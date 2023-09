Châu Khải Phong lần đầu nói về tin đã kết hôn với Thanh Trúc, đáp trả khi bị so sánh với Khởi My

Xuất hiện tại chương trình truyền hình Ca sĩ mặt nạ với mascot Tê giác ngộ nghĩnh, Châu Khải Phong thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả màn ảnh nhỏ. Châu Khải Phong sinh năm 1986, đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm và nắm giữ nhiều bản hit với lượt nghe lên đến cả trăm triệu.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Châu Khải Phong thẳng thắn nói về tranh cãi quanh danh xưng "ca sĩ hội chợ" mà một số khán giả gán ghép cho anh. Đồng thời, Châu Khải Phong cũng lần đầu nhắc đến tin đồn đã kết hôn với diễn viên Thanh Trúc nhưng vẫn đang cố giữ bí mật.

Châu Khải Phong xuất hiện tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" cùng mascot Tê giác ngộ nghĩnh

Không muốn bị so sánh với Khởi My

Lý do vì sao Châu Khải Phong lại nhận lời tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ"?

Tính tới nay thì tôi đã hoạt động nghệ thuật được khoảng 15 năm. Ngoài chuyện đi hát, thu âm thì ít khi nào tôi xuất hiện trên các gameshow truyền hình. Khán giả yêu mến Châu Khải Phong vẫn luôn đặt câu hỏi rằng vì sao không thấy tôi tham gia gameshow.

Rồi một ngày kia, cơ hội đến, tôi quyết định tham gia Ca sĩ mặt nạ với hình ảnh Tê giác ngộ nghĩnh. Đây cũng là điều mà tôi cũng rất mong muốn, sắp tới đây tôi sẽ cố gắng tham gia các show truyền hình nhiều hơn nữa để đáp lại tình yêu của khán giả trong suốt 15 năm qua.

Ngoài những sân khấu biểu diễn thì đây là sân chơi tuyệt vời để tôi rèn luyện kỹ năng ca hát, được trải lòng những điều tuyệt vời mà tôi đã làm suốt nhiều năm qua, để khán giả hiểu hơn về Châu Khải Phong. Với lại, đi hát suốt 15 năm, tôi cũng có nhiều bài hit, chương trình này giúp tôi lan tỏa những bài hit của mình đến với nhiều khán giả hơn.

Hiện tại, cũng có một số khán giả đặt Châu Khải Phong và Khởi My lên bàn cân so sánh, vì cả 2 người đều cùng tham gia "Ca sĩ mặt nạ" và đã lộ diện rồi. Châu Khải Phong nói gì về sự so sánh này?

Tôi không muốn so sánh bản thân mình với bất cứ ai, nhất là những người đồng nghiệp. Mình cứ là mình thôi, nếu hôm nay an toàn, chấp nhận ngồi yên một chỗ, không làm gì hết thì không được. Cứ như thế hoài mình sẽ bị mất khán giả, khán giả đâu có muốn xem một ca sĩ nhàm chán, không có sản phẩm, không thay đổi, không cầu tiến.

Với những đồng nghiệp nổi tiếng và thành công, tôi chỉ nhìn vào đó để học hỏi, từ đó phấn đấu nhiều hơn. Tôi không muốn so sánh với ai cả đâu.

Trong thời gian tham gia "Ca sĩ mặt nạ", Châu Khải Phong có phải bỏ nhiều show diễn không?

Tôi có bỏ chứ, trong khoảng mấy tuần tham gia Ca sĩ mặt nạ , tôi đã từ chối nhiều show diễn. Thời gian tham gia Ca sĩ mặt nạ tầm 3 tuần, trong những ngày đó tôi không đi diễn. Trước đây, hầu như ngày nào tôi cũng đi hát hết, có tháng tôi đi hát đủ hết 30 ngày. Tuy nhiên, tôi không tính toán mình thiệt hại bao nhiêu, quan trọng là đã được góp mặt trong chương trình tuyệt vời như Ca sĩ mặt nạ.

