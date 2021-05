Chiến dịch online “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” của Vinamilk góp thêm 31.000 ly sữa cho trẻ em khó khăn

Chiến dịch do Vinamilk tổ chức đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng với kết quả gần 31.000 ly sữa sẽ được trao cho trẻ em.

Hashtag #hanhphuc của chiến dịch đã được cộng đồng mạng lan tỏa trong suốt thời gian qua. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những câu chuyện về niềm vui đã được chia sẻ, không chỉ là để bản thân mình cảm thấy tích cực, hạnh phúc hơn mà còn giúp mang đến những ly sữa yêu thương cho các em nhỏ kém may mắn qua chiến dịch của Vinamilk.

Với mẹ có con nhỏ như chị Lưu An An (TPHCM), hạnh phúc là khi có thể nhìn thấy con yêu của mình khỏe mạnh, khôn lớn mỗi ngày và học được cách quan tâm đến những người xung quanh. Trong bài viết của mình, chị An không giấu được niềm vui khi con gái biết chia sẻ việc nhà cùng mẹ, biết tự xếp đồ cũ, sách cũ ngay ngắn gửi đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết hưởng ứng chiến dịch của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã nhận hơn 2.000 lượt thích và chia sẻ.

Còn với anh Trần Tuấn Việt (Hà Nội), một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thường được gọi là "người đưa hình ảnh đẹp Việt Nam ra thế giới", cho biết trong gần 15 năm đi dọc ngang đất nước, hạnh phúc của anh là được gặp, được thấy, được nghe, được chụp, được chia sẻ niềm hạnh phúc qua từng bức ảnh. Hơn ai hết, anh hiểu một tấm ảnh chứa đựng niềm vui và tình yêu có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực như thế nào. Có lẽ chính sự đồng điệu đó đã khiến anh Việt nhanh chóng tham gia chiến dịch "Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc", đồng thời không quên kêu gọi sự hưởng ứng của mọi người xung quanh để cùng nhau góp sữa đến trẻ nhỏ.

Nhà văn Trang Hạ cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch "Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc"

Đó chỉ là hai trong số hơn 3.000 bài viết chia sẻ chiến dịch "Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc". Nói về sự ủng hộ tích cực của cộng đồng mạng trong chiến dịch này, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động cộng đồng của Vinamilk cho biết "Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc" là chiến dịch mà Vinamilk thực hiện để khởi đầu cho hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm thứ 14 này. "Thông qua chiến dịch, chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng cộng đồng luôn dành sự quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Vinamilk trong hành trình mang sữa đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Các em chính là những cây non cần được chăm sóc của cộng đồng để vươn cao. Sự chung tay của chúng ta sẽ giúp các em có thêm động lực để thực hiện những ước mơ của mình hướng đến một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc" - đại diện Vinamilk chia sẻ.

Với ý nghĩa đó, hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021 sẽ không chỉ trao tặng cho các em những ly sữa bổ dưỡng mà còn mang đến cả niềm vui qua những "Vườn mơ hạnh phúc". Đây sẽ là nơi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, trải nghiệm, thỏa sức mơ ước và cảm nhận được sự yêu thương của cộng đồng dành cho mình. Hành trình mang triệu ly sữa yêu thương cho những "vườn mơ hạnh phúc" của Vinamilk sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 5/2021 với những điểm dừng chân đặc biệt khắp mọi miền đất nước.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một trong những chương trình vì cộng đồng hướng đến trẻ em tiêu biểu của Vinamilk, được thành lập từ năm 2008 với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tính đến năm 2020, hơn 37 triệu ly sữa, tương đương khoảng 163 tỷ đồng, đã được gửi tặng cho hơn 460.000 trẻ em trên khắp 63 tỉnh thành, từ vùng địa đầu tổ quốc Hà Giang đến đất mũi Cà Mau. Trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã mang hơn 1,7 triệu ly sữa Vinamilk đến với 19.000 trẻ em, giúp các em nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng phòng, chống dịch bệnh.