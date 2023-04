Chiếc Boeing 757 mạ vàng của ông Donald Trump

Trước khi hầu tòa và bị cáo buộc 34 tội danh vào ngày 4/4, cựu Tổng thống Mỹ đã bay từ Mar-a-Lago (Florida, Mỹ) đến thành phố New York (Mỹ) bằng chiếc máy bay phản lực Boeing 757.

Chiếc máy bay tư nhân trở thành một trong những phương tiện di chuyển chính của ông Trump từ năm 2011. Tỷ phú Mỹ thường gọi nó là Trump Force One – đặt theo tên chuyên cơ riêng của Tổng thống Mỹ, Air Force One.

Ông Trump ra mắt diện mạo mới của chuyên cơ riêng trong chuyến đi đến New York để hầu tòa.

Theo New York Post , chiếc Boeing 757 lần đầu cất cánh vào năm 1991, được vận hành bởi các hãng hàng không không còn tồn tại là Sterling Airways ở Đan Mạch và TAESA Airlines ở Mexico. Trước khi được bán cho ông Trump, nó cũng từng được Paul Allen, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft quá cố, sử dụng.

Cựu Tổng thống Mỹ mua chiếc máy bay với giá 100 triệu USD. Nó được xem là biểu tượng cho tất cả cuộc vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump trên khắp nước Mỹ. Công chúng thường thấy ông Trump đọc diễn văn trên bục, phía sau là chiếc máy bay được dùng làm phông nền.

Trong nhiệm kỳ tổng thống, khi ông Trump bắt buộc phải đi trên Air Force One để đảm bảo an toàn, phương tiện yêu thích của ông do các thành viên khác trong gia đình sử dụng từ năm 2017 đến 2019.

Sau 2019, máy bay không hoạt động trong hai năm, đỗ tại sân bay quốc tế Stewart ở New York trước khi bay đến Louisiana vào tháng 11/2021 để tân trang.

Trump Force One là biểu tượng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016.

Trên trang web, vào tháng 5/2021, ông Trump thông báo máy bay sẽ được khôi phục và nâng cấp hoàn toàn để sử dụng trong các sự kiện lớn ở tương lai gần. Theo tiết lộ, máy bay được sơn mới, bảo trì, bọc và thêm phần hoàn thiện hiện đại hơn.

Công ty tân trang máy bay Landlocked Aviation đảm nhận dự án. Chủ tịch công ty Tyson Grenzebach tiết lộ vào tháng 7 rằng công việc này cần 40 người và khoảng một tháng để hoàn thành. Thân chính của máy bay được sơn màu xanh hải quân tươi mát với lá cờ Mỹ cắm ở đuôi. Tên Trump có chữ ký của ông được sơn bằng vàng ở phía trước máy bay.

Trump có ý định khoe chiếc máy bay hào nhoáng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cuối cùng ông quyết định xem chuyến đi đến New York để hầu tòa thành cơ hội để tiết lộ chiếc máy bay mới.

Truyền thông Mỹ đã truyền hình trực tiếp hành trình của ông Trump. Hầu hết người Mỹ đều nhìn thấy diện mạo mới của chiếc Boeing 757. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp bên trong không có nhiều.

Được cải tạo thành 43 chỗ ngồi, có khu vực cabin hạng nhất và khu vực ăn uống với phòng chờ và ghế dài. Tivi nằm rải rác khắp nơi. Con trai Trump, Eric, đã chia sẻ lên Twitter bức ảnh xem truyền hình trực tiếp về chuyến đi của cha qua tivi trong chuyên cơ. Phía sau máy bay có khu vực nấu nướng và phòng bếp nhỏ với bồn rửa, máy pha cà phê, đồ ăn nhẹ và đồ thủy tinh.

Trở lại năm 2011, Amanda Miller, phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và truyền thông doanh nghiệp của Trump Organization, thực hiện video tham quan Trump Force One. Hình ảnh cho thấy dây an toàn và các chi tiết khác đều được mạ vàng 24K. Phần tựa đầu và gối được khắc gia huy của gia đình Trump.

Bên cạnh đó, sảnh chính có SkyTheater với TV 57 inch và hệ thống âm thanh tái tạo “phòng chiếu phim Hollywood”. Ngoài ra, chuyên cơ còn có một số phòng ngủ bao gồm hai trường kỷ có thể chuyển đổi thành giường đôi.

Phòng ngủ riêng của ông Trump đi kèm hệ thống rạp hát và bàn làm việc. Phòng tắm riêng của ông có mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu xanh lục và bồn rửa mạ vàng.

Sau khi tân trang, đuôi chuyên cơ của ông Trump có in hình cờ Mỹ.

Chữ Trump được sơn lại bằng màu vàng.

Khu vực phòng chờ. Các chi tiết của bộ phận cài dây an toàn được mạ vàng.

Khu vực bàn và ghế ngồi được Trump sử dụng cho các cuộc phỏng vấn.

Eric Trump xem truyền hình trực tiếp chuyến đi đến New York của cha thông qua tivi trên chuyên cơ.

Theo NY Post