Chi tiết lộ trình dạy tiếng Anh cho con từ 3-6 tuổi cực tiết kiệm của 1 bà mẹ Hà Nội: Thành quả ngọt ngào

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên (Hà Nội) có kinh nghiệm hơn 15 năm "giáo dục tại gia" bán thời gian cho hai con.

Cả 2 con của chị Liên đều vừa học chương trình ở trường Việt Nam và vẫn học song song chương trình homeschool Acellus + text book Mỹ. Con trai lớn của chị hiện đã học xong lớp 11 ở một trường công ở Việt Nam và lấy bằng THPT Mỹ online. Em cũng apply và nhận được học bổng của một số trường đại học và hiện đang du học.

Năm lớp 11, con trai lớn của chị Liên thi IELTS được 8.0 còn con trai thứ hai đạt band điểm IELTS 7.0 từ năm lớp 9. Chị Liên cho biết, trong lần thi IELTS đạt 8.0, phần kỹ năng đọc con lớn của chị được 8,5. Đây là kết quả khiến chị rất vui mừng, so với các bạn học sinh Mỹ cùng độ tuổi thì năng lực đọc của con vượt trội và tương đương với sinh viên đại học.

Với kinh nghiệm đồng hành cùng con học tiếng Anh, chị Liên cho rằng, thực tế trẻ nhỏ có thể làm quen với tiếng Anh và học song song 2-3 ngôn ngữ từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, trường hợp dạy trước 3 tuổi thì phải tương tác trực tiếp giữa người lớn và trẻ. Nghĩa là bố mẹ sử dụng tốt, thành thạo, phát âm chuẩn thì nên nói chuyện và giao tiếp trực tiếp với con. Trước 3 tuổi thì trẻ không nên sử dụng bất kỳ 1 loại màn hình nào, và từ 3-6 tuổi thì có thể sử dụng thiết bị công nghệ, nhưng không quá 60 phút 1 ngày.

Với các gia đình mà phụ huynh học sinh chưa sử dụng tốt tiếng Anh, phải sử dụng các công nghệ hỗ trợ thì nên bắt đầu ít nhất từ năm 3 tuổi.

Ảnh minh hoạ

GIAI ĐOẠN LÀM QUEN 3-4 TUỔI

Tài liệu sử dụng:

Học tiếng Anh qua các bài hát trên Youtube

Trẻ nhỏ ở độ tuổi này rất thích nghe các bài hát, các con xem có các nhân vật nhảy múa sẽ không chán, các chương trình Youtube phù hợp với chương trình này gồm: Super Simple Songs, Kidstv123page...

Học tiếng Anh qua bút chỉ:

Đây là cách chị Liên hướng dẫn cho chị gái mình - một bà mẹ không rành tiếng Anh để dạy cho con. Bộ bút chỉ gồm các quyển sách có hình ảnh, và chỉ cần chỉ bút vào thì bút sẽ phát âm vật đó. Bố mẹ có thể chơi với con mỗi ngày độ 30 phút ,có các bài hát mà chỉ vào câu nào thì sẽ hát đoạn đó để hai mẹ con tập hát.

Học tiếng Anh qua đồ vật thật và Flashcard tại nhà:

Sau khi con đã học một số bài hát, chơi với bút chỉ thì các phụ huynh có thể chơi với con bằng cách đưa các đồ vật thật và hỏi để con trả lời, cố gắng khuyến khích con nói theo câu chứ đừng chỉ nói theo từ.

Mẫu câu sử dụng:

What is this/ that?

What colour is this?

How many?

Where is the…(tên đồ vật)?

Không cần con trả lời mà chỉ cần con chỉ đúng vào vật đó hoặc chạy lại lấy ra là được.

Cách phối hợp các tài liệu:

Thường 1 ngày chị Liên sẽ đan xen sử dụng cả 3 tài liệu trên để cho con không chán.

Thời gian sử dụng:

Youtube: 15 phút.

Bút chỉ Popodo: Tầm 20 phút (chơi với bút không có tác hại nhưng nếu chơi lâu quá con sẽ chán).

Chơi với con bằng các vật thật và trò chơi: Tối thiểu 20 phút/ngày (không hạn chế tối đa), đổi hoạt động sau 5 phút 1 trò hoặc 7 phút 1 trò, trẻ tuổi này không tập trung được quá 7 phút cho 1 hoạt động.

