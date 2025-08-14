"Cậu ấm" Subeo đi học trở lại sau khi thực tập tại công ty của bố, soi học phí cả tỷ đồng ở trường quốc tế mà choáng

Subeo (tên thật: Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh: Henry, SN 2010) là con chung của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Dù đã đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn hỗ trợ nhau nuôi dưỡng con trai Subeo. "Cậu cả" này khiến ai ai cũng ngưỡng mộ khi có cuộc sống sinh ra từ vạch đích.

Subeo chụp ảnh cùng bố.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã chia sẻ khoảnh khắc Subeo nhập học. Dù bức ảnh chụp đằng sau lưng nhưng có thể thấy, mới 15 tuổi nhưng Subeo đã sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng.

Không chỉ có vậy, nam doanh nhân của "tranh thủ" chia sẻ kỷ niệm hài hước của mình với các con: "Welcome back to school Henry. Anh 2, chị 3 đi học hết rồi nhà chỉ còn mỗi Tin doe. Không biết ai chỉ mà mỗi lần hỏi Sutin đi học giống chị 3 và anh 2 nha thì câu trả lời luôn luôn là 'hâm', 'hâm'".

Subeo nhập học trường quốc tế. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chiều cao vượt trội và ngoại hình ngày càng điển trai của Subeo, nhận xét cậu bé thừa hưởng cả nét đẹp của bố lẫn mẹ. Không ít ý kiến cũng tỏ ra thích thú với câu chuyện hài hước mà doanh nhân Cường Đô La chia sẻ.

Song song với đó, nhiều người còn để ý đến ngôi trường mà Subeo theo học, đó chính là trường British International School Ho Chi Minh City (Trường Quốc tế Anh TP.HCM). Mới hôm qua, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và vợ là Đàm Thu Trang cũng cho con gái Suchin (tên thật Tuệ San, SN 2020) nhập học tại SSIS - Saigon South International School (Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) - một trong những trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Nam.

Theo thông tin trên website chính thức, trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) hiện là trường tư thục Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm các cơ sở đào tạo Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) có thứ hạng cao nhất thế giới. Tại đây, học sinh được khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng, với sự đồng hành của đội ngũ giáo viên đẳng cấp quốc tế. Nhà trường chú trọng nuôi dưỡng toàn diện năng lực, bản lĩnh và sự dũng cảm, trân trọng những nét riêng biệt của từng em, đồng thời khơi gợi niềm đam mê học tập.

Subeo đang học tại trường British International School Ho Chi Minh City.

Được Chính phủ Anh xếp hạng "Xuất sắc ở mọi tiêu chí", BIS HCMC luôn đạt kết quả học thuật thuộc nhóm tốt nhất toàn cầu, mở ra cơ hội vào các trường đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Canada, Úc và châu Á. Nhà trường theo đuổi triết lý giáo dục toàn diện, kết hợp giữa thành tích học tập và phát triển nhân cách, đồng thời chú trọng đến sức khỏe tinh thần của học sinh.

Cộng đồng học sinh tại BIS HCMC đa dạng về văn hóa, cùng nhau học hỏi với tinh thần chính trực, tôn trọng và sẻ chia. Các em được rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, có khả năng tư duy phản biện, biết nhìn nhận và kiên trì vượt thử thách, hướng tới một thế giới hòa bình và bền vững. Giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn duy trì gồm: Chính trực, Tôn trọng, Quan tâm, Tư duy tìm tòi, Kiên trì và Tự phản tỉnh.

Hiện tại, BIS HCMC sở hữu 3 cơ sở được xây dựng chuyên biệt tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, bao gồm khối Mầm non & Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Ngôi trường là mái nhà chung của hơn 2.300 học sinh đến từ 55 quốc gia, cung cấp một nền giáo dục toàn diện cân bằng giữa xuất sắc học thuật và phát triển cá nhân, xã hội, cảm xúc của từng em.

Học phí tại Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) phản ánh triết lý giáo dục toàn diện mà nhà trường theo đuổi - nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời, kết hợp hài hòa giữa thành tích học thuật, phát triển nhân cách và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mức học phí được tính theo năm hoặc theo kỳ, áp dụng cho các cấp học từ Mầm non (Foundation) đến Trung học phổ thông (Secondary), kèm chương trình Fundinotots dành cho trẻ nhỏ.

Ở bậc Foundation, học phí dao động từ 238,1 triệu đồng đến 503,4 triệu đồng/năm tùy hình thức học nửa ngày hay cả ngày. Khối Tiểu học (Primary) có mức học phí từ 648,1 triệu đồng đến 724,1 triệu đồng/năm. Khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (Secondary) dao động từ 834,7 triệu đồng đến 956,3 triệu đồng/năm, với lộ trình học chuẩn quốc tế và chuẩn bị cho Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP).

Mức học phí năm học mới nhất của nhà trường.

Mức học phí đóng thêm.

Nhà trường quy định toàn bộ học phí (năm hoặc kỳ) cùng khoản đặt cọc phải được thanh toán đầy đủ trước ngày học đầu tiên của học sinh. Học phí chưa bao gồm các khoản phí bổ sung như chuyến đi dã ngoại hoặc lưu trú, học nhạc cụ, xe đưa đón và bữa ăn trưa hoặc bữa phụ đối với học sinh khối Trung học.

Trường Quốc tế Anh TP.HCM cũng được nhiều nghệ sĩ Việt chọn mặt gửi vàng để con theo học, chẳng hạn hai con gái của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo tên là Hạt Dẻ và Lọ Lem cũng từng theo học tại BIS HCMC.

Quay trở lại với chủ đề chính, trước đó, doanh nhân Cường Đô La từng đăng tải bài viết chia sẻ về việc Subeo đến thực tập tại công ty trong kỳ nghỉ hè gây chú ý. Theo đó, nam doanh nhân cho biết hai cha con đã thống nhất với nhau 2 tuần cuối của kỳ nghỉ hè, Subeo sẽ tới công ty của gia đình để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc.

"Anh hai sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng … Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry (tên tiếng anh của Subeo - PV) yêu của ba", Cường Đô La chia sẻ.

Subeo thực tập tại công ty gia đình.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Subeo trải nghiệm nhiều công việc khác nhau tại C-Holdings - nơi Cường Đô La làm Chủ tịch HĐQT và nhiều vị trí khác trong tập đoàn của gia đình. Thiếu gia chăm chú, miệt mài tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ phục vụ bàn đến chăm sóc khách hàng, tham gia các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh,....