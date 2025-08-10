Năm 2003, cả làng giải trí Hoa ngữ bị khuấy động bởi một nữ diễn viên "tuyến 18" vô danh. Đó là Trương Ngọc – cô gái từng đóng vai phụ trong một số bộ phim như Hoàng Đế Đại Thanh Mông Cổ, Vương Triều Khang Hy, Lam Sắc Yêu Cơ…

Sự nghiệp diễn xuất không có gì nổi bật nhưng Trương Ngọc lại khiến 30 vị đạo diễn phải điêu đứng khi tung 20 clip nóng, tố họ dùng "quy tắc ngầm", ép cô hiến thân để đổi lấy vai diễn. Trong số đó có đạo diễn đình đám Hoàng Kiện Trung – người "cầm trịch" bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 và vốn được coi là bậc tài đức vẹn toàn lúc bấy giờ.

Trương Ngọc - cô gái khiến cả Cbiz phải chấn động vào năm 2003.

Từ nhỏ, Trương Ngọc đã có niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng và quyết tâm muốn làm nên chuyện trong làng giải trí. Tuy nhiên, dù vất vả ngược xuôi, cô gái này mãi chẳng tìm được cơ hội để bật lên. Quá khao khát đổi đời, Trương Ngọc nghe theo lời ám chỉ của một trợ lý đạo diễn và quyết định dấn thân vào vực sâu không lối thoát, dùng "quy tắc ngầm", lấy tình để đổi vai.

Sau khi nhận được vài cơ hội ngon nghẻ, Trương Ngọc càng trượt dài trên lối mòn. Trong một bữa tiệc do đạo diễn Hoàng Kiện Trung tổ chức, cô không chỉ tham dự mà còn kéo theo người bạn thân Tiểu Hạ - một diễn viên quần chúng lúc bấy giờ. Ai dè, sau khi dùng "quy tắc ngầm", Hoàng Kiện Trung lại không giữ lời, không trao vai diễn cho Trương Ngọc mà còn cắt đứt liên lạc với cô.

Quá thất vọng vì hụt vai diễn, lại thêm việc "bán thân" suốt 4 năm trời mà chẳng thể vươn lên, Trương Ngọc phẫn uất tố ông Hoàng Kiện Trung mượn rượu để giở trò "râu xanh" với giới truyền thông. Tuy nhiên, đạo diễn Tiếu Ngạo Giang Hồ lại liên hợp với 2 vị đạo diễn đình đám là Trương Kỷ Trung, Vu Mẫn chỉ trích Trương Ngọc là kẻ lưu manh, từng vay tiền không trả, trộm cắp điện thoại của người khác. Lúc đó, công chúng cho rằng Trương Ngọc chỉ đang làm trò để thu hút sự chú ý và chĩa "mũi dùi" vào cô.

Trương Ngọc bị các đạo diễn đình đám tố ngược là kẻ tham lam, thích trộm vặt.

Chẳng ai ngờ, Trương Ngọc lại tổ chức họp báo, tung 20 clip nóng và 4 tờ giấy cam đoan với nội dung: "Ngủ một đêm rồi sẽ cho vai diễn", tố 30 đạo diễn và các nhà sản xuất trong Cbiz có quan hệ mờ ám với cô. Hơn nữa, nữ diễn viên còn công bố luôn tên tuổi, địa chỉ, cách liên lạc của nhiều đạo diễn cho giới truyền thông biết đến. Cô thừa nhận rằng: "Tất cả các vai diễn của tôi đều là dựa vào việc hiến thân mới nhận được".

Những người bị réo tên đều kịch liệt phủ nhận, thậm chí còn quay ra chỉ trích Trương Ngọc vì muốn nổi tiếng mà bất chấp tất cả, bôi nhọ cả ngành giải trí. Khi nữ diễn viên tỏ thái độ cứng rắn, kiện họ ra tòa thì Hoàng Kiện Trung lại lúng túng ra mặt, chỉ nói rằng: "Hôm đó tôi say quá, không nhớ gì cả". Tuy nhiên, sau cùng Trương Ngọc lại bị tòa án bác bỏ đơn kiện vì không ai dám đứng ra giúp cô làm chứng.

Trương Ngọc nắm trong tay clip nóng và giấy cam kết "đổi tình lấy vai" của các đạo diễn Cbiz.

Sau màn "quậy đục nước", sự nghiệp của Trương Ngọc bị ảnh hưởng nặng nề, danh tiếng tụt dốc không phanh, phải chịu cái nhìn thiếu thiện cảm từ người thân, bạn bè, hàng xóm vì tự mình chia sẻ clip nóng. Cô bị tẩy chay khỏi làng giải trí suốt 20 năm, không ai dám hợp tác cùng.

Dù vậy, tờ Kiểm Sát Nhật Báo của Trung Quốc dường như lại đứng về phía Trương Ngọc trong bê bối này khi bình luận đầy ẩn ý: "Chúng ta không ủng hộ cách xử sự của Trương Ngọc nhưng không thể không nể phục sự dũng cảm của cô ấy".

Mãi đến năm 2023, Trương Ngọc mới có cơ hội tái xuất sau nhiều năm bị tẩy chay. Dù vậy, nữ diễn viên đã tàn phai nhan sắc, lại chẳng hề có tác phẩm tiêu biểu nào, khó mà gây được ấn tượng với khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trương Ngọc bị "cấm sóng" suốt 20 năm vì lùm xùm chấn động một thời.

Nguồn: 163, iFeng