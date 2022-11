Chiếc bánh gạo: Thơm bừng ký ức quê hương và câu chuyện đong đầy yêu thương

Bánh đa giòn rụm – Món ăn thấm đượm tình quê



Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,

Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay! (Bếp lửa - Bằng Việt)

Hình ảnh đong đầy yêu thương trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt đã gợi lên biết bao xúc cảm, nỗi nhớ quê hương trong tâm khảm mỗi người con xa xứ. Bên bếp lửa ấy, những câu chuyện được nhỏ to giãi bày. Cũng có rất nhiều món ăn dân dã được chế biến bên bếp lửa hồng ấm áp ấy như bắp ngô nướng, củ sắn vùi hay chiếc bánh đa giòn rụm thơm lừng…

Làng nghề bánh đa Đô Lương - Nghệ An

Những gì là thân thiết của tuổi thơ đều có sức tỏa sáng và nâng đỡ tâm hồn con người trên suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. Tình yêu quê hương xuất phát từ những điều nhỏ bé quen thuộc mà vô cùng ý nghĩa, như bếp lửa, như bánh đa - món quà tuổi thơ bình dị. Chiếc bánh đa giòn rụm không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn chất chứa cái tình, ẩn náu trong tâm trí của mỗi người con đất Việt, dù đi đâu cũng luôn nhớ về điều bình dị quê nhà, đi để trưởng thành và đi để nhớ về quê hương.



Bánh đa nướng trên bếp than hồng

Bánh đa được làm từ gạo và vừng, nguyên liệu linh thiêng gần gũi và gắn liền với những người con Việt. Ẩm thực Việt độc đáo cũng bởi, chiếc bánh đa quen thuộc được bày bán nơi hàng nước đầu làng nhưng để làm được nó cũng là cả một quá trình cầu kỳ, phức tạp. Trải qua nhiều công đoạn: chọn gạo, ngâm nước, tráng bánh, phơi nắng, nướng trên bếp lửa… mới có thể cho ra đời 1 thành phẩm thơm ngon, đặc biệt như thế. Chiếc bánh đa tưởng như bình thường lại trở thành một phần ký ức của biết bao người.



Bánh gạo An Vừng – Chắt chiu vị quê hương

Trân quý những điều bình dị và lấy cảm hứng từ những làng nghề làm bánh đa truyền thống, Orion dành trọn tâm huyết để cho ra đời thương hiệu bánh gạo An - An Vừng, một chiếc bánh chắt chiu những gì tinh túy nhất của gạo và vừng, khơi gợi tình yêu quê hương trong tâm khảm mỗi người.

Là một trong những "đứa con" tiếp theo trong bộ sưu tập bánh gạo ‘An’, với nguyên liệu chính được làm từ gạo và hạt vừng rang, bánh gạo An Vừng vừa mang đậm "cái hồn" của bánh đa Việt, vừa an toàn với người sử dụng. Để tạo thêm sự mới mẻ, bánh được cách điệu bằng cách sử dụng hạt vừng rang cùng với mật mía tạo nên độ ngọt tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Điều này cũng giúp cho bánh gạo An Vừng mang một hương thơm đặc trưng, vị vừa ngon vừa lạ lại vừa quen tạo cảm giác thú vị cho người thưởng thức.

Bánh gạo An - An Vừng, sản phẩm mới ra mắt của Orion

Bánh gạo An Vừng hình tròn đặc trưng, mô phỏng hình dáng của chiếc bánh đa xưa. Bánh có màu vàng, sự pha trộn của màu vừng rang cùng mật mía tự nhiên… tạo nên một tổng thể vừa đẹp mắt, vừa hấp dẫn. Bánh gạo An Vừng giòn tan, chỉ cần cắn nhẹ, âm thanh giòn rụm vang lên, kết hợp với mùi vị thơm ngon và màu sắc nổi bật… càng khiến cho món ăn này trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.



Đặc biệt, trong quy trình sản xuất, một phương pháp rang trực tiếp trên lửa để tối đa hóa kết cấu giòn nhưng vẫn giữ được hương vị gạo tươi ngon. Để đảm bảo được đầy đủ an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Orion không sử dụng các chất phụ gia tổng hợp, chất tạo màu, cholesterol trong nguyên liệu làm bánh.

Bánh gạo An Vừng được thiết kế nhỏ gọn, đóng thành từng túi nhỏ, dễ bảo quản, sử dụng, phù hợp cho mọi lứa tuổi và mang đi bất cứ đâu. Giờ đây, dù ở chốn thị thành hay miền núi thôn quê, từ biên giới hay hải đảo… trên mọi nẻo đường, mỗi người vẫn có thể mang theo chiếc bánh gạo An Vừng nhỏ xinh để thưởng thức.

Bánh gạo An Vừng - hương vừng thơm bừng ký ức

Có thể nói, bánh gạo An Vừng là sự kết tinh hoàn mỹ của sắc - hương - vị, cộng thêm cái tình khi gợi nhắc về câu chuyện của những chiếc bánh đa quê. Hơn cả một chiếc bánh, bánh gạo An Vừng còn là món quà tốt cho sức khỏe, ý nghĩa về tinh thần và cảm xúc chắt chiu của những yêu thương!



Thông tin về Orion

Trực thuộc tập đoàn Orion Hàn Quốc, hiện Orion đang vận hành hai nhà máy tại Bình Dương và Yên Phong với công suất hoạt động liên tục, cung cấp và phục vụ nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo cho khắp Việt Nam, cũng như xuất khẩu cho toàn thế giới với gần 70 dòng sản phẩm. Ngoài Bánh chocopie nổi tiếng Orion còn có, bánh quy (Gouté, Marin, Tok, MiZ), bánh bông lan (Custas, C’est Bon!), Snack (O’star, Swing, Chopchop, Jungle Boy,Toonies…) nước khoáng núi lửa Jeju, các loại kẹo (Boom, Gummi, họng…) và đặc biệt là bánh gạo An.

Được xem là một trong những sản phẩm chủ chốt của Orion, bánh gạo An được người tiêu dùng yêu mến ngay từ sản phẩm đầu tiên với hương vị truyền thống. Sự ra đời của bánh gạo An được xem ra một nét chuyển mình vô cùng nổi bật của Orion khi kể câu chuyện về hạt gạo và giá trị truyền thống của người Việt. ‘Gạo’ không chỉ là nguyên liệu góp mặt trong hầu hết các bữa ăn của người Việt mỗi ngày mà còn là thực phẩm linh thiêng nuôi sống những người con đất Việt. Bánh gạo An với nguyên liệu chính được làm từ gạo, có thể dùng như một món ăn nhẹ trước những bữa ăn chính. An vừng là sản phẩm mới góp mặt vào bộ sưu tập bánh gạo An đã có trên thị trường của Orion, mang đến một sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng ngoài các hương vị truyền thống, tảo biển và vị cá nhật thượng hạng.

Đơn vị phân phối: Chi nhánh công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam