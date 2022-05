Chàng trai Mỹ bỏ tất cả tiền tài sang Việt Nam, kết hôn bất đắc dĩ với 9X Bình Thuận

Người ta nói “ghét của nào trời trao của đó”, đến bây giờ chị Nữ (SN 1991, Phan Thiết, Bình Thuận) vẫn thấy câu nói đó đúng bởi chị từng rất ghét ông xã David Raymor (SN 1980, Mỹ) và có ấn tượng không mấy tốt đẹp về anh. Vậy mà người đàn ông chị thấy “vừa già vừa đểu” đó lần đầu tiên gặp đã trở thành chồng của chị, là cha của con chị hiện tại.

Tổ ấm nhỏ của chị Nữ.

Ấn tượng đầu tiên về chồng “vừa đểu vừa già”



Chị Nữ cho biết, câu chuyện tình yêu của 2 vợ chồng chị chắc là do số trời. Vào một ngày đẹp trời năm 2016, anh David đang làm việc, bỗng được cô em họ rủ rê đi du lịch Châu Á. Vì mê món phở Việt, ngày nào cũng đi ăn phở ở Mỹ nên anh đã đồng ý lời mời qua Việt Nam du lịch.

Tháng 3/2016, anh David bay sang Việt Nam tới Sài Gòn rồi lân la đi xe buýt ra Mũi Né. Và không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà trạm xe buýt anh dừng lại ngay resort chị Nữ làm. Thời điểm đó, chị làm nhân viên lễ tân ở đây.

Lần đầu gặp gỡ chị Nữ không có cảm tình lắm với anh bởi chị thấy anh vừa già vừa đểu. Không những vậy, chị còn thấy ghét vì anh hỏi chị “Sao làm việc mà chơi Facebook?” khi thấy chị chăm chú chơi.

“Mình rất ghét nên kết bạn Facebook anh để ghẹo rồi sau đó mình chủ động rủ anh đi ăn phở, đi thăm thú các nơi ở Mũi Né, đồi cát, làng chài. Anh ở resort mình làm việc 2 đêm sau đó đi Nha Trang - Hội An với người chị họ. Kỳ nghỉ của anh chỉ có 7 ngày nên sau khi gặp mình anh quyết định quay lại Mũi Né sau 2 ngày ở Nha Trang - Hội An. Cảm giác của mình gặp anh lúc đó kiểu như mình đã biết anh này từ kiếp trước hay sao. Tiếng Anh của mình không giỏi nhưng khi anh nói mình hầu như hiểu hết”, chị Nữ chia sẻ.

Kết thúc kỳ nghỉ 7 ngày, anh David về Mỹ tháng 4/2016. Và sau đó nghe theo tiếng gọi của tình yêu, 6 tháng sau anh đã quyết định bỏ tất cả ở Mỹ qua Việt Nam ở với chị.

Anh chị quen nhau năm 2016.

Kết hôn vì công an Phường hỏi



Sau khi sang Việt Nam, anh David học một khóa Tesol ở TP. HCM. Trong một hôm qua quận 1 chơi anh bị trộm móc túi mất hết điện thoại, tiền, thẻ visa bank,… may mắn vẫn còn hộ chiếu. Sau khi học xong anh đi dạy tiếng Anh. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua và anh chị kết hôn vào tháng 10/2017. Nói đến đây, chị Nữ cho biết, anh chị kết hôn trong tình huống bất đắc dĩ.

“Tụi mình không có cầu hôn và việc kết hôn là do công an phường. Mình thuê nhà để ở nhưng người nước ngoài không được phép ở nhà thuê nên mình buộc đi đăng ký kết hôn”, chị Nữ cười chia sẻ.

Anh chị kết hôn vì công an phường hỏi.

Sau khi kết hôn anh chị bất ngờ đón nhận tin vui có bầu không hề nằm trong kế hoạch. Thời điểm đó chị vừa mừng vừa lo vì mới uống bia mừng ngày Nhà giáo Việt Nam về trong khi bầu đã được 4-5 tuần.



Được biết mang bầu 18 tuần, 2 vợ chồng chị về Mỹ thăm gia đình và bị mắc kẹt do COVID-19. Tháng 3/2020 Việt Nam đóng cửa hàng không nên vợ chồng chị không thể về nước. Khoảng thời gian bầu chị rất stress vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại không hợp khẩu vị ăn uống ở Mỹ, chị thèm món Việt phải cố gắng chịu đựng. Chưa kể ở Mỹ họ không siêu âm nên chị không hề biết mặt mũi con ra sao. Mãi đến khi thai được 37 tuần chị mới được siêu âm nhìn thấy con lần đầu tiên.

Tháng 7/2020 tổ ấm nhỏ của chị chào đón em bé đầu lòng. Sau 19 tiếng đau đẻ chị được bác sĩ mổ chủ động. Vì dịch bệnh chỉ có chồng vào chăm và 2 ngày sau chị đã được về nhà tự lo hết từ tắm rửa, vệ sinh và nấu ăn mà không kiêng cữ. Thậm chí sau vài tiếng mổ chị đã được ăn một ly đá to.

Sau sinh vì tiêm 3 mũi gây tê tủy sống nên chị bị phù nề hết tay chân. Chị bị đau lưng, chân tay tê và đau nhức toàn thân vào mùa đông. May mắn khi con được 6 tháng, vào tháng 1/2021 vợ chồng chị bay về Việt Nam. Tuy nhiên trên chuyến bay có F0 nên cả nhà chị đối diện với muôn vàn nỗi sợ hãi. May mắn sau 3 lần test COVID-19 và cách ly 14 ngày, cả nhà chị đã bình an khi nhận kết quả âm tính.

Khi được hỏi về đám cưới, chị Nữ cho biết, vợ chồng chị không quan trọng cưới xin mà quan trọng 2 tâm hồn đồng điệu, hiểu nhau là hạnh phúc lắm rồi. Vợ chồng chị dự định tổ chức buổi tiệc nho nhỏ sau khi sinh nhưng vì tình hình dịch dã nên mọi thứ bị hủy hết. Chính vì vậy, 2 vợ chồng chị dành hết thời gian làm việc và đi du lịch.

Vợ chồng chị luôn lắng nghe nhau.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, chị Nữ thổ lộ thêm, gia đình chị gặp mâu thuẫn về vấn đề ăn uống khi chồng chị không thể nào ăn được cơm mỗi ngày. Đặc biệt chồng chị không thích ăn cá nhỏ, cá có xương hay thịt gà chặt nhỏ. Anh chỉ toàn ăn cá filler. Chính vì vậy, chị không nấu cơm nhà mà 2 vợ chồng thường order đồ ăn nhà hàng Tây. Hiện tại, ông xã chị thích ăn gì thì tự chế biến như khoai tây hay món Tây còn chị chỉ nấu món Việt ăn.



6 năm bên nhau, vợ chồng chị luôn ngồi lại và nói chuyện mỗi khi có hiểu nhầm mà không chọn cách lớn tiếng gây nhau. Đặc biệt, chị luôn lắng nghe và nhận sai nếu mình sai cũng như biết xin lỗi và tha thứ mọi khúc mắc cho nhau.