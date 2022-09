"Chàng Lúa" Tăng Phúc: "Nói tôi là người hát dở nhất ở Ca Sĩ Mặt Nạ cũng được nhưng..."

Có thể nói trong số 15 ca sĩ tham gia mùa đầu tiên, Tăng Phúc là cái tên khiến khán giả phải "nói chuyện nhiều". Chàng Lúa - tên nhân vật mascot của Tăng Phúc ngay khi cất tiếng hát đầu tiên đã không làm khó những cái tai nghe nhạc Vpop thường xuyên nhờ chất giọng, kiểu luyến láy đặc trưng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên cho Tăng Phúc khi là ca sĩ trẻ hiếm hoi "cạnh tranh" với những vocal hàng đầu Vpop, nhiều khán giả khó tính, đặc biệt là các fan "Diva - Divo" thường xuyên trên mạng chỉ trích Tăng Phúc. Ngoài việc dùng những từ ngữ có phần khó nghe, lượng anti fan của nam ca sĩ thậm chí còn để lại vô số bình luận yêu cầu loại "Chàng Lúa" ra khỏi Ca Sĩ Mặt Nạ. Trước làn sóng phản ứng của khán giả, Tăng Phúc ngay sau khi lộ diện đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với chúng tôi về hành trình của mình ở Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên.

Tăng Phúc chia sẻ về màn lộ diện tại Ca Sĩ Mặt Nạ

"Chàng Lúa" Tăng Phúc đến với Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên như thế nào?

Xin chào Tăng Phúc, ngọn gió nào đã đưa bạn đến Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên?

Ban đầu tôi được được một người anh trong nghề giới thiệu, nói là được ekip ở Việt Nam đầu tư rất nhiều, khuyên nên tham gia đi vì nó sẽ rất vui. Đến khi tham gia vòng đầu tiên, tôi sốc vì các anh chị thoạt đầu nói hát cho vui thôi mà, sao bây giờ ai cũng chọn bài dữ dội quá vậy?

Tôi thì chưa bao giờ tham gia cuộc thi ca hát nào lớn nên không biết chọn bài thi thố như thế nào. Tôi chọn theo kiểu góp vui cho show như bài Sóc Sờ Bai Sóc Trăng thôi. Thậm chí tôi còn nói luôn: Hay là anh chị loại em từ vòng 1 được không chứ em sợ lên hát không lại mọi người!

Vậy tâm thế của bạn khi "đấu giọng" với các đàn anh đàn chị trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ lúc ấy như thế nào?

Thật sự tôi cũng hơi rụt rè một chút. Nhưng lên sân khấu, tôi cũng cố gắng hát hết sức của mình, giao lưu tương tác với các anh chị trong ekip cũng thấy thoải mái hơn. Có thể nói tất cả những ca sĩ tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, họ đều là những người đã có vị trí nhất định, hát rất hay. Coi như tôi hát dở nhất trong 15 người cũng được nhưng tôi cảm thấy may mắn khi có mặt trong show này mùa đầu tiên.

Nhiều khán giả đã đặt nghi vấn các ca sĩ của Ca Sĩ Mặt Nạ hát nhép vì bộ mascot mọi người mặc rất khó để hát live, là ca sĩ trực tiếp ghi hình, bạn nói gì về tin đồn này?

Tất cả các ca khúc mà 15 nghệ sĩ trình diễn trong mỗi vòng đều là hát live 100% trên sân khấu, tôi cũng vậy. Không biết mascot của các nghệ sĩ khác thế nào nhưng riêng "Chàng Lúa" của Phúc… thì thật sự rất nóng khi mặc. Tôi hát mà mồ hôi chảy ròng ròng bên trong. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành ca khúc trong từng vòng thi một cách tốt nhất.

Tăng Phúc nói gì khi mỗi ngày lên MXH, hàng nghìn những bình luận "chê" Chàng Lúa bị anti fan rải khắp mọi diễn đàn?

Khi xem vòng đầu tiên xong, hầu hết mọi người đều đoán ra Chàng Lúa chính là Tăng Phúc, có vẻ bạn không "giấu kĩ" được mình lắm nhỉ?

Khi hát, tôi đã cố gắng "đổi giọng" và xử lý khác đi so với những lần lên sân khấu trước đây. Nhưng có lẽ chất giọng tôi khá đặc trưng nên ít nhiều khán giả cũng đoán được. Tôi từng phải đóng trang cá nhân một thời gian vì rất nhiều bạn bè hỏi: Đang tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ hả, có phải là Chàng Lúa không? Tôi phải tuân thủ luật chơi nên đều phớt lờ những câu hỏi đó. Tôi cũng suy nghĩ: "Chết rồi, mình không giả giọng được ai hết, nghe chắc lộ rõ lắm".

Nhưng tôi lại nghĩ, việc được khán giả nhận ra giọng nhanh chóng như vậy có khi cũng là 1 niềm vui của ca sĩ chứ đúng không?