Có một số ý kiến cho rằng Châu Khải Phong quá dễ nhận ra vì anh có giọng hát đặc trưng, cũng có ý kiến bảo là Châu Khải Phong xuất hiện ở "Ca sĩ mặt nạ" chỉ giống như lót đường cho những mascot khác. Anh nghĩ sao về điều này?

Việc Châu Khải Phong dễ nhận ra vì có giọng hát đặc trưng là đúng đó, có rất nhiều khán giả nhắn tin, bình luận trên Facebook từ những ngày Tê giác ngộ nghĩnh mới xuất hiện rằng: Chắc chắn là Châu Khải Phong rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi đã cố bẻ giọng cho khác đi rồi đó, tôi cố gắng lắm nhưng không được. Giọng hát đặc trưng là thế mạnh mà cũng là bất lợi của tôi ở chương trình này.

Còn với nhận xét có phải Châu Khải Phong chỉ đang lót đường chó những mascot khác hay không, về chuyên môn, tôi nghĩ điều này không đúng. Vì trước khi mời, nhà sản xuất đã xem quá trình hoạt động của một nghệ sĩ cũng như thẩm định về chuyên môn. Thật ra, tôi cũng không công khai giải thưởng của mình chứ tôi từng đoạt giải nhì của cuộc thi Sao mai khu vực miền Trung 2007 và nhiều giải thưởng khác dành cho học sinh, sinh viên.

Thông tin Châu Khải Phong có khoảng 30 bản hit, riêng bài Ngắm hoa lệ rơi có hơn 230 triệu lượt xem trên YouTube vừa được công bố đã gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Anh có muốn nói gì về điều này không?

Thật ra tôi không tuyên bố gì cả mà do chương trình Ca sĩ mặt nạ lấy dữ liệu trên Internet thông qua các kênh nhạc số. Khi họ xem thì biết rằng tôi có nhiều bài hát được khán giả lắng nghe và con số đó không chỉ có 30 ca khúc hit, trong đó có ca khúc Ngắm hoa lệ rơi đạt hơn 230 triệu lượt xem trên YouTube. Từ đó, họ lấy làm dữ kiện chứ tôi chưa bao giờ nói bản thân bao nhiêu bản hit.

Trong những năm gần đây, YouTube là nguồn kiếm ra lợi nhuận lớn cho các nghệ sĩ, tôi cảm thấy may mắn khi các ca khúc của mình khi phát trên YouTube nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Tuy nhiên, số tiền cụ thể kiếm được thì tôi xin được giữ lại cho riêng mình. Tại vì tôi thấy mình vẫn chưa làm gì cả, có nhiều nghệ sĩ trong showbiz còn kiếm được tiền từ YouTube nhiều hơn tôi.

Có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Thanh Trúc

Sau khi Châu Khải Phong xuất hiện tại "Ca sĩ mặt nạ", có nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng anh "chỉ là ca sĩ hội chợ". Châu Khải Phong có cảm thấy buồn khi đọc những nhận xét như vậy không?

Tôi nghĩ điểm xuất phát của mỗi người không quan trọng, trên hành trình của các nghệ sĩ, quan trọng nhất vẫn là mình đi như thế nào, được khán giả yêu mến ra sao.

Khi Ca sĩ mặt nạ phát sóng, tôi đọc được những bình luận rằng: Tại sao ông Châu Khải Phong là ca sĩ hội chợ mà lại được tham gia chương trình thực tế lớn như thế này. Họ bảo tôi không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với những ca sĩ hát phòng trà, hát sự kiện. Tôi biết hết chứ nhưng tôi không buồn. Trong 15 năm qua, tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều để khán giả biết được mình không phải là chẳng biết gì cả.

