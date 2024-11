Chi tiết "tố cáo" Lưu Diệc Phi lừa dối hàng triệu người trong sự kiện hot nhất Cbiz

Nhắc đến cái tên Lưu Diệc Phi là không ai có thể không tấm tắc trước vẻ đẹp mỹ miều, khí chất thanh tao và thoát tục của cô. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi bước sang độ tuổi trung niên, nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá phập phù vì cân nặng lên xuống thất thường. Tối 5/11, "thần tiên tỷ tỷ" tham dự sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo. Trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi diện bộ đầm màu xanh ngọc lục bảo ôm sát cơ thể và có phần cúp ngực hở bạo.

Lưu Diệc Phi diện đầm cúp ngực hở bạo trên thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo





"Thần tiên tỷ tỷ" nổi bật trên thảm đỏ với bộ đầm xanh ngọc lục bảo với thiết kế gợi cảm ở vòng 1

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nữ diễn viên không bị phát hiện đã chỉnh sửa ảnh quá đà để vóc dáng trở nên thon gọn hơn. Trong loạt ảnh được chụp trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi có dáng người đầy đặn, bắp tay, vai và vùng bụng kém thon gọn.

Trong khi đó trước giờ G, phía người đẹp 8X lại tung ra những bức ảnh Lưu Diệc Phi dáng người mảnh khảnh, đường cong cơ thể hút hồn và vòng eo siêu thon nhỏ. Kết hợp loạt ảnh studio tung ra vào ngày 5/11 với ảnh đời thường trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây của Lưu Diệc Phi, cư dân mạng đều tin chắc rằng mỹ nhân đình đám này đã siết cân thành công. Thế nhưng, ảnh thực tế trên thảm đỏ lại không như vậy. Điều này khiến dân tình cảm thấy bị lừa dối.

Lưu Diệc Phi bị soi nhan sắc trên thảm đỏ khác xa ảnh studio của cô đăng tải trước giờ G. Mỹ nhân này đã nhờ cậy đến photoshop để có vóc dáng mảnh mai hơn

Ở ngoài đời, nữ diễn viên có phần vai xuôi, bắp tay to, eo cũng không thon gọn

Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trong tấm hình do studio chụp và photoshop. Ekip đã chỉnh sửa, xoá mờ mọi khuyết điểm vóc dáng của nữ diễn viên

Trước đó vài ngày, Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đời thường khi đu lịch ở Thái Lan. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen với vóc dáng thon thả. Nhưng với diện mạo mới nhất ở Đêm hội Tầm nhìn Weibo, nhiều người không khỏi hoài nghi cân nặng Lưu Diệc Phi lên xuống thất thường hay những bức hình trước đó của cô đều đã qua chỉnh sửa?

Không ít netizen cho rằng Lưu Diệc Phi chỉ cần rời xa photoshop là "bão tố". Thực tế, đây không phải lần đầu hàng triệu người "vỡ mộng" trước nhan sắc thực so với nhan sắc đã chỉnh ảnh của nữ diễn viên. Đã bước sang U40, sắc vóc của "thần tiên tỷ tỷ" đã không còn được như xưa. Do đó, Lưu Diệc Phi luôn chú trọng chỉnh sửa kỹ lưỡng mọi bức hình sẽ tới tay công chúng. Tuy nhiên, việc xoá mờ mọi khuyết điểm, biến những bức ảnh càng khác xa so với nhan sắc thực tế trong mỗi lần dự sự kiện, vô tình khiến Lưu Diệc Phi dính tranh cãi sống ảo quá đà, lời nói bất nhất với hành động. Cô từng tuyên bố tin vào vẻ đẹp của sự tự nhiên, không theo đuổi chuẩn vóc dáng mình hạc xương mai ở Cbiz.

Bên cạnh đó, cũng có người bày tỏ sự cảm thông cho Lưu Diệc Phi bởi nữ diễn viên thuộc tạng người dễ tăng cân. Để giữ hình tượng hoàn hảo nhất, mỹ nhân này đành sử dụng photoshop có phần "quá tay" nhằm mục đích làm cho hình ảnh bản thân trên MXH luôn lung linh. Ngoài ra, nhiều người bày tỏ Lưu Diệc Phi vốn đã xinh đẹp, không nên chạy theo các app chỉnh sửa sẽ làm mất đi nét đặc trưng vốn có và dính thị phi.

Việc Lưu Diệc Phi lạm dụng photoshop, biến những bức ảnh càng khác xa so với nhan sắc thực tế gây tranh cãi suốt thời gian qua. Có người cho rằng việc này cần thiết đối với nữ diễn viên đã bước sang tuổi trung niên như "thần tiên tỷ tỷ", cũng có người cho rằng cô sống ảo quá đà

Tại sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo, Lưu Diệc Phi là 1 trong 2 người chốt sổ thảm đỏ. Theo Sohu, luật bất thành văn trong giới giải trí Trung Quốc là ngôi sao nào có địa vị cao nhất, quan trọng nhất sẽ được đi cuối thảm đỏ. Qua đây càng khẳng định vị thế số 1 của "thần tiên tỷ tỷ" tại Cbiz hiện nay.

Nguồn: Sohu, Weibo