Châu Bùi nói thẳng - thật về nghề KOL: “Xinh thì nhìn hoài cũng chỉ đến thế thôi!”

Được biết đến là một fashionista với gu thời trang ăn mặc thời thượng, Châu Bùi còn tập trung sản xuất nội dung về chủ đề làm đẹp, phong cách sống. Những clip do Châu Bùi thực hiện thường lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Mới đây, cô nàng thực hiện series Trở thành KOL để giúp người xem hiểu rõ hơn về nghề này.



Với kinh nghiệm 7 năm làm nghề, Châu Bùi tự tin chia sẻ hành trình trở thành KOL của mình thông qua chương trình. Trong tập đầu tiên, Châu Bùi cho hay: “Châu tin rằng, bất kì ai trong chúng ta đều là những người có sức ảnh hưởng. Chúng ta ảnh hưởng đến bạn bè, gia đình, và những người trên mạng xã hội theo cách này cách khác. Sự khác nhau nằm ở mong muốn cũng như cách mỗi người lan tỏa sự ảnh hưởng đó.”

Trả lời cho câu hỏi “Phải có ngoại hình mới có thể trở thành KOL?”, Châu Bùi khẳng định: “Có ngoại hình không thì không đủ để trở thành KOL/Influencer. Khán giả không xem một người trong nhiều năm chỉ vì người ta xinh, tại vì xinh thì nhìn hoài cũng chỉ đến thế thôi”.

Cô nàng cũng chia sẻ những yếu tố làm nên một KOL chuyên nghiệp: “Châu theo dõi một người rất nhiều năm là bởi vì mình ngưỡng mộ con đường của họ, những quan điểm trong cách làm nghề, hoặc vì người ta có chuyên môn. Mình có thể học hỏi được điều gì đó trong các chia sẻ của họ”.

Series sẽ bóc tách nghề KOL ở đa dạng các khía cạnh thú vị như: Tố chất thực sự để trở thành một KOL, những lầm tưởng về nghề, cách thu hút và làm việc hiệu quả với các nhãn hàng...

Ở tuổi 25, Châu Bùi từng nằm trong danh sách 30 Under 30 do Forbes Việt Nam bình chọn, Người có phong cách cá nhân ảnh hưởng trên mạng xã hội của ELLE Style Awards... Những thành công này đưa cô bạn Gen Z trở thành một trong những KOL được yêu thích tại Việt Nam. Do đó, Trở thành KOL sẽ là dự án mà Châu Bùi đồng hành cùng những ai có ý định dấn thân vào lĩnh vực này.