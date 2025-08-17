Chia sẻ của thầy hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì ‘tham ô’ 10,7 triệu đồng

Sau một ngày trở về gia đình khi được tại ngoại, thầy Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau ) vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Ông Tâm cho biết, ông về đến nhà tại xã Phan Ngọc Hiển vào khoảng 23h hôm qua, sau tròn 1 năm bị tạm giam.

"Giây phút được thông báo tại ngoại để gom đồ ra ngoài tôi rất xúc động. Tôi biết ơn vợ và người thân hơn 1 năm qua đã chịu nhiều vất vả ngược xuôi vì vụ việc của mình", ông Tâm xúc động nói, và cho hay, chỉ trong đêm, ông đã nhận hàng chục cuộc gọi từ người thân, học trò, đồng nghiệp để động viên.

Thầy Tâm kể về thời điểm bị bắt vì liên quan đến việc tự mua đồ về làm thiết bị cho trường.

Nói về mong muốn sắp tới, ông Tâm cho biết, chỉ mong tòa, cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý, để ông sớm trở về phụ giúp gia đình. Hy vọng rằng hành vi của ông sẽ không bị hình sự hóa mà xem xét dưới góc độ vi phạm về nguyên tắc tài chính.

"Tôi thừa nhận mình sai về nguyên tắc tài chính khi chưa công khai đầy đủ, sử dụng hóa đơn không hợp lý, nhưng không gây thiệt hại cho trường, không trục lợi cá nhân, sản phẩm làm ra chất lượng. Nếu có cơ hội và được địa phương ghi nhận công sức hơn 30 năm trong nghề, tôi hy vọng vẫn được cống hiến cho ngành giáo dục", ông Tâm nói.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 16/8, Viện KSND khu vực 5 – Cà Mau có quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh tại ngoại đối với ông Trần Văn Tâm (bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng và tuyên 7 năm tù ở cấp sơ thẩm, toà phúc thẩm đã huỷ án điều tra lại).

Theo quyết định, Viện KSND khu vực 5 xét thấy, ông Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh, không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam bị can.

Căn nhà của thầy Tâm đang kinh doanh quán ăn sáng.