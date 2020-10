Với tốc độ phát triển không ngừng của xã hội, ngày càng có nhiều người ở độ tuổi rất trẻ tham gia vào thị trường kinh doanh mỹ phẩm. Có lợi thế về học vấn, sự tự tin và khát khao thể hiện bản thân mãnh liệt, họ mang đến một diện mạo mới cho nền kinh tế nước nhà và Huỳnh Thị Mỹ Tiên chính là một doanh nhân trẻ đại diện cho thế hệ mới mẻ này, mang khát vọng xây dựng một đế chế kinh doanh của riêng mình.



CEO Huỳnh Thị Mỹ Tiên và khát vọng xây dựng "đế chế làm đẹp" từ thiên nhiên tại Việt Nam

Tuổi thơ của nữ doanh nhân Huỳnh Thị Mỹ Tiên là những chuỗi ngày khó khăn vất vả, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô nàng đã phải làm rất nhiều công việc để phụ cha mẹ trang trải cuộc sống, chính vì thế mà chưa bao giờ cô dám từ bỏ việc học. Hiện tại, cô nàng đã trở thành nữ hoa hồng thép trên thị trường mỹ phẩm thuần thiên nhiên tại Việt Nam.

Tuổi thơ cơ cực đã nuôi nấng tâm hồn vươn lên vượt qua khó khăn của cô với ước mơ trở thành một doanh nhân.

Hiện tại, Công ty mỹ phẩm của cô nàng Mỹ Tiên đã có hơn 5000 hệ thống đại lý nhà phân phối trải dài từ Nam ra Bắc với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp như sữa rửa mặt và các dòng serum cũng như kem dưỡng da.

Chia sẻ về lý do thành lập công ty, cô nàng Mỹ Tiên cho biết: "Mọi thứ đến thật tình cờ! Khi còn đang theo nghệ thuật (diễn viên), tôi nhận ra mỗi lần các anh chị đồng nghiệp đi diễn cùng, thường sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm trang điểm hay chăm sóc dưỡng da luôn chọn các dòng mỹ phẩm thuần thiên nhiên được chiết xuất từ các thành phần an toàn cho làn da. Sau khi lập gia đình, tôi quyết định dừng lại con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật, quyết định cùng chồng xây dựng một thương hiệu riêng về mỹ phẩm thuần chay hay còn gọi là thiên nhiên. Qua tìm hiểu, tôi biết được mọi người rất quan tâm đến các dòng sản phẩm từ thiên nhiên, không hóa chất độc hại nhưng không biết mua ở đâu. Chính vì lý do trên tôi đã dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn về lĩnh vực mỹ phẩm mới mẻ này! Tiêu chí tiên quyết của tôi là các dòng mỹ phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, không hóa chất độc hại và phải là sản phẩm mang lại hiệu quả thật, chất lượng thật đến người sử dụng!" – Cô nàng Mỹ Tiên cho biết thêm.

Nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp, tài giỏi sở hữu thương hiệu mỹ phẩm thuần thiên nhiên được hàng triệu phái pháp đẹp tin dùng.

Dưới sự điều hành của CEO trẻ Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hải Âu Việt ( đại diện theo PL là Huỳnh Thanh Nhân) đã nhanh chóng bứt phá và có được chỗ đứng của mình trên thị trường làm đẹp.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô nàng đã tạo nên một "trào lưu" làm đẹp mới trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội vì công dụng tuyệt vời mà sản phẩm thuần tự nhiên mang đến trên thị trường mỹ phẩm Việt.