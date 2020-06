“Cậu bé karate“ Jaden Smith - con trai Will Smith: Từ nhóc tỳ khiến bố mẹ bị chỉ trích "không biết dạy con" cho tới biểu tượng của cộng đồng LGBT

Thành danh từ khi còn rất nhỏ, Jaden Smith luôn được công chúng và giới truyền thông kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao tỏa sáng như cha của cậu - tài tử Will Smith. Nhưng sau gần một thập kỷ trưởng thành, cậu bé Jaden không chọn con đường trải đầy hoa hồng đã được vẽ sẵn mà luôn thay đổi, tìm hướng đi riêng dù vấp phải rất nhiều chỉ trích.

Hiện tại, ở độ tuổi 22, gác lại vầng hào quang sáng chói, Jaden Smith đã dần thoát khỏi cái bóng của cha mẹ và tỏa sáng theo cách riêng. Với cá tính tự do cùng phong cách thời trang phi giới tính, phóng khoáng và có phần nổi loạn, Jaden Smith còn được nhắc đến là một trong những biểu tượng trẻ góp phần truyền cảm hứng tới cộng đồng LGBTQ+.

“Cậu ấm” tài năng của Hollywood

Sinh năm 1998 và trưởng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Jaden Smith là con trai đầu lòng của cặp đôi quyền lực Hollywood - Will Smith và Jada Pinkett Smith. Ngay từ khi còn là một cậu bé Jaden đã bộc lộ tài năng của mình khi tham gia diễn xuất, ca hát.

Năm 2006, khi mới 8 tuổi, cậu bé Jaden lần đầu bước vào điện ảnh với phim The Pursuit Of Happyness, diễn cùng người cha siêu sao của mình. Bộ phim đầy cảm xúc về tình cảm cha con đã được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đến năm 2010, tên tuổi của Smith mới thực sự vụt sáng toàn cầu khi vào vai cậu bé Dre Parker đam mê võ thuật trong phim The Karate Kid. Phim có sự xuất hiện của ngôi sao võ thuật Thành Long. Với mức kinh phí ban đầu chỉ vỏn vẹn 40 triệu USD (930 tỷ đồng) nhưng sau khi ra mắt bộ phim đã đạt doanh thu toàn cầu tới 359 triệu USD (8.3 nghìn tỷ đồng) trên toàn thế giới.

Không chỉ thừa hưởng tài năng diễn xuất từ cha, Jaden Smith còn thừa kế luôn khả năng đọc rap. Trong album nhạc phim của The Karate Kid, Jaden Smith đã kết hợp vô cùng ăn ý với Justin Bieber trong ca khúc Never Say Never. Ngay từ khi mới ra mắt ca khúc đã tạo nên cơn sốt, đứng đầu mọi bảng xếp hạng.

Không chỉ mang tới thành công, thời điểm bấy giờ Jaden Smith còn được truyền thông ưu ái gán cho danh hiệu "thần đồng diễn xuất" khi mới 14 tuổi. Cậu cũng được xếp vào danh sách “rich kids” nổi tiếng nhất thế giới với khối tài sản 8 triệu USD (186 tỷ đồng).

Định hình phong cách phi giới tính cùng hành trình thoát khỏi cái bóng của cha mẹ

Tuy nhiên một người trẻ tài năng và cá tính như Jaden Smith luôn bộc lộ sự khác biệt và không bao giờ chấp nhận đi theo con đường được vẽ sẵn.

Năm 14 tuổi, cậu bé Jaden xin phép phụ huynh ra ở riêng, rời xa khỏi sự bao bọc của cha mẹ và bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường của riêng mình. Với cát-xê tích lũy nhiều năm đi diễn, Jaden Smith đã tậu căn hộ ở Hidden Hill với trị giá 4 triệu USD (93 tỷ đồng).

Năm 2015, bước sang tuổi 16, quý tử nhà Will Smith đã khiến báo giới dậy sóng vì diện áo lưới trắng trùm ngoài một chiếc váy đen khi đang dạo chơi cùng bạn bè. Sự xuất hiện này của cậu như lời tuyên ngôn về việc phá bỏ đi hình ảnh của một tài năng nhí đáng yêu vốn đã in sâu vào lòng công chúng qua nhiều năm trời.

