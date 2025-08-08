James Howells tình cờ bỏ vào thùng rác một chiếc ổ cứng lưu giữ khóa riêng của khoảng 8.000 Bitcoin vào năm 2013. Khi đó giá trị của số Bitcoin này chỉ khoảng vài triệu USD. Chỉ vài năm sau, giá Bitcoin tăng vọt và tính đến đầu năm 2025, tài sản ảo bị mất giá trị ước đạt gần 950 triệu USD.

Sau khi nhận ra sai lầm, Howells đã khởi động chiến dịch khôi phục kéo dài hơn một thập kỷ. Ông liên hệ Newport City Council, đề nghị đền bù phần lớn số Bitcoin nếu được khai quật khu vực nơi ổ cứng bị vứt, thậm chí lên kế hoạch mua hẳn bãi rác để làm công việc này.

Cùng lúc, Howells lên kế hoạch dùng robot, trí tuệ nhân tạo và robot chó để quét đống rác nhằm định vị chiếc ổ cứng. Anh cũng huy động quỹ từ các nhà đầu tư mạo hiểm với đề xuất chia 25–30% số tiền sau khi tìm lại được Bitcoin.

James Howells

Tuy vậy, vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, Tòa án Tối cao Anh đã bác bỏ yêu cầu của Howells, với lý do “không có khả năng thành công”. Họ cho rằng quá khó để xác định chính xác vị trí ổ cứng trong khoảng 200.000 tấn rác và đất.

Đầu tháng 8 năm nay, Howells chính thức chấm dứt chiến dịch truy tìm vật lý kéo dài 12 năm. Anh bày tỏ thất vọng sâu sắc, cho rằng trường hợp của mình không được xem xét đúng mức. Bãi rác dự kiến sẽ được chuyển đổi thành trang trại năng lượng mặt trời trước năm 2026 và điều này càng khiến công cuộc tìm lại ổ cứng đóng lại vĩnh viễn.

Câu chuyện của Howells thu hút sự chú ý toàn cầu như một minh chứng điển hình cho rủi ro của việc lưu trữ tài sản số mà không có dữ liệu dự phòng an toàn. Nó cũng được chuyển thành một dự án truyền thông lớn khi một công ty tại Los Angeles quyết định mua bản quyền sản xuất kể lại cuộc đời và nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ của Howells.

Theo: The Sun