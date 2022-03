Cháy gần 300m2 khu xưởng sản xuất ở quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào khoảng 17h45 chiều 16/3, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên tại xưởng sản xuất ở số 19, ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Do có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan sang nhiều nhà xưởng khác.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Khu vực xảy cháy tại dãy xưởng sản xuất có quy mô 1 tầng, kết cấu chính khung thép mái tôn. Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy của 3 hộ kinh doanh gồm cơ sở in lưới, cơ sở gia công hộp giấy, cơ sở gia công gỗ ép.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàng Mai, cùng 15 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao

Nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận và diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như giấy, gỗ ép..., Trung tâm chỉ huy đã điều động chi viện 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị: Công an quận Hai Bà Trưng và Đội PCCC và CNCH Khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội để phối hợp tiếp cận, triển khai chữa cháy.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng Công an phường, Đội CSGT - trật tự và các lực lượng chức năng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH ngăn ngọn lửa cháy lan sang nhà dân bên cạnh.

Sau gần 3 tiếng chữa cháy, đến khoảng 20h cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 300m2. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản, làm sập nhiều diện tích mái tôn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.