Nhìn mặt tích cực, việc một nghệ sĩ có giọng hát đặc trưng, được khán giả ghi nhớ, ghi nhận sự tồn tại của mình trong showbiz là điều may mắn. Khi có được đặc ân trời ban, tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều để âm nhạc đến gần với khán giả. Âm nhạc cũng như món ăn tinh thần, có người thích, có kẻ sẽ chê, thậm chí bình luận tiêu cực rất nhiều. Tôi đều trân trọng những đánh giá và tin khán giả sẽ cho Phúc cơ hội để hoàn thiện chính mình.

Bạn biết đấy, nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng dễ có nhiều… anti fan. Xuyên suốt chương trình, không ít lần cái tên Chàng Lúa bị công chúng mang ra chỉ trích. Bạn có lường được "cơn sóng" này sẽ lớn đến thế không?

Là nghệ sĩ, khán giả góp ý hay bình luận, tôi đều trân trọng. Có thời điểm, tôi bị "tấn công", anti-fan nói nặng lời rất nhiều... vì họ luôn có cảm nhận riêng và lựa chọn âm nhạc để nghe. Với những lần bị tấn công như vậy, tôi ít đọc bình luận, dù bạn tôi thường nhiệt tình, chụp từng nhận xét, kể cả những lời tiêu cực gửi cho xem.

Tôi nghĩ lời khen tích cực hay tiêu cực thì đều tốt, khi họ chú ý mình thì mới khen chê như vậy. Việc tôi tham gia chương trình có rất nhiều nghệ sĩ hát rất hay, trong khi tôi chỉ là "tân binh" thôi, chỉ mới vào showbiz vài năm nên tôi hiểu tâm lý đánh giá của các bạn. Tôi như "em út" trong chương trình nên không buồn khi bị so sánh với các anh chị lớn hơn, có kinh nghiệm trường lớp rất nhiều. Tôi không được học trường lớp bài bản mà chỉ tự học, trau dồi bản thân.

Vậy khi gặp nhiều chỉ trích như vậy, Tăng Phúc đối diện với nó ra sao?

Khi bị chê, tôi cũng có buồn nhưng sẽ tự vực dậy tinh thần mình, nghe kỹ lại xem người ta có chê đúng chưa hay có thể sức khỏe khiến mình xử lý không tốt. Tôi có thói quen rất hay nghe lại những bài mình trình diễn. Khi quyết định đăng lên MXH, chắc chắn sẽ có "lời ra tiếng vào", mình phải chấp nhận điều đó và tự hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Tôi cũng mong khán giả, đặc biệt là những bạn hay chê, hãy cho tôi thời gian để trau dồi, phát triển và thay đổi. Tất cả đều phải có quá trình và tôi luôn ghi nhận mọi lời đánh giá trên tinh thần cầu tiến.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở khía cạnh của những anti fan thì họ cũng sẽ nói lại: Ủa tôi góp ý cho anh thế này, anh thay đổi là xong mà. Như vậy là do bạn giữ cái tôi nghệ sĩ của mình hay vẫn đang thay đổi mà họ… nhận chưa ra?

Tôi không biết các bạn anti fan đã từng xem tôi hát bao giờ chưa. Nếu có dịp, mọi người sẽ cảm nhận Tăng Phúc hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với ngày mới vào nghề, kể cả trong cách xử lý. Ngày xưa, tôi hát sai chính tả, lấy hơi rất lớn nhưng bây giờ đã tiết chế rất nhiều.

Cách đây vài tháng, tôi bị COVID-19, hậu quả là sau đó hay ngứa cổ, nhiều lúc muốn ho nhưng rất khó, nhất là đang biểu diễn. Thậm chí tôi cảm nhận phần hát sẽ không giống trước được. Bây giờ, tôi đã hồi phục 98%, khi nào thay đổi thời tiết thì hơi sụt sịt một chút. Tôi mong các bạn hãy xem những phần trình diễn của tôi để thấy sự thay đổi tích cực này. Tôi có xem lời các bạn nhận xét chứ không phớt lờ đi. Tôi sẽ nhìn lại bản thân để sửa đổi và luôn mong mọi người sẽ nhìn thấy điều đó.

Trong số những bình luận khó nghe của cư dân mạng, từ "phèn" là từ được nói nhiều nhất khi nhắc đến Tăng Phúc, bạn biết chứ?

Mỗi khán giả đều có gu âm nhạc riêng để lựa chọn. Âm nhạc như món ăn, tùy sở thích mà bạn chọn một món phù hợp khẩu vị, tôi không cấm được họ không thích món này và chê nó không ngon. Nếu ai thật sự chân thành yêu quý giọng hát mình, họ luôn có sự khách quan và công tâm, chứ không vùi dập mình với từ ngữ nặng nề.

Tăng Phúc nói gì khi bị mang tiếng "ăn may" và màn chiến thắng "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu gây tranh cãi?

Tôi nhớ cách đây nhiều năm từng xem bạn hát ở 1 phòng trà, phụ thu chỉ có 30 nghìn thôi, bây giờ muốn đi xem Tăng Phúc hát thì khó hơn nhiều đấy!

