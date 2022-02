Câu Olympia hỏi về 1 nhân vật huyền thoại ở Việt Nam, ai cũng biết tên nhưng chưa chắc trả lời đúng!

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình kiến thức truyền hình được đông đảo khán giả yêu mến 2 thập kỷ qua. Các thí sinh đến với chương trình đều là những người có thành tích học tập tiêu biểu với khả năng học nổi trội ở hầu hết các môn học, trong đó có cả ngoại ngữ.



Không ít thí sinh đến với chương trình luôn cảm thấy e ngại vì những câu hỏi Tiếng Anh của chương trình ngày càng khó hơn. Đôi khi lắt léo và khó dịch, thậm chí dù đã dịch ra nhưng vẫn không biết làm. Bởi những câu hỏi không chỉ đòi hỏi khả năng ngoại ngữ mà còn phải kết hợp với kiến thức ở những môn học khác thì mới có thể làm được.

Đoạn video câu hỏi Tiếng Anh trong chương trình.

Chẳng hạn như một câu hỏi Tiếng Anh từng xuất hiện trong chương trình ở phần thi về đích dưới đây, câu hỏi khá “khoai” có nội dung như sau:

“Hello, my name is Erika and I’m from South Africa. I really love Hanoi. And when I came to Hanoi first, I visited a very famous Temple of Literature. The Temple of Literature is a very beautiful place. And the tour guides told me about a very famous Vietnamese person that is worshiped there. He lived in the 13th century in Vietnam. And he’s known to be one of the greatest teachers. Do you know the name of the Vietnamese person?”.

Câu hỏi dịch sang Tiếng Việt có nghĩa như sau:

“Chào bạn, tôi tên là Erika và tôi đến từ Nam Phi. Tôi thật sự cảm thấy rất yêu quý Thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên đến đây, tôi đã có dịp ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, đây được coi là một nơi rất đẹp và nổi tiếng tại Thủ đô. Người dẫn đoàn tham quan đã giới thiệu với tôi về một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ông sống vào thế kỷ 13 và được xem là một trong những nhà giáo vĩ đại nhất. Theo bạn, nhân vật này là ai?".

Quả thật là một câu hỏi khó, với nội dung câu hỏi khá dài, đòi hỏi thí sinh bên cạnh khả năng nghe hiểu Tiếng Anh tốt còn phải thành thạo cả kiến thức lịch sử của Việt Nam. Với những thông tin từ câu hỏi trên thì đáp án chính xác được chương trình đưa ra chính là:

Chu Văn An (Chu Van An).



Chu Văn An là một người thầy vĩ đại đã có công phổ biến giáo dục ở nước ta. Ông sinh năm 1292 tại Thanh Trì, Hà Nội. Chu Văn An nổi tiếng là người có kiến thức uyên thâm và nhân cách cương trực, thanh cao.

Ông sáng lập trường học tư thục đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc đời Chu Văn An gắn liền với công tác giáo dục, ông là nhà giáo dục lớn của Việt Nam. Lời dạy vĩ đại của thầy Chu Văn An là về sự hy sinh không màng danh lợi cho đất nước và sự nghiệp "trồng người".

Video: Đường Lên Đỉnh Olympia