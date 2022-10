Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng gì đến con? Câu trả lời của nhà tâm lý học không như bạn nghĩ

Khi nói đến một gia đình tan vỡ, hầu như mọi người đều dành cho những đứa trẻ những cái nhìn cảm thông và thương cảm. Trẻ em sống trong gia đình thiếu mất đi một người sinh thành, tất nhiên là một thiệt thòi.

Chính lý do vì con mà quá nhiều gia đình, tình cảm vợ chồng dù như bát nước đã hắt đi, không thể hốt lại đầy nhưng phải giả vờ ân ái trước mặt con cái, sống chết không muốn ly hôn. Đặc biệt là phụ nữ càng dễ mắc kẹt bởi muốn giữ cho con một gia đình.

Nhưng đứng ở góc độ của trẻ, liệu ly hôn có thực sự sẽ làm cho đứa trẻ phát triển thiếu lành mạnh, dễ đi sai đường? Hãy xem câu trả lời được đưa ra dưới đây.

Cha mẹ ly dị có thể gây hại gì cho con cái?

Trong quan niệm truyền thống, nghĩ rằng sự rạn nứt của gia đình, sẽ làm cho trẻ em thiếu một hệ thống giáo dục gia đình hoàn chỉnh, trái tim tan vỡ, ảnh hưởng đến việc học, có thể xuất hiện hành vi xấu, chẳng hạn như bỏ học, chán học, dễ theo bạn xấu.

Tuy nhiên, tâm lý học tin rằng sự rạn nứt trong hôn nhân của cha mẹ thực sự có thể gây ra mức độ tổn thương tâm lý khác nhau cho tâm lý của đứa trẻ, nhưng nó không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ.

Có một nghiên cứu từ các nhà tâm lý học Hồng Kông với mục tiêu 7.000 gia đình cho thấy rằng, những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình cha mẹ đơn thân, trong học tập, hành vi và các khía cạnh khác, không khác nhiều so với các gia đình bình thường.

Gia đình xấu, làm tổn thương trẻ em nhiều hơn ly dị.

Trong cuốn sách tựa đề "How to tell the kids" của tác giả Vikki Stark, xuất bản vào năm 2015, phỏng vấn hơn 100 đứa trẻ và người lớn có cha mẹ ly hôn, cho thấy ly hôn không phải nguyên nhân chính khiến trẻ bị tổn thương nhiều nhất mà là xung đột giữa cha và mẹ trong thời gian dài. Chìa khóa của vấn đề là liệu cha mẹ có cung cấp cho con cái của họ đủ tình yêu và sự quan tâm sau khi ly hôn hay không.

Nếu gia đình vẫn có đủ cha mẹ nhưng hai người bỏ bê nhau, thờ ơ, đổ lỗi, cộng với bầu không khí gia đình ảm đạm thì đây mới chính là là gốc rễ của nỗi đau của trẻ em, là nguyên nhân xuất hiện tất cả các loại biểu hiện xấu.

Một gia đình tình cảm đã tiêu tan, cha mẹ vì con cái mà tiếp tục nhẫn nại, cố gắng cười với nhau, bề ngoài nhìn giống như rất hài hòa, nhưng những đứa trẻ vốn nhạy cảm sẽ sớm phát hiện ra vấn đề. Một số trong đó "nổi loạn" để chống lại, để đổi lấy sự quan tâm của cha mẹ với mong muốn gia đình có thể trở nên tốt hơn.

Ngược lại, mặc dù ly hôn có thể tạo ra một số bóng đen tâm lý cho con cái nhưng nếu sau này cha mẹ có thể trấn an đứa trẻ, thì tổn thương đó hoàn toàn có thể chữa lành.

"Nếu tôi không phải vì con..."

Cụm từ "Nếu tôi không phải vì con cái..." thường được nhiều cha mẹ đem ra để làm lá chắn, trên thực tế nó sẽ làm cho trẻ em có một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ, luôn luôn cảm thấy mình trở thành một gánh nặng cho cha mẹ.

Ngược lại, nếu không thể cứu vãn và chọn con đường ly hôn, cha mẹ có thể giảm tác hại cho con cái bằng những cách sau đây:

1. Đừng "giận cá chém thớt" con cái

Một cuộc hôn nhân không êm đẹp cho dù là lỗi của ai thì đứa trẻ luôn là người vô tội. Đừng giận dữ với con, đừng biến đứa trẻ trở thành "thùng rác" cho những cảm xúc tiêu cực của bạn.

Theo quan điểm của trẻ em, cha mẹ là những người yêu thích của họ, bản thân họ cảm thấy buồn vì sự tách biệt của bạn, tại thời điểm này không chỉ trích người khác trước mặt họ không phải là, điều này thường sẽ làm cho đứa trẻ bị mắc kẹt ở giữa khó khăn.

Hơn nữa bộ dáng hai người xé rách mặt mũi với nhau, sẽ làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi hôn nhân, sau này khó có thể thiết lập quan hệ thân mật với người khác, bắt đầu kháng cự hôn nhân.

2. Cho con tiếp cận quan điểm hôn nhân đúng đắn

Trong một cuốn sách có câu thế này: "Cá thu đao sẽ hết hạn, thịt đóng hộp sẽ hết hạn, ngay cả màng bảo quản cũng sẽ hết hạn, tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này, còn có cái gì sẽ không hết hạn?". Tình cảm cũng vậy, có lẽ sẽ luôn luôn có một "thời hạn sử dụng".

Vì vậy, chúng ta nên trân trọng mọi khoảnh khắc hạnh phúc và tốt đẹp trong hiện tại. Khi hết hạn, dừng lại kịp lúc, dũng cảm vứt bỏ, tiếp tục đi về phía trước.

Hãy nhớ rằng, chúng ta phải dạy cho con cái của mình về tình yêu, để con tin rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại. Mọi thứ đẹp đẽ trong quá khứ là có thật, đừng vì một kỷ niệm xấu mà suy nghĩ tiêu cực về tình yêu.

3. Sống tốt, cùng nhau yêu thương quan tâm con

Một cuộc hôn nhân thất bại không có nghĩa là bầu trời sẽ sụp đổ. Vì lợi ích của bản thân và con cái, hãy nhanh chóng vui vẻ lên, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho con thấy hình ảnh một người cha, người mẹ tích cực.

Tất nhiên, bạn cũng nên chú ý nhiều hơn đến những thay đổi tâm lý của trẻ để kịp thời giúp con giải quyết. Cha mẹ có thể không sống cùng nhau nhưng phải cùng dành cho con tình thương và sự quan tâm như cũ.

Trên tất cả, trẻ vẫn cảm thấy tốt hơn khi cảm nhận được tình thương từ cha mẹ sau ly hôn. Nhiều người khi chứng kiến cha mẹ ly hôn trong sự thân thiện, ít tranh cãi, và vẫn cảm nhận được tình thương từ cha mẹ chia sẻ rằng họ cảm thấy ổn dù cha mẹ ly hôn. Nếu thực sự vì con cái thì hãy cho chúng thấy bố mẹ hạnh phúc, và vẫn tôn trọng nhau tới lúc không còn chung một mái nhà.