Chị bán yến hơn 6 năm kinh nghiệm mách chị em cách chọn mua "món ăn nhà giàu" thế nào cho đúng

Yến chính là món ăn được nhiều người tiêu dùng tìm mua nhất ở thời điểm này. Nhu cầu nhiều kéo theo thị trường yến loại giá và chất lượng khiến người tiêu dùng gặp khó khăn.

Cùng lắng nghe một vài thông tin chia sẻ hữu ích đến từ chị Hồng Linh (hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội) đã có kinh nghiệm hơn 6 năm nhập và bán yến để tìm hiểu kỹ hơn về món ăn "cho nhà giàu" bỗng hot nhất ở thời điểm này.

Được biết, các loại yến chị Linh bán gồm chân yến thô, tổ yến thô, yến tinh chế và yến chưng. Ngoài ra, còn có 1 dòng cao cấp là yến rút lông xuất khẩu nhưng loại này thì chỉ khi khách có nhu cầu biếu tặng và gọi điện đặt trước thì chị mới làm.

Dòng yến tinh chế có giá 3.8 triệu/lạng.

"Yến ngon thì có thể nhìn cảm quan bên ngoài được. Phần tổ yến phải già, nổi gân, ít lông và tạp chất (phân, rêu)". Tuy nhiên chất lượng thì khó phân biệt được lắm mà chủ yếu người mua sẽ tin tưởng người bán vì theo kinh nghiệm của mình thì yến miền Nam, yến Thái Lan hay Malaysia cũng giống nhau. Nhưng đặc điểm là ăn không đậm vị như yến vùng Khánh Hoà, Phú Yên", chị Linh chia sẻ.

Giá bán thì các trên thị trường hiện tại chị Linh thấy khá loạn, mỗi nơi một kiểu. Còn với nhà chị thì 6 năm nay vẫn giữ giá không đổi, với phần chân yến giá 3,5 triệu/lạng, yến thô là 3.7 triệu/lạng, còn yến tinh chế là 3.8 triệu/lạng. Nguồn nhập yến nguyên chất từ các vùng Khánh Hoà, Phú Yên, không tẩm đường, tinh bột, mủ trôm, tuyết yến... để tăng trọng lượng nên yến khi bán cho khách sẽ đảm bảo đúng lạng, đúng cân. Khi chưng thì nở nhiều, ngược lại với các loại yến mà được độn, tẩm khi chưng thường tan ra loãng không thấy yến đâu.

Yến chân thô có giá 3,5 triệu/lạng.

Còn yến thô có giá là 3.7 triệu/lạng.

Theo chị Linh trong thời gian dịch bệnh này thì yến chưng vẫn là yến được khách hàng quan tâm và là mặt hàng chị bán chạy nhất. Cuối tuần chị Linh thường làm từ 150-200 hũ còn trong tuần đi làm và trả đơn túc tắc sẽ từ 50-80 hũ/ngày. Giá thành là 100k/hũ 100ml có 12 gram yến tươi chưng với táo đỏ, long nhãn, hạt chia, đường phèn Quảng Ngãi.

Yến chưng có giá 100k/hũ 100ml. Bên trong có 12 gram yến tươi chưng với táo đỏ, long nhãn, hạt chia, đường phèn Quảng Ngãi.

Chị Linh đánh giá nhu cầu mua yến từ khách quen 5 - 6 năm vẫn đều nhưng đợt này thì đúng là do dịch bệnh, tâm lý muốn ăn yến để tăng sức đề kháng để phòng bệnh hoặc nếu có bị thì cũng có sức chống trọi nên lượng đặt hàng tăng lên đáng kể.

Đợt dịch này chị Linh có nhiều khách mới hơn và bán được yến chưng nhiều hơn. Trước đây thì đa số khách mua về chưng nhưng giờ F0 nhiều, sức khỏe mệt nên họ mua chưng sẵn để tiện lợi hơn.

"Yến rất nhiều người bán nhưng có vẻ khó mua vì thị trường tấp nập quá. Đặc biệt, mua yến còn đặc thù là tiền tính theo từng gram nên khách hàng cần kiểm tra kỹ địa chỉ bán, nên chọn nơi uy tín mà mua.

Và không phải tự nhiên yến Khánh Hoà, Phú Yên lại cao giá hơn yến miền Nam và đặc biệt yến nhập khẩu như Malaysia… Bởi mỗi vùng miền sẽ cho chất lượng yến khác nhau do nguồn dinh dưỡng, môi trường khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng của yến.

Ngoài ra, cách khai thác cũng ảnh hưởng lớn đến vi chất cũng như trọng lượng yến. Vậy nên nhiều khi người dùng phải lưu tâm đến chất lượng thay vì giá cả.

Ví dụ, yến nhà mình khi già tổ ngâm nở 1 lạng khô cũng ra được 450 gram tươi. Khi chưng nở gấp 2 lần so với yến non tổ. Khi ăn mùi vị đậm đà đặc chưng của yến mặc dù chưng cùng các loại quả, hạt. Còn yến tổ non khi ngâm nở ít, ăn nhạt vị. Chưa kể là các loại yến tinh chế có tẩm đường, tuyết yến, tinh bột… để tăng trọng lượng yến. Rẻ mà lại là đắt", chị Linh chia sẻ thêm.

Lưu ý khi mua yến để không "rẻ hóa đắt" còn rước bệnh vào người

Trước khi xuống tiền mua, người tiêu dùng phải thật thận trọng để không mua phải yến độn, yến giả. Điều đầu tiên cần chú ý chính là màu sắc của yến. Yến thật có màu trắng, vàng da cam, màu đỏ hoặc đỏ da cam. Còn yến giả thường có màu trắng, được làm bằng chất rau câu hoặc keo agenat trộn lẫn bột sắn.

Thứ hai là mùi. Yến thật thường có mùi tanh tự nhiên, các tai yến còn nguyên vẹn, không bị độn các lớp yến vụn ở bên trong, không dùng chất tẩy trắng và có màu sắc tự nhiên. Còn yến giả có mùi của chất phụ gia, hơi hăng hắc hoặc mùi khét.

Ngoài ra, kết cấu của tổ yến khi ngâm nước cũng dễ dàng phát hiện được. Khi đem tổ yến giả ngâm nước sẽ nở và nhão ra rất nhanh do được cấu tạo từ tinh bột. Ngay cả những tổ yến được làm giả tinh vi cũng bị tan ra nhiều khi đun sôi khoảng 5 phút. Trong khi yến thật được đun sôi cách thủy trong thời gian 10-20 phút sẽ không tan và nhão, những sợi yến nguyên vẹn.

Cuối cùng là khi soi dưới ánh sáng mặt trời, bạn sẽ thấy yến thật trong mờ và cho ánh sáng xuyên qua trong khi tổ yến giả có dạng đục và phản chiếu ánh sáng.

Ảnh: NVCC

https://afamily.vn/chi-ban-yen-hon-6-nam-kinh-nghiem-mach-chi-em-cach-chon-mua-mon-an-nha-giau-the-nao-cho-dung-20220315113010792.chn