Riêng từ ca sĩ hội chợ, tôi thấy mọi người áp đặt cho mình là không công bằng. Chắc vì lúc mới vào nghề, tôi hát hội chợ nhiều nên bây giờ mọi người mặc định vậy luôn. Thực tế là tôi đã diễn ở không ít sân khấu lớn trong và ngoài nước, đi show cùng những anh chị nghệ sĩ hạng A hàng đầu showbiz.

Gần đây, thông tin về đời tư của Châu Khải Phong được quan tâm nhiều. Anh nói gì về tin đồn đã kết hôn với diễn viên Thanh Trúc.

Thanh Trúc và tôi là những người rất thân, quen biết nhau từ lâu rồi. Khán giả bao giờ người ta cũng quan tâm: "Ông này đi hát lâu, lớn tuổi rồi mà sao chưa lập gia đình", có khi ngồi với cô nào đấy thấy đẹp đôi vừa ý nên ghép đôi lại với nhau vậy thôi. Bây giờ cũng chưa có gì chính thức cả, chỉ là bạn bè thân thiết. Thực lòng thì tôi cũng rất mong sẽ tìm được nửa kia để FC đỡ lo lắng.

Với tôi, Thanh Trúc là người rất tốt. Cô ấy thân thiện, giỏi nghề, đã giúp đỡ, tư vấn về diễn xuất cho tôi rất nhiều mỗi lần quay MV mới.

Khi nào thì anh sẽ kết hôn?

Cái chuyện kết hôn thì dù tôi muốn cũng không nói trước được, vạn sự tùy duyên thôi. Trong chuyện tình cảm rất khó nói, cái quan trọng nhất bây giờ là sống tốt, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Còn chuyện tình yêu là duyên số. Mình dành tình cảm cho người ta chưa chắc gì người ta dành tình cảm cho mình, để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn.

Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung tất cả cho âm nhạc. Sau Ca sĩ mặt nạ, tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời đi diễn, được khán giả quan tâm. Tôi muốn làm một điều gì đó để khẳng định bản thân mình.

Châu Khải Phong cho biết anh có mối quan hệ thân thiết với Thanh Trúc

Sẽ có tương lai nào tốt đẹp dành cho Châu Khải Phong và Thanh Trúc không?

Hiện tại tôi chưa suy nghĩ được, tôi xem đây là người bạn tốt và xem đây là tình bạn đẹp, mong mọi người luôn luôn ủng hộ cho tình bạn đẹp. Nếu như mọi người mong chờ thì tôi mong thời gian sẽ trả lời sẽ tốt hơn, có mong muốn cũng không được bởi điều đó là duyên số.

Khi lấy vợ, tôi sẵn sàng cho vợ tất cả, tôi cho vợ giữ toàn bộ tài sản. Tôi không bao giờ tiếc gì cả, khi tôi lựa chọn được người con gái mình yêu rồi tất cả những gì tốt nhất, tôi sẽ dành cho cô ấy, cho bố mẹ, cho gia đình.

Là người hoạt động nghệ thuật lâu năm, Châu Khải Phong nghĩ gì về chuyện có rất nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào tới từ thiện, từ đó dẫn đến cái nhìn của khán giả với nghệ sĩ trở nên tiêu cực hơn?

Từ đó đến giờ, tôi là nghệ sĩ ít khi có những câu chuyện ồn ào ngoài công việc. Tôi nghĩ những chuyện đó là của anh em đồng nghiệp, mình là người ngoài cuộc mình chỉ nhìn thôi, đúng hay sai chắc chắn từ từ sẽ được hé lộ. Đối với tôi, từ thiện là chuyện rất nhạy cẩm, vậy nên mỗi khi làm từ thiện thì tôi hay tự bỏ tiền túi ra chứ không kêu gọi bao giờ.

Tôi sẽ trích tiền đi hát, tiền YouTube ra để làm điều có ích cho xã hội. Đây là quan điểm riêng của tôi thôi, tôi không áp đặt suy nghĩ này cho bất cứ ai.

Xin cảm ơn Châu Khải Phong vì đã dành thời gian chia sẻ!