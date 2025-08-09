Trong vô vàn trào lưu ngập tràn trên TikTok, những chiếc video "trend" mới đây đang lặng lẽ lan toả cảm xúc tích cực trong cộng đồng mạng chính là "Đóng viện phí cho người lạ" từ TikToker với tên gọi Lương Đỗ. Anh đã thực hiện với những đoạn clip giản dị nhưng đầy tính nhân văn tại này Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Trong đoạn clip đầu tiên được chia sẻ, có thể thấy nam Tiktoker này đã đến phòng Công tác xã hội của bệnh viện và lắng nghe câu chuyện của một gia đình có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Được biết, tổng chi phí điều trị cho bé lên đến khoảng 100 triệu đồng, sau khi trừ bảo hiểm y tế, gia đình vẫn còn phải đóng 11 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng chưa thể xoay sở.

Clip: Tiktoker Lương Đỗ

Biết được điều này, Lương Đỗ đã trả toàn bộ khoản còn lại để trợ giúp cho bé. Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn cùng mẹ bé về tình hình sức khoẻ, anh đã nhanh chóng rời đi. Dù được nhân viên của phòng Công tác xã hội nói có thể ngồi chờ một chút để nhận thư cảm ơn nhưng anh đã từ chối cùng câu chào "lần sau lại ghé" đầy thân tình.

Sau video đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực, anh Lương Đỗ quay lại bệnh viện lần hai. Lần này, người được anh giúp là một em nhỏ đang điều trị viêm não, với tổng chi phí điều trị hơn 60 triệu đồng.

Clip: Tiktoker Lương Đỗ

Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, người mẹ kiệt quệ sau thời gian dài lo viện phí. Anh Lương đóng góp 3 triệu đồng, con số có thể không lớn với nhiều người, nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn với người mẹ trong thời khắc khốn cùng. Chị đã bật khóc ngay tại chỗ khi nhận được món quà bất ngờ.

Hai đoạn clip trên không chỉ nhận được hàng trăm nghìn lượt thích mà còn thu về hàng nghìn bình luận tích cực từ cư dân mạng:

"Mạng xã hội cần nhiều hơn những nội dung như thế này. Thật sự cảm động!"

"Số tiền này có thể là nhiều cũng có thể là ít với tuỳ mỗi người, nhưng hành động của bạn chắc chắn đã mang đến một phép màu đối với các em nhỏ cùng gia đình. Cảm ơn bạn vì đã lan toả điều tốt đẹp."

"Trend này phải lên xu hướng TikTok ngay lập tức!"

Trong bối cảnh mạng xã hội thường bị "bóp méo" bởi những chiêu trò câu view, những hành động như của TikToker Lương Đỗ mang lại niềm tin và hi vọng. "Đóng viện phí cho người lạ" không chỉ là một chiếc trend nhất thời, mà hoàn toàn có thể trở thành một lối sống nhân ái, nơi người trẻ dùng sức ảnh hưởng của mình để làm điều tử tế, âm thầm mà đầy ý nghĩa.

Tiktoker Lương Đỗ

Được biết, Lương Đỗ (sinh năm 1996) là một TikToker nổi bật với nội dung về skincare dành cho nam giới. Với phong cách gần gũi, kiến thức vững vàng và ngoại hình sáng, Lương Đỗ nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ những chia sẻ thực tế, dễ hiểu về chăm sóc da, đồng thời truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng trẻ.