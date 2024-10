Chắt lọc tinh hoa organic từ thiên nhiên Úc tạo nên giải pháp vàng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Mavella siêu thực phẩm bổ sung chất xơ, chắt lọc tinh hoa thiên nhiên Úc

Úc là quốc gia có sự đa dạng về khí hậu và địa hình, tạo nên cho đất nước ngày một thảm thực vật phong phú. Điều này giúp nông nghiệp ở Úc phát triển mạnh mẽ, đặc biệt các loại rau củ và trái cây hữu cơ sạch và tự nhiên đạt chứng nhận ACO. Đây cũng là nền tảng cho sự ra đời của các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao nổi tiếng trên toàn cầu, trong đó có Mavella - sản phẩm bổ sung siêu chất xơ và vi chất cho trẻ em, được nhiều phụ huynh ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc tin dùng.

Mavella là sự chắt lọc dưỡng chất của nhiều loại siêu thực phẩm rau, củ, trái cây hữu cơ đắt giá, cung cấp chất xơ và tối ưu vi chất chất cho trẻ từ 1 tuổi. Dựa theo thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng và sở thích của bé, mẹ có thể lựa chọn các dòng Mavella phù hợp để bổ sung những dưỡng chất còn thiếu.

Với thành phần nguyên liệu từ thực vật organic, cùng công nghệ sấy lạnh và nghiền nguyên bản, Mavella giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng, mang đến hương vị đa đạng phù hợp khẩu vị, được trẻ em yêu thích.

Với mong muốn mang đến một sản phẩm chất lượng và an toàn cho các bé yêu, Mavella đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe xuyên suốt hành trình từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Trong mỗi bước, Mavella đều đạt những chứng nhận toàn cầu như: chứng nhận nguyên liệu Organic ACO, HACCP; ISO 9001 và sự kiểm tra của Quarantine Australia, GMP, Non-GMO không biến đổi gen.

Năm 2019, Mavella vinh dự nhận giải thưởng "Sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ em" tại sự kiện Mama&Baby, với sự đánh giá từ ban giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu từ Mỹ, Úc và Anh. Giải thưởng này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và uy tín của Mavella trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em.

Vào tháng 10 năm nay, Mavella một lần nữa được lựa chọn tham gia sự kiện danh giá Taste of Australia, do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam tổ chức. Sự xuất hiện của Mavella tại sự kiện này là một sự ghi nhận từ chính phủ Úc về chất lượng vượt trội của sản phẩm. Điều này đồng nghĩa rằng các mẹ hoàn toàn có thể an tâm khi cho bé yêu sử dụng sản phẩm Mavella mỗi ngày, nhờ công thức dinh dưỡng an toàn và hiệu quả đã được chứng minh.

Taste of Australia là chương trình tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh và mở ra cơ hội hợp tác đưa sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn thế giới của Úc đến thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng thực phẩm Úc bởi chất lượng và tính an toàn cao, cho thấy mối quan hệ Úc-Việt trong lĩnh vực F&B ngày càng được thắt chặt.

Mavella - Hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nền tảng cho con yêu phát triển toàn diện

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng để con yêu phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, điều mà mọi bậc phụ huynh mong muốn. Để con nhận đủ hàm lượng vi chất và chất xơ cần thiết cho quá trình này, mẹ nên đa dạng hóa khẩu phần ăn và bổ sung thực phẩm hỗ trợ phù hợp.

Mỗi em nhỏ đều có thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng là khác nhau, ngoài việc đảm bảo lượng chất xơ trong ngày của bé, Mavella còn nghiên cứu và phát triển đa dạng các loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng biệt của mỗi em bé:

Thực phẩm bổ sung Veggie Boost: Sản phẩm chủ lực của Mavella, giúp bổ sung rau và chất xơ cho trẻ biếng ăn rau củ. Sản phẩm không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất, và chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa, bảo vệ trẻ khỏi tác hại của gốc tự do.

Thực phẩm bổ sung Immune Boost: Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ có thể trạng yếu. Mẹ hãy giúp con tạo hàng rào bảo vệ bằng cách bổ sung vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa. Sản phẩm có vị hoa quả thơm ngon, dễ ăn.

Thực phẩm bổ sung Brain Boost: Tập trung bổ sung DHA để tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung cho trẻ. Sản phẩm được đánh giá cao trong việc phát triển tư duy logic, sáng tạo, hệ thần kinh, và thị giác. Hương vị socola thơm ngon, khác biệt.

Thực phẩm bổ sung Gut Boost: Cung cấp đa dạng chất xơ, các loại đạm và khoáng chất thiết yếu như Canxi, Magie, Sắt, và Kẽm, giúp cải thiện đường ruột và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Hương vị vani cơ bản, dễ ăn.

Chỉ cần 1-2 thìa Mavella thơm ngon mỗi ngày, bé sẽ được cung cấp đầy đủ lượng chất xơ cần thiết theo khuyến nghị, mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, kích thích bé ăn ngon miệng hơn để phát triển khỏe mạnh. Sản phẩm dễ dàng kết hợp khi có thể pha với nước, sữa, trộn vào sinh tố hay cháo, giúp mẹ linh hoạt trong việc chế biến bữa ăn..

Đồng hành cùng mẹ và bé trong hành trình khôn lớn, Mavella đã chính thức có mặt tại Việt Nam, nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Dành Cho Bé Yêu (Địa chỉ: Lô A2, khu công nghiệp Phú Minh, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).\