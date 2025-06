Sáng 22/6, lãnh đạo UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ kèm theo gió giật mạnh khiến một cây phượng trên phố Tràng Thi (đoạn giao với phố Nhà Chung) gãy ngang thân, đổ xuống đường, đè trúng 3 ô tô. May mắn là không có người bị thương.

Cây phượng trên phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) đè trúng 3 ô tô.

Xe ô tô bị cây đè vào phần kính lái và phần nóc.

Trong 3 ô tô bị cây đè, có một xe không bị ảnh hưởng. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền lập tức cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 22/6, Bắc Bộ mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa to. Đêm nay, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bộ đêm nay cũng có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp. Ngoài ra cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.