Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, người nhiễm bệnh thường xuất hiện sốt cao, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban, sưng khớp… chỉ sau 3-7 ngày bị muỗi mang virus đốt. Dù hầu hết bệnh nhân có thể hồi phục sau khoảng một tuần và tỷ lệ tử vong hiếm gặp, nhưng ở một số người, tình trạng đau khớp nghiêm trọng có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chỉ trong một tuần từ 20-26/7, tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận 2.940 ca mắc mới, tất cả đều ở thể nhẹ, chưa ghi nhận ca tử vong. Trước tình hình dịch gia tăng, tháng trước, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị toàn quốc để bàn giải pháp phòng và điều trị bệnh.

CDC Mỹ khuyến cáo người dân và du khách đến vùng dịch cần bôi thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài tay để hạn chế muỗi đốt. Ngoài ra, tại Mỹ hiện có hai loại vắc xin đã được phê duyệt, khuyến nghị tiêm cho những người đến khu vực có dịch.

Virus Chikungunya được phát hiện lần đầu tại Tanzania (Châu Phi) vào năm 1952. Từ năm 2004 đến nay, dịch bệnh này xuất hiện ngày càng thường xuyên và lan rộng ở nhiều khu vực, bao gồm châu Á, châu Phi, châu Âu, Bắc và Nam Mỹ.

Sốt chikungunya, dấu hiệu và triệu chứng Sốt chikungunya là căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Các đợt bùng phát lớn và các trường hợp rải rác đã được báo cáo trên khắp Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi. Hiện nay, khi các đợt bùng phát nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện ở Châu Âu, điều quan trọng là phải nhận biết các triệu chứng. Không phải tất cả những người bị nhiễm chikungunya đều có triệu chứng, nhưng đối với những người có triệu chứng, các triệu chứng thường bắt đầu từ 4 đến 8 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt và bao gồm: 1. Sốt cao đột ngột. 2. Đau khớp nghiêm trọng (thường gây suy nhược). 3. Sưng khớp, đặc biệt là ở tay, cổ tay, mắt cá chân và bàn chân. 4. Đau cơ. 5. Đau đầu. 6. Buồn nôn. 7. Mệt mỏi. 8. Phát ban. Hầu hết bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm Chikungunya, mặc dù một số trường hợp có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến mắt, tim hoặc hệ thần kinh. Một số người cũng có thể bị dị tật. Những đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng nặng gồm trẻ sơ sinh, người cao tuổi và người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường. Trong những trường hợp như vậy, có thể cần phải nhập viện do nguy cơ tổn thương nội tạng và thậm chí tử vong.

Có phương pháp điều trị hoặc vắc xin nào không?

Không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh sốt chikungunya, nhưng bác sĩ có thể điều trị các triệu chứng bằng cách cho thuốc hạ sốt hoặc giảm đau cơ.

Hai loại vắc xin phòng bệnh chikungunya gần đây đã được chấp thuận sử dụng tại Vương quốc Anh, mặc dù một loại đang được xem xét độ an toàn cho người lớn tuổi.

Những loại vắc xin này chủ yếu nhắm vào khách du lịch và không phổ biến ở những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh sốt chikungunya.

Khi một người đã khỏi bệnh sốt chikungunya, có bằng chứng cho thấy họ có khả năng miễn dịch suốt đời.

Bệnh nhân bị biến dạng khớp tay 6 năm sau khi được xác nhận nhiễm virus chikungunya

Không giống như muỗi Anopheles mang mầm bệnh sốt rét, muỗi hổ hoạt động mạnh nhất vào ban ngày, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chuyên gia cảnh báo rằng cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của muỗi là loại bỏ các vũng nước tù đọng nơi muỗi sinh sản.

Tiến sĩ César López-Camacho, từ Viện Jenner thuộc Đại học Oxford cho biết thêm, người đi du lịch đến Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh bùng phát nên "thận trọng".

Ông tiếp tục: "Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo du lịch Cấp độ 2, khuyến cáo du khách sử dụng thuốc chống côn trùng, mặc áo dài tay và ở trong nơi ở có màn che hoặc máy lạnh.

"Những du khách trở về từ các khu vực bị ảnh hưởng nếu bị sốt và đau khớp nên đi khám bệnh và đề cập đến chuyến đi gần đây của họ".

Những người đi du lịch đến các khu vực có nguy cơ cao, nơi thường xuyên xảy ra dịch bệnh có thể tiêm vắc xin phòng bệnh chikungunya tại phòng khám du lịch.

Nguồn và ảnh: The Sun, NBC News