Mới đây, một Fanpage chuyên chia sẻ về các món ăn khi đi xem bóng đá ở khắp các SVĐ trên thế giới đã bất ngờ đăng tải bức ảnh chiếc bánh mì ở SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bài đăng là ảnh chụp một chiếc bánh mì đơn giản có kẹp mấy miếng giò được thái thành lát dài và dày dặn. Chủ bài đăng cho biết họ đã trả 20.000 đồng cho chiếc bánh mì được mua tại SVĐ của Hải Phòng trong một trận đấu thuộc V.League 1.

Bài đăng lập tức đem về tương tác khủng cho Fanpage này với hơn 11.000 cảm xúc và hơn 3.000 bình luận, 366 chia sẻ - những chỉ số áp đảo so với phần lớn các bài đăng khác trên trang Fanpage có hơn 100.000 lượt theo dõi này. Trong hơn 3.000 bình luận, cư dân mạng Việt Nam và quốc tế tranh cãi kịch liệt về giá của chiếc bánh mì trên sân Lạch Tray.

Chiếc bánh mì trên sân Lạch Tray, Hải Phòng được bán với giá 20.000 đồng, dân mạng tranh cãi: Đắt hay rẻ?

Nhiều người cho rằng với một chiếc bánh mì kẹp giò được phục vụ tại chỗ, ngay trên sân vận động thì mức giá 20.000 là có thể chấp nhận được. Khán giả thường xuyên đi xem bóng đá trên sân vẫn thường trả mức giá cao hơn bình thường cho những chai nước, đồ ăn được phục vụ tại chỗ trên khán đài.

Một số bình luận của cư dân mạng Việt Nam:

- Anh em bị lừa rồi. Giá đúng nhưng nội dung bị thiếu. Những món này thường có rau xanh, rau thái lát, gia vị, pate hoặc nước sốt đi kèm.

- Chắc chắn người mua đã yêu cầu không pate, không sốt, không rau, chiếc bánh mì đó không có gì sai, ngoại trừ người mua nó.

- Các anh em cứ bình tĩnh. Page này chuyên đi chụp ảnh đồ ăn rồi đăng lên kèm giá người ta mua thôi chứ không động chạm gì cả. Ai xem bài mà có kiến thức thì họ sẽ biết đồ ăn ở sân vận động nó đắt đỏ nên vậy là cũng tạm ổn, còn ai muốn bình luận dìm thì kệ họ thôi, cản bao nhiêu cho đủ.

- Nhìn đơn giản mà nó ngon điên

- So với giá trong SVĐ thì là bình thường, không đến mức là chặt chém, sao lại đi so vs cổng trường với mua ngoài đường. Và Hải Phòng ăn bánh mì giò là xưa giờ đúng nghĩa chỉ có bánh mỳ với giò, không có rau dưa gì cả, không thích thì khỏi mua.

- Đối với miếng bánh mì đó, tôi nghĩ đó là mức giá hợp lý vì nó được bán ở sân vận động. Nó giống như một số thứ bạn có thể mua ở sân bay.

- Bạn ơi, bạn bị mua đắt rồi, đúng ra 10.000 VNĐ một chiếc bánh sandwich ở cổng trường với nhân trứng, bắp cải, xúc xích và nhiều thứ khác nữa.

- Những người nói rằng chiếc bánh mì này là lừa đảo chắc chắn chưa bao giờ tham gia một sự kiện SVĐ. Hồi nhỏ tôi đã trả 10.000 VNĐ cho cái này nhưng do lạm phát nên 20.000 VNĐ hoàn toàn chấp nhận được.

- Nếu ở SVĐ quốc gia, chẳng hạn như sân Mỹ Đình hay Thống Nhất, giá một ổ bánh mì chỉ có giò với mức 20.000 đồng có thể coi là không quá đắt, thậm chí còn rẻ. Thông thường, giá cả các mặt hàng ở những nơi như SVĐ lớn, khu vực sự kiện thể thao quốc gia, thường cao hơn so với bên ngoài vì chi phí thuê mặt bằng, phí phục vụ sự kiện, và tiện lợi cho người tham gia. Tại các sự kiện lớn như trận đấu quốc gia, một chiếc bánh mì giá 20.000 đồng, dù chỉ có giò, vẫn là mức giá chấp nhận được, thậm chí có thể xem là giá phải chăng so với nhiều mặt hàng ăn uống khác tại các sự kiện tương tự.

- Người nói đắt là thiếu hiểu biết, trên sân bóng nó không rẻ đâu mấy ông ạ

Trong khi đó, một số fan Việt cũng tranh thủ quảng bá về món giò của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, ngay dưới bài đăng này.