Chắc đó là khoảng thời gian khi tôi chưa ca hát chuyên nghiệp. Nhà thì ở tít Quận 12, phải chạy lên Quận 3 hay Quận 1 để đi hát. Mỗi đêm chỉ hát được 50 nghìn, có quán nhiều nhất 300 nghìn đồng, có hôm chỉ đủ tiền xăng xe. Sau này bắt đầu lên từ từ, khi có nhóm nhạc rồi chúng tôi hoạt động nhiều hơn, chủ quán cũng nâng giá để mỗi bạn có cát xê cao hơn chút. Sau này đi hát nhờ Tổ đãi nên cát xê cũng cao hơn.

Nhiều người nói bạn là "ca sĩ ăn may" khi có hit nhờ việc cover nhạc Ngoại viết lời Việt, bạn có nghĩ đánh giá đó có phần bất công?

Công việc nào muốn đi đến thành công thì đều sẽ có vài yếu tố may mắn. May mắn nhiều thì bạn sẽ đi về đích nhanh hơn, nhưng không thể phủ nhận những công sức, sự cố gắng mà mỗi người bỏ ra được. Tôi có thể may mắn nhờ ca khúc Chỉ Là Không Cùng Nhau với Trương Thảo Nhi được khán giả biết nhiều, nhưng trước đó, tôi đã có bản hit riêng Đừng Chờ Ai Nữa. Đó cũng là những nỗ lực lớn tôi xây dựng từng ngày trong sự nghiệp.

Tôi mong khán giả sẽ nhìn nhận hành trình làm nghề của mình một cách công tâm nhất. Nếu một ca sĩ hát bài đó "dở" thì khán giả đâu còn muốn nghe nữa, cũng đâu thể tồn tại lâu dài được nữa. Các bạn có thể chê tôi "ăn may" khi có được vị trí hiện tại. Thời gian sẽ chứng minh tất cả vì nghệ sĩ "ăn may" hoài được. Showbiz sẽ tự "đào thải" bạn nếu người nghệ sĩ đó không nỗ lực đi lên, cầu tiến và thay đổi để tốt hơn.

Bạn bây giờ và Tăng Phúc của 5 năm trước khác nhau thế nào?

Chắc giờ tôi đẹp trai hơn (cười). Hồi xưa tôi không biết chỉn chu, nhìn cứ quê quê, cách xử lý âm nhạc hay kĩ năng ca hát hát mọi thứ theo bản năng hết. Nhiều bài hát bản năng thì không thể xử lý hoàn hảo được. Giờ tôi đã cố gắng trau dồi bản thân để chỉnh sửa giọng mình, không hát sai chính tả, hát cao sáng hơn. Lúc trước hát trầm không được nhưng giờ sau Covid giọng tôi xuống được quãng trầm rõ từng chữ được luôn.

Quay lại với Ca Sĩ Mặt Nạ, bạn có nghĩ liệu màn lộ diện của bạn vừa qua sẽ khiến những người không thích "Chàng Lúa"... hả hê?

Tôi không suy nghĩ gì nhiều đâu. Khán giả có cảm nhận riêng khi một nghệ sĩ được tháo mặt nạ. Với Ca Sĩ Mặt Nạ, đây không phải chương trình ai hát hay được giữ lại, người nào hát yếu thì bị loại. Mỗi nghệ sĩ đều có sở trường, lượng khán giả riêng nên việc ai bị loại phụ thuộc hoàn toàn vào những người ngồi ở trường quay và ban cố vấn cảm nhận. Khán giả có thể giữ lại những ai khiến họ cảm thấy vui, nhiều trò hài hước trên sân khấu hoặc sự biến hóa giọng hát không ngờ tới, khó đoán được ai. Hoặc vì trường hợp nào đó, họ tò mò người ở sau lớp mặt nạ.

Như tập chị Lương Bích Hữu bị loại, nhiều bạn anti bảo vì sao không loại "Chàng Lúa". Tôi không đi tìm lý do, tôi nhìn nhận ở thực tế rằng sự dừng lại của chị Hữu tạo quá nhiều bùng nổ về truyền thông, khán giả cũng tiếc cho chị nhưng người xem ở trường quay họ có lý do để vote. Tập của chị Hữu gây bão vì không ai nghĩ chị lại "bẻ" giọng hay đến vậy và tôi cũng đã nghĩ mình sẽ dừng lại. Khán giả tiếc cho chị Hữu, nhưng nếu nhìn tích cực thì hãy mừng vì chị Hữu đã có sự trở lại bất ngờ, khán giả càng yêu mến chị hơn. Đó chẳng phải là điều may mắn với những nghệ sĩ tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ hay sao?

Bạn dự đoán nhân vật mascot nào sẽ thắng Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên?

Hồi đầu tôi còn nghĩ là Bướm Mặt Trăng đến Chung kết cơ. Tôi thích giọng "nó" lắm nhưng sao giọng Trung Quân đặc trưng quá nên bị loại. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn vì tôi thích nghe Quân hát lắm. Giờ nếu phải đoán thì tôi sẽ đoán Phượng Hoàng Lửa, O Sen, Lady Mây... là những ứng viên mạnh cho đêm Chung kết.

Cảm ơn Tăng Phúc vì những chia sẻ của bạn!