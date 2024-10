Sự việc Negav bị phát hiện sex joke với nhiều người nổi tiếng, nam lẫn nữ không chừa giới tính nào vẫn đang là tâm điểm trên MXH. Anh bị đào lại việc lập group có 3.000 thành viên, chia sẻ những topic nhạy cảm và đầy khiêu gợi về tình dục. Những bài viết có phát ngôn dung tục, mất kiểm soát, thể hiện sự quấy rối tình dục công khai và có vấn đề về đạo đức nghiêm trọng.

Hành vi quấy rối tình dục rất đa dạng

Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho biết những nội dung bình luận của rapper Negav là dung tục, phản cảm, không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và có thể gây ra xấu hổ, sợ hãi cho những người đang giao tiếp.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường

Những hành vi có tính chất tình dục khiến người khác không mong muốn gây ra xấu hổ, sợ hãi cho người khác thì có thể được coi là hành vi quấy rối tình dục. Khái niệm quấy rối tình dục còn nhiều cách hiểu khác nhau, tuy nhiên nhiều nhà khoa học pháp lý, tâm lý học cho rằng: “Quấy rối tình dục” là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý, có thể xúc phạm đối với người nhận, gây ra sự bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu.

Quấy rối tình dục có thể thể hiện bằng lời nói hoặc bằng hành vi xâm phạm thân thể, tiếp xúc cơ thể. Hành vi quấy rối tình dục được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, có thể xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác, gây ra hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi cho người khác dù hành vi chỉ là lời nói hoặc thư từ, tin nhắn...

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 8, Luật an ninh mạng thì hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng...” là hành vi bị cấm, người thực hiện hành vi này trên không gian mạng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả xảy ra đối với xã hội.

Hành vi trêu đùa khác với hành vi quấy rối tình dục ở chỗ có thể là nói năng đến những vấn đề nhạy cảm nhưng cả hai bên đều hướng đến và có hứng thú. Còn hành vi quấy rối tình dục thì chỉ là một phía, một bên thực hiện hành vi có tính chất tình dục, khơi gợi, hướng đến nhu cầu, hoạt động tình dục mà bên kia không mong muốn dẫn đến người bị tác động cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý.

Hành vi quấy rối tình dục rất đa dạng, đơn giản chỉ là lời nói, tin nhắn, mức độ nghiêm trọng hơn là gửi những hình ảnh, clip, có những động tác, thao tác mô tả hoạt động tình dục. Hành vi quấy rối tình dục cũng có thể ở mức độ nghiêm trọng hơn đó là tiếp xúc cơ thể, tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm... Bởi vậy tùy vào tính chất mức độ của hành vi quấy rối tình dục, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi quấy rối tình dục sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chi tiết mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Trường hợp hành vi quấy rối tình dục được thể hiện bằng hình ảnh, clip hoặc tin nhắn, văn bản trên không gian mạng thì được xác định là vi phạm Điều 8 của Luật an ninh mạng và người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trường hợp hành vi có tính chất dâm ô, đồi trụy đến mức được xác định là “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ... Những tin nhắn, hành vi nêu trên mà cơ quan chức năng vào cuộc xác minh xử lý thì có thể xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp hành vi quấy rối tình dục xảy ra trong đời sống xã hội ở mức độ chưa nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi này vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi quấy rối tình dục bị xử lý như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ các trường hợp sau đây:

+ Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

+ Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình quy định tại Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

Ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn chịu biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.

Như vậy, hành vi quấy rối tình dục trên không gian mạng sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, hành vi quấy rối tình dục diễn ra trong đời sống xã hội thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng tùy mức độ hành vi và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.