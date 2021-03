Chạy hết công suất lắp đặt lưới an toàn sau vụ bé gái rơi từ tầng 12A

Anh Nguyễn Đình Lương, công nhân thi công lắp đặt lưới an toàn của một cửa hàng ở TP Hà Nội, cho biết:

"Lúc trước thì công việc của tôi khá ổn định và đều đặn. Nhưng hiện tại thì công việc bận hơn rất nhiều, do nhu cầu của khách hàng cần lắp lưới an toàn ở khu vực ban công và cửa sổ tăng cao sau khi có vụ tai nạn bé gái rơi từ tầng 12A chung cư xuống".

Anh Nguyễn Đình Lương đang thực hiện các công đoạn trong việc lắp đặt lưới an toàn

Cũng theo anh Lương, hiện mỗi ngày trung bình mỗi người thợ sẽ nhận được từ 6 đến 7 đơn hàng, tăng gần gấp đôi so với trước đây. Khách hàng chủ yếu là ở các tòa chung cư nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Anh Lương chia sẻ thêm những ngày này nhóm công nhân thi công, lắp đặt gần chục người của công ty phải làm việc hết công suất mà không kịp. Nhiều đơn hàng phải hẹn đến hôm sau mới lắp được.

Theo chân những công nhân lắp đặt lưới an toàn ở các chung cư trên địa bàn TP Hà Nội, rất nhiều công đoạn để thực hiện lắp đặt lưới an toàn như nẹp inox được bắn đinh gắn lên các gờ tường bê tông hoặc lan can thép của khu vực ban công. Các sợi dây lưới sẽ được giằng dọc hoặc ngang, kéo căng để không bị giãn, chùng. Khi có sự cố hoặc hỏa hoạn chỉ cần dùng kìm cắt một dây là có thể thoát ra ngoài.



Liên quan đến vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy, anh Lương phân tích, lưới an toàn có lõi inox bên trong để đảm bảo chắc chắn, bên ngoài là nhựa chịu nhiệt màu trắng có tính thẩm mỹ và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Khi lắp đặt xong, mỗi gia đình nên trang bị một chiếc kìm cắt. Khi có sự cố hoặc hỏa hoạn chỉ cần cắt một dây là có thể thoát ra ngoài.



Được biết, giá của các tấm lưới an toàn dao động từ 130.000 đồng - 150.000 đồng/m2 diện tích khoảng không ban công, tùy vào độ dày của sợi cáp. Rẻ nhất là loại có đường kính 2,5 mm, đắt hơn một chút là loại 3 mm. Với một ban công trung bình khoảng 5 m2, chi phí lắp đặt lưới an toàn dao động từ 800 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng, đã bao gồm công lắp đặt và vật tư.

Hình ảnh các công nhân lắp đặt lưới an toàn tại một chung cư ở Hà Nội:

Sau vụ bé gái trèo qua lan can rơi từ tầng 12A tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng vào ngày 28-2, nhiều hộ gia đình ở chung cư tại Hà Nội đã tìm đến dịch vụ lắp đặt lưới an toàn ban công và cửa sổ.

Tác dụng của lưới an toàn là để tránh trẻ nhỏ có thể chui qua và tránh bị bay quần áo khi gia đình phơi ngoài ban công.

Nhận được đơn hàng lắp đặt lưới sắt, các công ty phải cử 2 người để đảm bảo chất lượng cũng như thời gian lắp đặt

Cuộn thép được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau (2mm, 2.5mm, 3.5mm). Mỗi một loại sẽ có đặc điểm hình thái và công năng riêng

Dây thép làm từ chất liệu hợp kim thông thường hoặc inox. Dây thép có nhiều lựa chọn cho kích thước độ dày mỏng khác nhau. Dây thép thường được hợp thành từ nhiều các sợi cáp nhỏ vặn xoắn bện chặt vào nhau. Nhờ kết cấu này mà dây thép có độ bền và khả năng chịu lực cực tốt.

Công nhân đang đo độ dài của nẹp inox làm sao vừa đủ với kích thước ban công

Các công đoạn này được làm tỉ mỉ

Công nhân đang cắt những miếng nẹp inox dư thừa

Nẹp inox được bắn đinh gắn lên các gờ tường bê tông hoặc lan can thép của khu vực ban công. Các sợi dây lưới sẽ được giằng dọc hoặc ngang, kéo căng để không bị giãn, chùng

Thực hiện công đoạn bắn vít

Khoảng giữa các sợi dây (chằng dọc hoặc ngang) được giằng vuông góc một sợi dây bằng nẹp cố định 4 hướng. Điều này đảm bảo dù có dùng tay kéo căng 2 sợi dây liền nhau thì một người khó có thể chui lọt qua.

Dây thép được kéo căng

Các công nhân đang kiểm tra độ căng của dây thép