57 - 60% dân số cả nước), thu nhập tăng cùng nhịp sống tất bật đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm các mặt hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp thông minh.

Quy mô thị trường ngành hàng gia dụng ước tính 13 tỷ USD, quy mô thị trường Thiết bị nhà bếp sẽ vượt 250 tỷ USD vào năm 2023 (Ảnh: Nagakawa)

Đây cũng là lý do sân chơi này ngày càng sôi động và cạnh tranh gay gắt với loạt "ông lớn" quốc tế (như Panasonic, Sharp, Bosh, Maloca,…) cùng dấu ấn của các thương hiệu nội địa (như Nagakawa, Eurosun, Kaff, Sunhouse,…).

Tuy nhiên, thị trường thiết bị nhà bếp cao cấp hay thậm chí cả gia dụng vẫn đang "khát" những thương hiệu có sức nặng, hiểu sâu về thói quen tiêu dùng của người Việt. Để bứt phá trên thị trường, bên cạnh việc chú trọng chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cần có chiến lược cho riêng mình để đánh bại đối thủ cạnh tranh.

Lợi thế của Nagakawa – thương hiệu nội địa thấu hiểu người dùng

Nagakawa là thương hiệu nổi bật trong ngành thiết bị bếp cao cấp và gia dụng, liên tiếp 3 năm lọt Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2023, theo báo cáo kiểm toán độc lập mới nhất, Tập đoàn tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này bắt nguồn từ việc định hướng mở rộng ngành hàng. Trước đây, Nagakawa được biết đến với ngành hàng điện lạnh chủ lực. Đến nay, Nagakawa đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, là thương hiệu uy tín, tiên phong dẫn dắt xu thế "gia dụng vì sức khỏe" người Việt và thành công trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp cao cấp với hàng vạn sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng trên cả nước.

Các sản phẩm gia dụng Nagakawa chú trọng vào mục tiêu vì sức khỏe người tiêu dùng

Trong cuộc chiến giành lấy thị phần, thấu hiểu nhu cầu khách hàng chính là vũ khí giúp doanh nghiệp giành chiến thắng.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Nagakawa kiên định với chiến lược "Lấy khách hàng làm trung tâm" cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ứng dụng các công nghệ thông minh hiện đại, sản phẩm của Nagakawa luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng, thân thiện với môi trường và người dùng, tiết kiệm điện năng và an toàn cho người sử dụng.

Ngày 19/9 vừa qua, Nagakawa đã ra mắt Bộ sản phẩm Điện lạnh, Gia dụng và Thiết bị nhà bếp cao cấp 2024 với chủ đề "Tận tâm bền gắn kết", lấy cảm hứng sáng tạo từ kim cương vĩnh cửu.

Đại diện Nagakawa chia sẻ, bộ sản phẩm gia dụng mới chứa đựng tâm huyết sáng tạo vì sức khỏe người Việt với các sản phẩm sử dụng những chất liệu cao cấp được FDA Hoa kỳ chứng nhận an toàn với sức khỏe và môi trường. Nổi bật nhất là dòng máy khử khuẩn công nghệ Hydroxyl, được chứng nhận hiệu quả tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y Tế với khả năng khử khuẩn lên tới 99,99% và loại bỏ đến 76% tồn dư các chất gây hại.

Tiên phong trong công nghệ tích hợp D-combine, Nagakawa cho ra đời combo đa thiết bị chỉ trong 1m2 với 2 concept 4in1 và 6in1 tiên phong tại Việt Nam bao gồm: bếp điện từ, máy hút mùi, máy sấy bát, nồi chiên, chậu rửa, máy rửa bát, máy xay rác, máy lọc nước, máy khử khuẩn thực phẩm.

Siêu phẩm Nagakawa D-combine, Kết hợp máy rửa bát, máy khử khuẩn, máy lọc nước, máy xay rác và bộ chậu rửa sen vòi dao thớt

Ngoài ra, Nagakawa còn giới thiệu máy hút mùi thông minh điều khiển không cần chạm, máy rửa bát công nghệ sấy khí tươi NaFresh 360, nồi cơm điện cao tần với chức năng nấu cơm giảm tinh bột độc đáo.

Nagakawa đang kiến tạo xu hướng mới cho dòng sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp cao cấp không chỉ đem đến sự thuận tiện, an toàn cho sức khỏe, độ bền cao mà còn giúp người nội trợ những phút giây "an toàn - an tâm - an nhàn" trong căn bếp tiện nghi, ấm cúng.