GIAI ĐOẠN TẬP TRUNG 4-5 TUỔI BẮT ĐẦU HỌC VỚI PHẦN MỀM + YOUTUBE

PHẦN MỀM SỬ DỤNG:

Có hai phần mềm chị Liên thấy rất phù hợp với trẻ ở độ tuổi mầm non:

Monkey Junior: Phần mềm của Việt Nam phát triển, cũng hiệu quả và thú vị với trẻ, có cả các hoạt động game tương tác. Thời gian sử dụng khuyến cáo tối đa 15 phút/ngày.

Moomin của Phần Lan: Chương trình rất hay và được sử dụng rộng rãi ở Phần Lan kết hợp học ở nhà với chương trình học 1 tuần 1-2 buổi mỗi buổi 60 phút tương tác với giáo viên Online hoặc offline. Chi phí của riêng phần mềm Moomin cao hơn nhưng thực sự đây là chương trình rất hay và được xây dựng bài bản, dựa trên các lý thuyết giáo dục ngôn ngữ bài bản.

YOUTUBE

Ở giai đoạn này các con đã có thể học các chương trình phức tạp hơn, thường chị sẽ cho con xem 1 bài hát + 1 câu chuyện, tổng thời gian xem là 15 phút/ ngày.

Có thể xem các bài hát dài và khó của Dream English. Xem reading Rakids level aa... Tìm các câu chuyện 2-4 phút là phù hợp với con, mỗi tuần xem 1 truyện đi lại cho con học nói theo mẫu câu trong truyện.

Cách phối hợp các tài liệu:

Thường 1 ngày chị sẽ đan xen như 15 phút phần mềm + 15 phút Youtube + 15 phút tương tác với phụ huynh + 1 tuần 1 buổi 60 phút tương tác với giáo viên nước ngoài.

GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC VÀ CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC VÀO TIỂU HỌC

PHẦN MỀM SỬ DỤNG

Monkey Junior: Cách học như ở trên

Moomin của Phần Lan: Cách học như ở trên

Razplus của Mỹ: Level aa và A, B hoặc Monkey stories là tài khoản con chị Liên học từ bé. Con không đọc nhiều quyển cùng 1 lúc để lấy điểm, mà đọc thật sâu 1 quyển cho thật nhớ. Đi chậm mà chắc tốt hơn đi nhanh và ào ào.

Cách học hiệu quả như sau: Mỗi ngày chỉ nên dành cho Razplus 10-30 phút:

Bước 1 – Ngày 1: Cho con đọc đủ 3 nút nghe, đọc bằng mắt + ghi âm và trả lời câu hỏi, bước này là bước đọc vỡ. Chỉ chạy theo máy, hoàn toàn không cần tra từ điển hay biết nghĩa gì cả.

Bước 2- Ngày 2-3: Cho con nghe và đọc lại bằng mắt câu truyện, từ nào không biết nghĩa, không đoán ra nghĩa có thể tra từ điển với các bố mẹ không biết Tiếng Anh, bố mẹ biết Tiếng Anh có thể mô phỏng, giải thích cho con hiểu nghĩa từ đó bằng tiếng Anh. Bước này diễn ra lặp đi lặp lại 2 ngày.

Bước 3 – Ngày 4: Cho con nghe và chép lại truyện mà không cần nhìn tranh.

Bước 4 - ngày 5: Con vẽ lại sơ đồ tư duy và tự trình bày lại bằng miệng, mẹ có thể quay lại để con học thật sau.

Nếu như đọc 1 quyển quá nhiều lần làm con chán thì mẹ có thể cho đọc 1 quyển thật sau đủ 4 bước, 2 quyển còn lại đọc nhanh bước 1 và 2. Nhưng nhất quyết phải làm thật sâu 1 quyển và lướt 2 quyển.

Sau khi thấy con làm tốt 1 quyển ở cả 4 bước và làm rất nhanh thì có thể khai thác 1 tuần độ 3-4 quyển. Cũng không nên làm quá 5 quyển 1 tuần.

