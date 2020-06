Chiếc nệm có gì đặc biệt ngoài mức giá cao khiến Hoa hậu Ngân Ngô phải đưa bố đi mua ngay khi vừa về Việt Nam

Món quà ấp ủ của người con xa xứ



Đang định cư ở Houston, Mỹ nhưng Ngân Ngô luôn hướng về Sài Gòn, mong ngóng từng lần trở lại thành phố cô sinh ra, lớn lên, nơi có người bố của mình đang sống. Trong chuyến về thăm quê hương lần này, ngoài sự háo hức được thưởng thức các món ăn Việt, gặp lại bạn bè, Ngân Ngô còn ấp ủ về một món quà ý nghĩa tặng bố.

Ngân Ngô và bố tại showroom đẳng cấp quốc tế LMG

Như lời cô tâm sự, trong những ngày xa nhà, điều mà Ngân Ngô quan tâm nhất là giấc ngủ của bố có ngon hay không, làm sao kéo dài được giấc ngủ sâu cho bố. Hoa hậu luôn lo lắng cho cột sống của người có tuổi như bố mình, có thể bị ảnh hưởng bởi chất lượng chiếc nệm sử dụng hàng ngày. Vì thế, ngay sau phút giây trùng phùng bởi thời gian dài xa cách, hai bố con Ngân Ngô cùng nhau tới showroom nệm cao cấp LMG tại khu đô thị Sala, quận 2, TP.HCM để lựa chọn một chiếc nệm thật ưng ý, chăm sóc tốt nhất cho giấc ngủ mỗi đêm của ông.

Thường chúng ta có thói quen chọn một tấm nệm theo cảm tính cho người thân và gia đình. Nhiều khi đó là một lựa chọn sai mà chúng ta khó lòng thay đổi. Tại showroom nệm cao cấp LMG, Ngân Ngô có thể sử dụng máy đo sức ép Reveal by Xsensor để lựa chọn nệm phù hợp nhất cho bố. Máy đo sức ép cơ thể Reveal By Xsensor lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ở showroom LMG, khu đô thị Sala, quận 2, TP HCM. Máy Reveal có khả năng tái hiện đầy đủ thông số sức ép tác động lên từng phần cơ thể khi nằm, nhờ hệ thống 1.664 cảm biến của máy. Từ đó, khách hàng có thể lựa chọn loại nệm tối ưu với cá nhân, giúp giảm các chứng đau vai gáy, mỏi cổ, đau thắt lưng do nằm nệm không phù hợp.

Với các thông số từ máy móc hiện đại, những tư vấn từ đội ngũ chuyên gia của showroom LMG, Ngân Ngô hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm nệm lựa chọn phù hợp với bố mình. Ngoài chi phí đầu tư nệm, Miss Vietnam Global 2019 còn quan tâm tới chất lượng dịch vụ, chế độ bảo hành và chăm sóc sau bán hàng. Vì thế, cô nhanh chóng đưa bố đến showroom LMG là địa chỉ uy tín từng được các nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Diễm My… lựa chọn. Bởi theo Ngân Ngô, món quà là khoản đầu tư lâu dài, thay cô chăm sóc sức khoẻ cho bố trong thời gian mình học tập xa nhà.

Chiếc nệm được lựa chọn: nệm Apogee thuộc thương hiệu AmericanStar

Với tiêu chí nệm bảo vệ cột sống tốt nhất, Ngân Ngô và bố lựa chọn nệm lò xo túi Apogee - sản phẩm chuyên chăm sóc và nuôi dưỡng cột sống với thiết kế hai mặt linh hoạt, một mặt pillow top mềm mại và một mặt euro top vững chãi cùng độ dày nệm lên tới 41cm. Apogee thuộc bộ sưu tập nệm Avant Garde, sáng tạo dựa trên tinh thần của những giấc mơ phóng khoáng thuộc thương hiệu đẳng cấp đến từ Mỹ là AmericanStar.

Sự lựa chọn đúng đắn nhất

Hai bố con Hoa hậu tin tưởng vào công nghệ lò xo túi mẹ bồng con của Apogee giúp hỗ trợ tốt nhất cho đường cong cơ thể và giữ cột sống thẳng. Lò xo túi mẹ bồng con AsIntelligent phản hồi và đáp ứng linh hoạt, chính xác theo từng cử động của cơ thể bất kể bạn ngủ với tư thế nào và vị trí nào trên nệm.

Ngoài tác dụng bảo vệ cột sống, nệm Apogee của thương hiệu AmericanStar còn được chế tạo từ chất liệu cao cấp để đem tới sự thoải mái dễ chịu khi nằm lên như mút nhớ AsCool, cao su thông hơi thoáng khí latexco, vải thun cao cấp và mút thành AsEdge. Trong đó, cao su thiên nhiên latexco là vật liệu thân thiện với môi trường hấp thụ chuyển động, đàn hồi cao và vô cùng bền bỉ. Các lớp mút AsFlex trong nệm Apogee giúp giấc ngủ dễ chịu hơn. Hệ thống thành AsEdge được tạo ra để tăng thêm diện tích sử dụng, giúp ngủ trên thành nệm mà không bị chông chênh.

Không gian bài trí đẳng cấp đẹp mê đắm tại showroom LMG

Không chỉ trang bị chất liệu cao cấp, sở hữu công nghệ đỉnh cao, Hoa hậu Ngân Ngô còn đánh giá cao nệm Apogee ở thiết kế sang trọng nhờ họa tiết thanh lịch trên chất liệu vải thun cao cấp tạo nên vẻ đẹp riêng cho sản phẩm. Ngoài ra, việc di chuyển hay cân chỉnh nệm cũng rất dễ dàng với 4 tay nắm lại là yếu tố tạo điểm nhấn cho thành nệm. Bố của Ngân Ngô cũng có thể thoải mái sử dụng được tùy theo sở thích cứng mềm khác nhau với hai mặt nệm khác biệt.

Với món quà là nệm cao cấp Apogee, Ngân Ngô có thể yên tâm về giấc ngủ an toàn cho cột sống, thoải mái, dễ chịu và đầy tính hưởng thụ của bố trong thời gian cô xa nhà. Chiếc nệm như thay Hoa hậu chăm sóc bố cô trong từng giấc ngủ mỗi đêm. Ngoài ra, có nệm mới đặt lên, chiếc giường trong phòng ngủ nhà Ngân Ngô trở nên lung linh, sang trọng hơn hẳn. Bố cô cũng cảm thấy được chiều chuộng hơn trong giấc ngủ nhờ món quà đặc biệt của cô con gái rượu đang học tập ở Mỹ.

