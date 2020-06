Chỉ bằng một câu nói, Công nương Kate đã phân định rạch ròi mối quan hệ giữa mình với em dâu Meghan Markle khiến dân mạng đồng tình

Trong thời gian vừa qua, Công nương Kate đã dính phải vụ làm xùm không đáng có khi một bài viết trên tạp chí Tatler đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân bà mẹ 3 con và gia đình của nữ công tước.

Đặc biệt, tạp chí này còn khiến mối quan hệ giữa Kate với em dâu Meghan bị ảnh hưởng ít nhiều. Bài viết khẳng định rằng Công nương Kate cảm thấy kiệt sức và trách nhà Sussex ích kỷ khi họ rời bỏ hoàng gia. Câu chuyện quá khứ liên quan đến cuộc tranh luận giữa hai người về quần tất của phù dâu nhí cũng được đưa ra khiến cung điện hoàng gia lẫn Công nương Kate đều cảm thấy bức xúc.

Tạp chí Tatler đã có bài viết đầy tai tiếng về Công nương Kate.

Theo một chuyên gia hoàng gia, Công nương Kate quyết định khởi kiện tạp chí này vì cảm thấy bị tổn thương và bởi vì một lý do quan trọng khác. Theo chuyên gia Duncan Larcombe, Công nương Kate tuyên bố rằng: Cô không muốn mọi người so sánh cô với Meghan. Chính vì vậy cô rất khó chịu với bài viết trên tạp chí Tatler và muốn ngăn chặn những so sánh khác giữa mình với em dâu trong tương lai nên đã có động thái mạnh mẽ.

Rõ ràng, qua đây có thể thấy rằng, bà mẹ 3 con không bao giờ muốn mình bị đặt lên bàn cân so sánh với em dâu. Giữa cô và Meghan không ai phụ thuộc ai hay ảnh hưởng đến ai, mối quan hệ giữa họ đã được phân định rạch ròi, mỗi người có cuộc sống riêng và con đường đi riêng, mọi chuyện so sánh đều là khập khiễng.

Công nương Kate không muốn bị đem ra so sánh với em dâu Meghan.

Suy nghĩ trên và hành động khởi kiện của Công nương Kate đã được người hâm mộ ủng hộ. Họ cho rằng, việc làm của nữ công tước là cần thiết để ngăn chặn những bài viết bôi nhọ hình ảnh và hạ thấp giá trị của cô khi so sánh với em dâu Meghan. Đồng thời cũng hạn chế việc xảy ra những tranh luận không đáng có trong dư luận khi nói đến cô và Meghan.

Trong khi đó, Meghan lại có hành động ngược lại. Thông qua những người bạn cũ của mình, Nữ công tước xứ Sussex nhiều lần kể xấu chị dâu Kate và khẳng định bà mẹ 3 con luôn ghen tỵ với sự thành công của cô. Rõ ràng, cách ứng xử của hai người đã cho thấy họ khác biệt như thế nào và Công nương Kate ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nguồn: Daily Mail