- Lợi ích của Razkids: Đây là chương trình học đọc của trẻ bản ngữ, do đó con được trang bị đầy đủ kiến thức từ khoa học, xã hội, kinh tế, chính trị như các bạn Mỹ và còn trang bị về các dạng kỹ năng đọc. Lượng từ vựng tăng lên nhanh chóng, lại có phần nghe nên con học nghe luôn, rồi bước con nói lại chính là tập thuyết trình. Một phần mềm phát triển khá nhiều kỹ năng.

- Nhược điểm của Razkids: Không sống động, không có sự kích thích não, hoạt động đọc cũng không phải là dễ dàng với trẻ hay thích nghịch, không khuyến khích con đọc quá lâu 1 ngày.

CÁCH PHỐI HỢP CÁC TÀI LIỆU VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG

Mỗi ngày phối hợp các tài liệu như sau (có thể học liền hoặc đan xem vào các hoạt động trong ngày): Phần mềm học Monkey hoặc Moomin 20 phút. Youtube các câu chuyện dài: 15 phút. Razplus: Mỗi ngày 1 truyện + 1 phần hoạt động đọc sâu: 15 phút.

Phiếu bài: 10 phút (tô chữ cái, làm các phiếu đơn giản như nối hình với các chữ đơn giản, phiếu critical thinking cho trẻ mầm non, 1 số phiếu cắt dán khoa học...). Thường nên cho con đi học tại các lớp có giáo viên để giáo viên chọn phiếu cho phù hợp.

Thường 1 ngày chị sẽ đan xen như 15 phút phần mềm + 15 phút Youtube + 15 phút tương tác với phụ huynh + 1 tuần 1 buổi 60 phút tương tác với giáo viên nước ngoài.

CÁCH CHƠI VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRẺ Ở ĐỘ TUỔI NÀY

Với Youtube: Chị Liên cho con nghe 1 lần, sau đó lần 2 và 3 cùng con hát với nhau.

Với bút chỉ: Chị mở các trang sách cùng con tương tác với bút chỉ.

Với phần mềm: Phần mềm Monkey Junior và Moomin rất thu hút nên học sinh học ít chán. Razplus thì nhiều trẻ không thích, đọc không phải là việc các trẻ ưa vận động thích nên cần phụ huynh 1 ngày ngồi đọc với con 1 truyện và thực hiện các nhiệm vụ đọc sâu như đã trao đổi ở trên.

Với vật thật và Flashcard:

Trò chơi đi tìm đồ vật: Nói 1 từ và con đi tìm

Trò chơi nhảy lò cò: Sắp xếp các flash card hoặc đồ vật, mẹ nói 1 từ tiếng Anh và con nhảy vào đúng flashcard hoặc vật đó.

Trò chơi đập bảng: Nhà có 1 cái bảng trắng có thể gắn nam châm, gắn flashcard lên bảng, bố mẹ nói 1 từ con nói lại và chạy đến đập tay vào vật đó.

Trò chơi với búa: Chị mua cái búa có tiếng, mỗi lần nói tên 1 đồ vật con sẽ nhắc lại và con đập búa vào flashcard có hình đồ mà mẹ đã cho.

LƯU Ý KHI DẠY CON Ở ĐỘ TUỔI NÀY

Tài liệu bây giờ rất sẵn có, thậm chí có nhiều tài liệu, phần mềm không mất phí, nhưng điều kiên quyết để học tiếng Anh là sự đều đặn và kiên trì. Ngày nào con cũng phải học, chơi với tiếng Anh để duy trì sự tiếp xúc, mỗi ngày nên duy trì tổng thời lượng là 30 phút - 60 phút.

Trẻ độ tuổi này khi chơi với phần mềm, xem Youtube thì con không chán, nhưng khi con chơi với Phiếu bài, đọc Raplus có thể con sẽ chán, nên phụ huynh có thể thưởng sao đổi quà, sao có thể ghi lên bảng hoặc sao có thể làm các sổ tiết kiệm sao cho các con quà có thể là đồ chơi con thích, có thể là các chuyến đi chơi, sách vở, bút, là thời gian xem tivi…..

Một tuần có thể cho tương tác 5 buổi/tuần, cho nghỉ từ 1-2 ngày hoàn toàn không động tới tiếng Anh để cho con có thời gian nghỉ ngơi.