Cathay Life Việt Nam trao học bổng cho sinh viên tại khu vực Cần Thơ

Hằng năm, chương trình học bổng "Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay" trao tặng hơn 200 suất học bổng, với tổng giá trị trên 700 triệu đồng, đến tay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều trường đại học trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, Cathay Life còn cam kết hỗ trợ thực tập cho sinh viên tại các trường đại học. Đây là cơ hội giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và tạo nền tảng cho sự nghiệp ổn định sau khi ra trường.

Cathay Life Việt Nam trao học bổng tại An Giang

Qua nhiều năm triển khai, chương trình học bổng không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, khuyến khích sinh viên nuôi dưỡng khát vọng, phát huy ý chí vượt khó và hướng tới việc cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đây cũng là minh chứng cho cam kết dài hạn của Cathay trong việc đồng hành cùng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam.

Cathay Life trao học bổng tại Kiên Giang

Song song với các chương trình an sinh xã hội, Cathay Life Việt Nam kiên định với mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu bảo hiểm uy tín, trung thực, tận tâm tại thị trường Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn giữ vững phương châm "Luôn tôn trọng khách hàng – Hướng tới dịch vụ hoàn hảo" cùng ba giá trị cốt lõi "Thành tín – Trách nhiệm – Sáng tạo". Đây là nền tảng giúp Cathay giành được sự tin tưởng từ khách hàng, đồng thời khẳng định vai trò của một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ gắn bó với cộng đồng.

Năm 2025, Cathay Life Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi được xếp hạng trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong việc cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường.

Với định hướng phát triển bền vững, Cathay Life Việt Nam không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn tiếp tục mở rộng các hoạt động xã hội, trong đó có chương trình học bổng "Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay". Doanh nghiệp đặt mục tiêu góp phần ươm mầm tài năng trẻ, đồng hành cùng thế hệ sinh viên Việt Nam trên con đường học tập, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.