Sau khi MV Finding You xứng đáng vươn lên vị trí top 1 trending tại Việt Nam, Chi Pu và bạn diễn Phàn Trị Hân có lẽ muốn đẩy mạnh quảng bá thêm phiên bản tiếng Trung tại thị trường tỉ dân. Trong buổi livestream này, Chi Pu cũng thật thà nói về lí do Phàn Trị Hân là "người được chọn" trong MV Finding You.

Chi Pu trò chuyện livestream cùng Phàn Trị Hân.

Theo đó, mọi thứ hoàn toàn do sự thu xếp của RYCE Entertainenment, công ty chủ quản của Chi Pu khi cô hoạt động tại Trung Quốc. Chi Pu cũng hài hước cho biết thêm ngay từ khi thấy ảnh của Phàn Trị Hân, cô đã thốt lên "đây chính là anh ấy", vai nam chính sau đó cũng đã được "chốt đơn" rất nhanh chóng. "Bởi vì anh ấy rất đẹp trai" - Chi Pu chia sẻ thêm, sau đó Phàn Trị Hân cũng ửng đỏ cả tai vì lời khen từ cô nàng.

Phàn Trị Hân và Chi Pu tương tác thân thiết trên sóng livestream.

Với MV Finding You của Chi Pu, Phàn Trị Hân và cô đã có nhiều khung hình đầy lãng mạn, "chemistry" ngập tràn. Nội dung của MV Finding You là câu chuyện tình yêu diễn ra trên con tàu định mệnh. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và say mê nhau chỉ trong một ngày. Nhưng trớ trêu thay, số phận sắp đặt con tàu sẽ không thể cập bến, mặc cho tình yêu của họ ra sao.

Với chiếc đồng hồ có khả năng quay ngược thời gian, cô gái luôn cố gắng trở lại ngày yêu đó, tiếp cận chàng trai theo một cách khác, cùng anh tạo nên nhiều kỷ niệm khác,… chỉ để khẳng định rằng đó không phải là ngày đầu tiên, hay là ngày cuối cùng họ được yêu nhau.

MV Finding You - Chi Pu

Hiện tại, sản phẩm đã vươn lên vị trí top 1 trending Việt Nam, điều khiến Chi Pu vô cùng hạnh phúc, xúc động khi cô cuối cùng đã được "đón nhận". Cô viết: "Mình hài lòng vì Finding You không ra mắt cùng những tranh cãi, khán giả đơn thuần replay ca khúc vì thấy nó hợp gu. Lần comeback này mang lại cảm giác bình yên khó tả... Mình tự đánh giá đây có lẽ là dấu hiệu của sự trưởng thành trong sự nghiệp chăng?"...

Và có lẽ, Chi Pu đã thực sự trưởng thành trong âm nhạc như những gì cô nhận thấy. Finding You ra mắt gần như nhận về rất ít các bình luận tiêu cực. Có chăng cũng chỉ là việc nhìn nhận hình ảnh của Chi Pu lần trở lại này có phần an toàn, thiếu hẳn đi sự "tắc kè hoa" trước đó. Nhưng có khi vì thế, mà lần comeback này của Chi Pu hoàn toàn bình yên!