Chiếc bánh bao nóng hổi của người bán hàng rong trong đêm mưa gió ở Hà Nội và câu chuyện phía sau khiến nhiều người xúc động mạnh

Tối qua (22/5), Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn, cơn mưa khiến thời tiết Thủ đô dịu đi sau cái nắng gay gắt của những ngày hè. Khi nhiều người đã yên ấm ở nhà, quây quần bên gia đình, vợ con với những bàn trà tán gẫu, với chăn ấm, nệm êm để tận hưởng cảm giác thoải mái ấy thì ngoài kia, những người lao động vẫn miệt mài làm việc.

Mới đây, một người đi làm về giữa đêm đã vô tình chứng kiến được câu chuyện đẹp, khi người bán bánh bao vội lấy một chiếc bánh còn nóng hổi, rồi dúi chiếc bánh ấy vào tay một cụ già vô gia cư bên đường.

Câu chuyện nhỏ đang được nhiều người chia sẻ.

Câu chuyện được kể lại như sau: "Chẳng là đêm qua Hà Nội mưa to, vừa mới đi làm về, vội vàng phi vào nhà cất xe các thứ xong ra ngoài khoá cổng chung của ngõ thì thấy 1 chú bán bánh bao dừng lại ở nhà bên cạnh. Tưởng do mưa to quá chú dừng lại trú nhưng không, chú lấy 1 chiếc bánh bao nóng hổi ra cho vào túi, mình nghĩ các nhà bên cạnh đóng hết rồi vậy ai mua nhỉ?

Ngó ra nhìn thì hoá ra có 1 bác vô gia cư đang nằm ngủ. Chú đi vào bảo: "Bác ơi có cái bánh bao bác ăn cho nóng" rồi đưa bánh vào tay bác xong lên xe phóng đi mất, vẫn vọng lại tiếng rao đều đều (có máy thu sẵn rồi: "Ai bánh bao nóng, trứng vịt lộn đây"...

Hà Nội đêm mưa, trời mát dịu, nhìn cảnh tượng này cũng bỗng thấy lòng nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu.

Chú bán bánh bao ấy cũng có thể chưa ăn gì cả tối, nhưng sẵn sàng nhường lại chiếc bánh bao cho một người hoàn toàn xa lạ. Đêm nay có một người thoát cơn đói, còn một người thì thấy yên lòng...".

Người bán hàng rong tốt bụng

Người vô gia cư đã có 1 bữa ăn ấm bụng trong đêm Hà Nội mưa gió.

Câu chuyện nhỏ và hành động cũng tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến biết bao người cảm thấy ấm lòng biết bao! Tiếng rao lại vang lên giữa đêm, người bán hàng rong lại còng lưng đẩy chiếc xe bước vội dưới cơn mưa vừa ngớt. Còn người vô gia cư thì đã được ấm bụng nhờ hành động đầy tử tế trên.