Nam diễn viên liên tiếp nhận hàng loạt không ít những chỉ trích từ công chúng, đặc biệt là từ một bộ phận không nhỏ các ông bố bà mẹ. Họ cho rằng cậu là đại diện của giới trẻ, phong cách ăn mặc cũng như những phát ngôn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới con cái họ. Jaden Smith tiết lộ: "Tôi mặc váy để trông mình thật phong cách. Và mọi người sẽ nói: 'Cậu ấy là một nhà sáng tạo với những ý tưởng khác lạ'".

Cậu còn tuyên bố chính thức trên trang cá nhân của mình rằng: "Nếu tôi muốn mặc một chiếc váy, vậy thì tôi sẽ mặc, và điều đó sẽ tạo nên một làn sóng mới… Jaden Smith".

Tài tử Will Smith và vợ cũng là những người "hứng mũi chịu sào" từ dư luận khi bị trích là không biết dạy con. Tuy nhiên, thay vì ngăn cấm như nhiều ông bố bà mẹ khác, vợ chồng Will Smith đã có phản ứng ngược lại. Họ khuyến khích con cái bộc lộ sự sáng tạo. Nhà Will Smith luôn cho phép các con có quyền làm chủ cơ thể, làm chủ những quyết định trong cuộc sống, cũng như có sự trưởng thành một cách tự nhiên. Với họ, món quà tuyệt vời nhất có thể tặng cho con cái là tự do trở thành chính mình.

Được sự hậu thuẫn của cha mẹ, Jaden Smith thỏa sức trải nghiệm, khám phá bản thân từ công việc cho tới tình cảm. Không dừng lại ở những bộ váy, quý tử nhà Will Smith còn liên tục thay đổi phong cách, bọc răng, cạo đầu, cho tới để kiểu đầu hồng đầy quái dị khiến công chúng sửng sốt tại lễ hội Coachella 2017.

Không chỉ thay đổi về hình ảnh cá nhân, Jaden Smith còn công khai việc bản thân là một người song tính khi tuyên bố hẹn hò đồng giới với nam rapper Tyler. Trước đó cậu cặp kè với hàng loạt chân dài nổi tiếng, trong đó có Kylie Jenner nhà Kardashian. Thông tin này này một lần nữa khiến công chúng và báo giới dậy sóng. Họ cho rằng Jaden Smith đang hủy hoại chính sự nghiệp của mình và cố cứu vãn lại thời vàng son với những hành động bốc đồng, gây sốc.

Biểu tượng tự do cho cộng đồng LGBT

Dù luôn vướng vào ồn ào về đời sống tình cảm và hình ảnh cá nhân, nhưng Jaden Smith lại là một nhà hoạt động bảo vệ bình đẳng giới rất tích cực.

Năm 2016. Jaden đã xuất hiện trong chiến dịch quảng bá quần áo nữ Xuân Hè của Louis Vuitton cùng các model nữ. Với nhiều người đây là sự nổi loạn của một cậu bé mới trưởng thành. Nhưng với nhiều người, hình ảnh của cậu lại đại diện cho thế hệ mới dám làm dám thử nghiệm và tạo ra những giới hạn mới.

Chia sẻ với báo giới về việc mặc những trang phục đậm tính nữ, Jaden không chỉ muốn tạo một phong cách riêng mà còn muốn truyền tải tới giới trẻ một tinh thần tự do, khuyến khích mọi người vượt qua giới hạn của bản thân và không sợ bị chê cười, bắt nạt khi được làm chính mình.

Không chỉ dừng lại ở đấy, quý tử nhà Will Smith còn cùng bạn bè xây dựng một hãng thời trang riêng với tên gọi MSFTs REP để thỏa thức bay nhảy. Những sản phẩm của cậu tạo ra cũng tự do và khác biệt như chính phong cách của của Jaden Smith. Chính vì lẽ đó, năm 17 tuổi cậu được tạp chí GQs xếp hạng là một trong những người đàn ông mặc đẹp nhất hành tinh.



Rất nhiều đứa trẻ lớn lên chịu sự áp đặt nghiêm ngặt của bố mẹ và không dám thể hiện bản thân mình. Khi lớn lên chúng trở thành những người rụt rè và không biết bản thân mình là ai.

Jaden Smith là một cậu bé may mắn, bởi không chỉ nhận được sự ủng hộ hết lòng từ cha mẹ mà còn dũng cảm thể hiện bản thân. Trải qua không ít những thăng trầm, chịu áp lực khi là con của cặp đôi quyền lực Hollywood cậu bé võ thuật ngày nào đã hoàn toàn rời khỏi cái bóng của cha mẹ, Anh không chỉ truyền cảm hứng cho một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm mà còn là một biểu tượng đầy tự do của cộng đồng LGBTQ.