Chăm sóc sức khoẻ não bộ của dân văn phòng: Hành động sớm, hiệu quả lâu dài

Chăm tóc, chăm da, không bằng ta chăm sóc não



Ngày nay, nhu cầu chăm sóc da và tóc là một phần không thể thiếu của đại đa số người dân. Việc chăm sóc da, tóc đã trở thành thói quen hằng ngày của mọi người, bởi từ xưa đã quan niệm "Cái răng, cái tóc là góc con người". Thế nhưng dạo gần đây, xu hướng "brain-care" – chăm sóc sức khỏe trí não đang được giới trẻ, đặc biệt là dân văn phòng, tích cực quan tâm.

Minh Trang (27 tuổi, nhân viên truyền thông) cho biết: "Ngoài chăm sóc da, mình bắt đầu chú trọng chăm sóc não bộ bằng cách sắp xếp thời gian hợp lý cho công việc và cuộc sống cá nhân. Mình cũng chú trọng dinh dưỡng cho não bộ, ăn những thực phẩm tốt cho trí não đồng thời bổ sung thêm thực phẩm chức năng để tăng cường sức khoẻ trí não".

"Brain-care" đang dần trở thành xu hướng của dân văn phòng hiện nay

Nguyên nhân khiến giới trẻ bắt đầu quan tâm hơn tới sức khỏe trí não phần lớn đến từ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống. Kể từ sau đại dịch, đa số giới trẻ gặp không ít thử thách về tâm lý. Áp lực làm việc quá mức để bù đắp cho hai năm đình trệ vì Covid-19, những biến động trong đời sống gia đình, các mối quan hệ xã hội… đều khiến chúng ta dễ dàng trở nên căng thẳng.



Hoàng Anh (35 tuổi, nhân viên kinh doanh) là người chứng kiến hệ quả của việc căng thẳng kéo dài. "Trước kia mình hoàn thành công việc rất nhanh chóng và gọn gàng, nhưng dạo gần đây, mình cảm giác có điều gì đó không ổn bên trong, mình mất ngủ nhiều hơn và dễ nổi nóng", Hoàng Anh chia sẻ.

Công việc quá tải là nguyên nhân khiến giới trẻ quan tâm não bộ nhiều hơn

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tình trạng căng thẳng và stress kéo dài là nguyên nhân gây nên 70-90% bệnh tật cho cơ thể. Trong đó, phải kể đến những căn bệnh nguy hiểm như tim mạch và đột quỵ. Là thế hệ tiếp cận nhanh chóng với công nghệ thông tin, giới trẻ hiểu rằng họ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ, đặc biệt là sức khỏe trí não, để kiểm soát các vấn đề bệnh lý có thể xảy ra. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe trí não nên được giới trẻ nhìn nhận như một nhu cầu cần thiết trong đời sống hiện nay.



Chăm sóc mỗi ngày để não bộ luôn khỏe theo thời gian

Xu hướng "brain-care" đang dần được đông đảo bạn trẻ tham gia, đặc biệt là nhân viên văn phòng khi nhu cầu cân bằng cuộc sống và công việc ngày một tăng. Nam Phương (26 tuổi, freelancer) thích làm việc trong không gian xanh mát, bởi đó là lúc cô nàng được hoà hợp với thiên nhiên, đầu óc và tinh thần luôn tràn trề năng lượng. "Mình để tâm trí có những khoảng nghỉ ngơi từ 5-10 phút sau 1 tiếng tập trung, thỉnh thoảng tưới cây, nhâm nhi chút trà bánh nhẹ nhàng", Phương bộc bạch.

Bổ sung TPCN kết hợp vận động, ăn uống lành mạnh để tăng cường sức khỏe trí não

Trong khi đó, Hoàng Anh lại chọn thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày để cải thiện tình trạng mất ngủ. Anh bắt đầu tập thiền vào sáng sớm và ăn uống lành mạnh hơn. "Kể từ khi tập ngồi thiền, mình cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, mình ngủ ngon hơn và không còn hay nóng giận nữa".



Để giữ cơ thể luôn khỏe khoắn và tinh thần tỉnh táo, Minh Trang tâm sự, ngoài các loại thực phẩm có chứa omega-3, magie, vitamin C, cô nàng uống thêm thực phẩm chức năng bổ não chứa bạch quả có tác dụng lưu thông máu lên não, giúp ngủ ngon hơn và tập trung tinh thần khi làm việc.

TPCN của Vitatree đóng vai trò như "thuốc bổ" cho trí não

Hiện nay nhiều bạn trẻ chọn sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) bổ não vì hiệu quả dài lâu, ít tác dụng phụ và dễ uống. Nổi bật là TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 with Q10 50mg với 2 thành phần chính là ginkgo biloba (bạch quả Nhật Bản) và Q10 hàm lượng cao. Cả 2 hợp chất đều có tác dụng tăng tuần hoàn máu não và chống oxy hóa các gốc tự do. Người dùng có thể cải thiện được các chứng đau đầu, mất ngủ và giảm căng thẳng.



"Brain-care" dễ dàng thêm vào thói quen hằng ngày của dân văn phòng

Việc chăm sóc trí lực thực chất không xa vời, mà sẽ giúp người trẻ có một bộ não khỏe mạnh để đủ năng lượng làm việc hiệu quả và tận hưởng các hoạt động mỗi ngày. Các bạn trẻ có thể tham khảo những gợi ý chăm sóc trí não thiết thực và dễ ứng dụng của bài viết để chủ động cải thiện sức khỏe thể chất.



